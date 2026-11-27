Návrat Británie do EÚ? Podľa expertky je v najbližších piatich rokoch prakticky nereálny
Britský premiér Andy Burnham otvoril tému, ktorú jeho predchodcovia obchádzali: či má byť brexit definitívny. Politologička Monika Brusenbauch Meislová z Masarykovej univerzity v Brne však upozorňuje, že cesta ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Britský premiér Andy Burnham otvoril tému, ktorú jeho predchodcovia obchádzali: či má byť brexit definitívny. Politologička Monika Brusenbauch Meislová z Masarykovej univerzity v Brne však upozorňuje, že cesta späť by bola dlhá a politicky komplikovaná.
Z pohľadu odborníčky na vzťahy Spojeného kráľovstva a EÚ je návrat Británie do Európskej únie v horizonte piatich rokov prakticky nereálny. Aj v desaťročnom horizonte by išlo o veľmi ambiciózny scenár.
„Andy Burnham však prelomil určité politické tabu. Kým jeho predchodcovia sa snažili predovšetkým zmierňovať negatívne dopady brexitu, on otvára otázku, či má byť brexit definitívny,“ hovorí Brusenbauch Meislová. Britský premiér tento týždeň zároveň uviedol, že prípadný návrat krajiny do Európskej únie by si vyžadoval referendum.
Docentka z Masarykovej univerzity zdôrazňuje, že treba rozlišovať medzi nespokojnosťou s brexitom a skutočnou ochotou vrátiť sa do Únie. Prieskumy verejnej mienky podľa nej ukazujú, že podpora návratu výrazne závisí od podmienok členstva. Na všeobecnú otázku, či by sa krajina mala do EÚ vrátiť, odpovedajú Briti inak než vo chvíli, keď ide o prijatie eura alebo stratu niekdajších britských výnimiek. „Je teda oveľa jednoduchšie nájsť v spoločnosti zhodu na tom, že brexit nenaplnil očakávania, než na tom, za akých podmienok by sa Británia mala do EÚ vrátiť,“ vysvetľuje.
Burnham by navyše čelil silnému odporu strany Reform UK i konzervatívcov. Riskoval by tiež opätovné vyostrenie konfliktov, ktoré brexit sprevádzali. Jeho úloha tak podľa expertky môže byť skôr v tom, že z návratu urobí legitímnu súčasť hlavného politického diskurzu, než že by ho sám zrealizoval.
Prípadný návrat by nebol jednoducho brexitom v opačnom garde. Británia by vstupovala do inej Únie, než akú opustila, a nemohla by automaticky počítať s obnovením svojich výnimiek. Musela by znovu akceptovať voľný pohyb osôb, dohodnúť výšku príspevku do rozpočtu EÚ a riešiť otázku prijatia eura aj účasti v schengenskom priestore. Podľa Brusenbauch Meislovej by preto boli rokovania o návrate veľmi náročné.
Členské štáty by podľa odborníčky návrat Británie z viacerých dôvodov vrátane geopolitických a bezpečnostných privítali. Brexit však výrazne poškodil vzájomnú dôveru. „Hoci sa ju v posledných rokoch darí obnovovať, britská politika je v mnohých európskych metropolách stále do značnej miery vnímaná ako príliš nepredvídateľná,“ upozorňuje expertka.
Londýn by pritom potreboval súhlas všetkých členských krajín a musel by ich presvedčiť, že jeho záujem o členstvo nie je len výsledkom momentálnej politickej konštelácie a že ďalšia zmena vlády neprinesie nový radikálny obrat.
Obava z nestability pritom nie je bezpredmetná. Napriek aktuálnemu náskoku labouristov v prieskumoch verejnej mienky zostáva budúce politické smerovanie krajiny neisté. Od výsledku ďalších volieb pritom môže závisieť aj budúci postoj Londýna k Európskej únii.
Z toho vyplýva, že v najbližších rokoch je podľa Brusenbauch Meislovej pravdepodobnejšie postupné zbližovanie než obnovenie plnoprávneho členstva.
Zdroj: SITA.sk - Návrat Británie do EÚ? Podľa expertky je v najbližších piatich rokoch prakticky nereálny © SITA Všetky práva vyhradené.
Z pohľadu odborníčky na vzťahy Spojeného kráľovstva a EÚ je návrat Británie do Európskej únie v horizonte piatich rokov prakticky nereálny. Aj v desaťročnom horizonte by išlo o veľmi ambiciózny scenár.
„Andy Burnham však prelomil určité politické tabu. Kým jeho predchodcovia sa snažili predovšetkým zmierňovať negatívne dopady brexitu, on otvára otázku, či má byť brexit definitívny,“ hovorí Brusenbauch Meislová. Britský premiér tento týždeň zároveň uviedol, že prípadný návrat krajiny do Európskej únie by si vyžadoval referendum.
Nespokojnosť ešte neznamená ochotu vrátiť sa
Docentka z Masarykovej univerzity zdôrazňuje, že treba rozlišovať medzi nespokojnosťou s brexitom a skutočnou ochotou vrátiť sa do Únie. Prieskumy verejnej mienky podľa nej ukazujú, že podpora návratu výrazne závisí od podmienok členstva. Na všeobecnú otázku, či by sa krajina mala do EÚ vrátiť, odpovedajú Briti inak než vo chvíli, keď ide o prijatie eura alebo stratu niekdajších britských výnimiek. „Je teda oveľa jednoduchšie nájsť v spoločnosti zhodu na tom, že brexit nenaplnil očakávania, než na tom, za akých podmienok by sa Británia mala do EÚ vrátiť,“ vysvetľuje.
Burnham by navyše čelil silnému odporu strany Reform UK i konzervatívcov. Riskoval by tiež opätovné vyostrenie konfliktov, ktoré brexit sprevádzali. Jeho úloha tak podľa expertky môže byť skôr v tom, že z návratu urobí legitímnu súčasť hlavného politického diskurzu, než že by ho sám zrealizoval.
Je návrat Británie do EÚ reálny?
Prípadný návrat by nebol jednoducho brexitom v opačnom garde. Británia by vstupovala do inej Únie, než akú opustila, a nemohla by automaticky počítať s obnovením svojich výnimiek. Musela by znovu akceptovať voľný pohyb osôb, dohodnúť výšku príspevku do rozpočtu EÚ a riešiť otázku prijatia eura aj účasti v schengenskom priestore. Podľa Brusenbauch Meislovej by preto boli rokovania o návrate veľmi náročné.
Členské štáty by podľa odborníčky návrat Británie z viacerých dôvodov vrátane geopolitických a bezpečnostných privítali. Brexit však výrazne poškodil vzájomnú dôveru. „Hoci sa ju v posledných rokoch darí obnovovať, britská politika je v mnohých európskych metropolách stále do značnej miery vnímaná ako príliš nepredvídateľná,“ upozorňuje expertka.
Londýn by pritom potreboval súhlas všetkých členských krajín a musel by ich presvedčiť, že jeho záujem o členstvo nie je len výsledkom momentálnej politickej konštelácie a že ďalšia zmena vlády neprinesie nový radikálny obrat.
Obava z nestability pritom nie je bezpredmetná. Napriek aktuálnemu náskoku labouristov v prieskumoch verejnej mienky zostáva budúce politické smerovanie krajiny neisté. Od výsledku ďalších volieb pritom môže závisieť aj budúci postoj Londýna k Európskej únii.
Z toho vyplýva, že v najbližších rokoch je podľa Brusenbauch Meislovej pravdepodobnejšie postupné zbližovanie než obnovenie plnoprávneho členstva.
Zdroj: SITA.sk - Návrat Británie do EÚ? Podľa expertky je v najbližších piatich rokoch prakticky nereálny © SITA Všetky práva vyhradené.
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