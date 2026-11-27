Viktória Forster sa na halovú sezónu pripravuje tradične v JAR. Aký má cieľ na HME vo Valencii? – FOTO
Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠK ŠOG Nitra absolvuje dôležité tréningové dávky v juhoafrickom Potchefstroome. Najrýchlejšia Slovenka atletickej histórie
27.11.2026 (SITA.sk) - Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠK ŠOG Nitra absolvuje dôležité tréningové dávky v juhoafrickom Potchefstroome.
Najrýchlejšia Slovenka atletickej histórie Viktória Forster je už v plnej príprave na halovú sezónu 2027. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠK ŠOG Nitra absolvuje dôležité tréningové dávky tradične v juhoafrickom Potchefstroome.
V nadmorskej výške 1350 metrov nad morom a teple chce nabrať príslušný základ smerom k halovým ME, ktoré sa v marci 2027 uskutočnia v španielskej Valencii. Počas halovej sezóny by Forster isto chcela atakovať osemsekundovú bariéru na 60 m prekážok.
"Príprava prebieha momentálne dobre, mám za sebou prvý týždeň v Juhoafrickej republike. Veľmi sa teším, že prvý týždeň dopadol dobre a verím, že aj nasledujúce tri týždne pôjdu na pozitívnej vlne," odkázala z JAR.
Zo zdravotných problémov, ktoré ju trápili počas menej vydarenej sezóny 2026 sa už dostala. Jej národný rekord na 60 m prekážok zo zimy 2025 má hodnotu 8,01 sekundy, limit na HME má hodnotu 7,95 sekundy. Do počtu 32 účastníčok doplnia ďalšie prekážkarky bez limitu na základe najlepších časov.
Medzinárodnú halovú sezónu by Forster mala začať na novom challengeri vo Viedni 30. januára a pokračovať na zlatom mítingu Czech Indoor Gala 2. februára v Ostrave.
"Sústredenie v juhoafrickom Potchefstroome nám poskytuje ideálne podmienky na kvalitnú prípravu vďaka nadmorskej výške, priaznivému počasiu a výbornému športovému zázemiu. Naším cieľom je využiť toto obdobie na systematický tréning, rozvoj výkonnosti a vytvorenie čo najlepších predpokladov na úspešnú nadchádzajúcu sezónu," dodala trénerka Katarína Adlerová.
Viktória Forster má už skúsenosti z dvoch štartov na HME 2023 a 2025, na oboch sa nedostala z rozbehov. S trénerkou však tentoraz veria, že sa jej túto bilanciu podarí vylepšiť.
Zdroj: SITA.sk - Viktória Forster sa na halovú sezónu pripravuje tradične v JAR. Aký má cieľ na HME vo Valencii? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najrýchlejšia Slovenka atletickej histórie Viktória Forster je už v plnej príprave na halovú sezónu 2027. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠK ŠOG Nitra absolvuje dôležité tréningové dávky tradične v juhoafrickom Potchefstroome.
V nadmorskej výške 1350 metrov nad morom a teple chce nabrať príslušný základ smerom k halovým ME, ktoré sa v marci 2027 uskutočnia v španielskej Valencii. Počas halovej sezóny by Forster isto chcela atakovať osemsekundovú bariéru na 60 m prekážok.
"Príprava prebieha momentálne dobre, mám za sebou prvý týždeň v Juhoafrickej republike. Veľmi sa teším, že prvý týždeň dopadol dobre a verím, že aj nasledujúce tri týždne pôjdu na pozitívnej vlne," odkázala z JAR.
Zo zdravotných problémov, ktoré ju trápili počas menej vydarenej sezóny 2026 sa už dostala. Jej národný rekord na 60 m prekážok zo zimy 2025 má hodnotu 8,01 sekundy, limit na HME má hodnotu 7,95 sekundy. Do počtu 32 účastníčok doplnia ďalšie prekážkarky bez limitu na základe najlepších časov.
Medzinárodnú halovú sezónu by Forster mala začať na novom challengeri vo Viedni 30. januára a pokračovať na zlatom mítingu Czech Indoor Gala 2. februára v Ostrave.
"Sústredenie v juhoafrickom Potchefstroome nám poskytuje ideálne podmienky na kvalitnú prípravu vďaka nadmorskej výške, priaznivému počasiu a výbornému športovému zázemiu. Naším cieľom je využiť toto obdobie na systematický tréning, rozvoj výkonnosti a vytvorenie čo najlepších predpokladov na úspešnú nadchádzajúcu sezónu," dodala trénerka Katarína Adlerová.
Viktória Forster má už skúsenosti z dvoch štartov na HME 2023 a 2025, na oboch sa nedostala z rozbehov. S trénerkou však tentoraz veria, že sa jej túto bilanciu podarí vylepšiť.
Zdroj: SITA.sk - Viktória Forster sa na halovú sezónu pripravuje tradične v JAR. Aký má cieľ na HME vo Valencii? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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