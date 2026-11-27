Spojenie PS a Demokratov neprináša očakávaný výsledok, Tarabova strana je však v prieskume na zaujímavej štartovacej pozícii
Zmeny v ponuke politických subjektov však nič nemenia na tom, že koaličné aj opozičné strany budú mať problém zostaviť väčšinu. Najnovší volebný prieskum agentúry
27.11.2026 (SITA.sk) - Zmeny v ponuke politických subjektov však nič nemenia na tom, že koaličné aj opozičné strany budú mať problém zostaviť väčšinu.
Najnovší volebný prieskum agentúry SCIO reflektuje na uplynulý vývoj na slovenskej politickej scéne a nachádza sa v ňom už aj koalícia Progresívne Slovensko (PS) a Demokrati, a tiež nová strana Tomáša Tarabu. Výsledky prieskumu ukázali, že spájanie PS a Demokratov zatiaľ neprináša očakávaný volebný bonus.
Napriek tomu by však voľby so ziskom 21,25 percenta vyhrali. Toto spojenie zároveň môže byť podľa agentúry jedným z dôvodom rastu strany Sloboda a Solidarita (SaS). Prieskum prebiehal od 19. do 24. novembra na vzorke 1 036 respondentov.
Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 16,12 percenta. Tretím najsilnejším by bolo hnutie Republika so ziskom 11,36 percenta hlasov. Hnutie Slovensko sa dostalo nad hranicu desiatich percent a vo voľbách by ho volilo 10,13 percenta voličov. Do parlamentu by sa ďalej dostali aj strany Hlas-SD a SaS, ktoré získali zhodne po 8,06 percenta hlasov voličov, a tiež Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 6,35 percenta.
Brány parlamentu sa zatvárajú pred stranou Sme rodina – Sulíkovci (3,17 %), Maďarskou alianciou a Právom na pravdu (zhodne po 3,05 %), stranou Taraba – Rozvoj Slovenska (2,56 %), a tiež Slovenskou národnou stranou (2,08 %). Zvyšné politické subjekty neprekročili hranicu dvoch percent.
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba tak už pri prvom meraní predbieha Slovenskú národnú stranu (SNS), ktorá ho nominovala na ministerský post, pričom jeho samostatný orientačný volebný potenciál je už pred registráciou strany na úrovni šiestich percent. Politológ a hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus skonštatoval, že na politický subjekt, ktorý je ešte len vo fáze vzniku, je to zaujímavá štartovacia pozícia. To, že Taraba hneď v úvode predbehol SNS, je podľa neho symbolicky významné.
„Ešte zaujímavejšia je však analýza druhej voľby, ktorá naznačuje, že orientačný volebný potenciál jeho politického projektu môže za ideálnych okolností dosahovať takmer šesť percent. Samozrejme, volebný potenciál ešte neznamená volebný výsledok. Rozhodujúce bude, do akej miery sa mu ho podarí v nasledujúcich mesiacoch pretaviť do reálnej voličskej podpory,“ doplnil Klus.
Klus sa pozrel bližšie aj na novovytvorenú koalíciu PS a Demokrati. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom agentúry SCIO je podpora koalície PS a Demokratov nižšia ako súčet ich vtedajších samostatných volebných preferencií. Klus vysvetlil, že pri spájaní politických strán totiž nemusí jeden plus jeden znamenať dva.
„Kým pre časť voličov môže byť takéto spojenie atraktívne, inú časť môže, naopak, odradiť a motivovať k hľadaniu alternatívy. Práve analýza druhej voľby nám ukazuje, že takouto alternatívou je pre významnú časť voličov PS a Demokratov strana SaS. Aj to môže byť jedným z vysvetlení jej aktuálneho nárastu preferencií,“ povedal Klus.
Zmeny v ponuke politických subjektov však nič nemenia na tom, že koaličné aj opozičné strany budú mať problém zostaviť väčšinu. Najviac mandátov - 39, by získala koalícia PS a Demokrati. Smer-SD by získal 30 kresiel, Republika 21, Hnutie Slovensko 19, Hlas-SD a SaS po 15 a KDH 11.
Keďže by sa národniari už do parlamentu nedostali, strany súčasnej koalície by mali dokopy len 45 mandátov. Väčšinu by pritom nezostavili ani s pomocou Republiky, s ktorou by mali 66 kresiel. Zoskupenie PS, Demokratov, SaS a KDH by malo 65 mandátov, čo rovnako nestačí na zostavenie väčšiny. V povolebnej matematike tak podľa Klusa neprišiel ani po spájaní strán zásadný prelom.
„Hnutie Slovensko so svojimi 19 mandátmi zostáva jedným z rozhodujúcich faktorov pri úvahách o budúcom vládnom usporiadaní Slovenska. Významne to však môže zmeniť úspech niektorého zo subjektov, ktoré sa dnes nachádzajú pod hranicou zvoliteľnosti,“ uzavrel Klus.
Zdroj: SITA.sk - Spojenie PS a Demokratov neprináša očakávaný výsledok, Tarabova strana je však v prieskume na zaujímavej štartovacej pozícii © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnovší volebný prieskum agentúry SCIO reflektuje na uplynulý vývoj na slovenskej politickej scéne a nachádza sa v ňom už aj koalícia Progresívne Slovensko (PS) a Demokrati, a tiež nová strana Tomáša Tarabu. Výsledky prieskumu ukázali, že spájanie PS a Demokratov zatiaľ neprináša očakávaný volebný bonus.
Percentá SaS stúpli
Napriek tomu by však voľby so ziskom 21,25 percenta vyhrali. Toto spojenie zároveň môže byť podľa agentúry jedným z dôvodom rastu strany Sloboda a Solidarita (SaS). Prieskum prebiehal od 19. do 24. novembra na vzorke 1 036 respondentov.
Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 16,12 percenta. Tretím najsilnejším by bolo hnutie Republika so ziskom 11,36 percenta hlasov. Hnutie Slovensko sa dostalo nad hranicu desiatich percent a vo voľbách by ho volilo 10,13 percenta voličov. Do parlamentu by sa ďalej dostali aj strany Hlas-SD a SaS, ktoré získali zhodne po 8,06 percenta hlasov voličov, a tiež Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 6,35 percenta.
Brány parlamentu sa zatvárajú pred stranou Sme rodina – Sulíkovci (3,17 %), Maďarskou alianciou a Právom na pravdu (zhodne po 3,05 %), stranou Taraba – Rozvoj Slovenska (2,56 %), a tiež Slovenskou národnou stranou (2,08 %). Zvyšné politické subjekty neprekročili hranicu dvoch percent.
Taraba predbehol SNS
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba tak už pri prvom meraní predbieha Slovenskú národnú stranu (SNS), ktorá ho nominovala na ministerský post, pričom jeho samostatný orientačný volebný potenciál je už pred registráciou strany na úrovni šiestich percent. Politológ a hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus skonštatoval, že na politický subjekt, ktorý je ešte len vo fáze vzniku, je to zaujímavá štartovacia pozícia. To, že Taraba hneď v úvode predbehol SNS, je podľa neho symbolicky významné.
„Ešte zaujímavejšia je však analýza druhej voľby, ktorá naznačuje, že orientačný volebný potenciál jeho politického projektu môže za ideálnych okolností dosahovať takmer šesť percent. Samozrejme, volebný potenciál ešte neznamená volebný výsledok. Rozhodujúce bude, do akej miery sa mu ho podarí v nasledujúcich mesiacoch pretaviť do reálnej voličskej podpory,“ doplnil Klus.
Klus sa pozrel bližšie aj na novovytvorenú koalíciu PS a Demokrati. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom agentúry SCIO je podpora koalície PS a Demokratov nižšia ako súčet ich vtedajších samostatných volebných preferencií. Klus vysvetlil, že pri spájaní politických strán totiž nemusí jeden plus jeden znamenať dva.
„Kým pre časť voličov môže byť takéto spojenie atraktívne, inú časť môže, naopak, odradiť a motivovať k hľadaniu alternatívy. Práve analýza druhej voľby nám ukazuje, že takouto alternatívou je pre významnú časť voličov PS a Demokratov strana SaS. Aj to môže byť jedným z vysvetlení jej aktuálneho nárastu preferencií,“ povedal Klus.
Hnutie Slovensko je naďalej kľúčové
Zmeny v ponuke politických subjektov však nič nemenia na tom, že koaličné aj opozičné strany budú mať problém zostaviť väčšinu. Najviac mandátov - 39, by získala koalícia PS a Demokrati. Smer-SD by získal 30 kresiel, Republika 21, Hnutie Slovensko 19, Hlas-SD a SaS po 15 a KDH 11.
Keďže by sa národniari už do parlamentu nedostali, strany súčasnej koalície by mali dokopy len 45 mandátov. Väčšinu by pritom nezostavili ani s pomocou Republiky, s ktorou by mali 66 kresiel. Zoskupenie PS, Demokratov, SaS a KDH by malo 65 mandátov, čo rovnako nestačí na zostavenie väčšiny. V povolebnej matematike tak podľa Klusa neprišiel ani po spájaní strán zásadný prelom.
„Hnutie Slovensko so svojimi 19 mandátmi zostáva jedným z rozhodujúcich faktorov pri úvahách o budúcom vládnom usporiadaní Slovenska. Významne to však môže zmeniť úspech niektorého zo subjektov, ktoré sa dnes nachádzajú pod hranicou zvoliteľnosti,“ uzavrel Klus.
Zdroj: SITA.sk - Spojenie PS a Demokratov neprináša očakávaný výsledok, Tarabova strana je však v prieskume na zaujímavej štartovacej pozícii © SITA Všetky práva vyhradené.
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