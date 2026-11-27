Top projekty Ceny ITAPA 2026 odovzdané
Prestížna súťaž Cena ITAPA 2026 25-krát vo svojej histórii spoznala včera večer svojich víťazov. Každoročne oceňuje inovatívne a priekopnícke projekty, ktoré ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Prestížna súťaž Cena ITAPA 2026 25-krát vo svojej histórii spoznala včera večer svojich víťazov.
Každoročne oceňuje inovatívne a priekopnícke projekty, ktoré prispievajú k digitalizácii a modernizácii spoločnosti na Slovensku. Tento rok porota hodnotila rekordný počet prihlásených projektov – z 50 kvalitných prihlášok vybrala tie, ktoré vynikli pridanou hodnotou, praktickým prínosom a technologickou pokročilosťou. Tento rok k doterajším pribudli dve špeciálne kategórie – Najlepší projekt kybernetickej bezpečnosti a Najlepšie využitie moderných technológií v zdravotníctve, pričom porota ocenila aj mladých inovátorov.
Prvé miesto v tejto kategórii si odniesol projekt ePrihlášky - Elektronické prihlášky do škôl z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorého realizátorom bola spoločnosť DITEC, a.s. ePrihlášky prepájajú rodičov, školy a ministerstvo školstva pri prijímaní do materských, základných a stredných škôl. Spoločná platforma podporuje podanie prihlášky, spracovanie školou, zostavenie poradia a doručenie výsledku. "Sme radi, že sa cez tento projekt napriek jeho úvodným problémom podalo 85 % prihlášok elektronicky, pomohol 181 tisíc deťom a zapojilo sa doň 7 tisíc škôl," povedal pri preberaní ocenenia minister školstva Tomáš Drucker.
Na 2. mieste sa umiestnil projekt G-Portal - samoobslužné geologické služby pre verejnú správu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorý umožňuje ministerstvu, obciam a firmám získavať geologické podklady a vybavovať agendy priamo nad mapou. Automatizuje prípravu podkladov pre územné plánovanie a ohlasovanie geologických prác vrátane zápisu geometrie do evidencie.
Na 3. mieste sa umiestnil projekt IS - Centrálny údajový repozitár - Od 11 starých systémov medzi digitálnych lídrov VS. Tento projekt pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave realizovala spoločnosť YMS, a.s. a jeho cieľom je prepájať elektronické služby, registre, laboratórnu agendu a terénne kontroly poľnohospodárskeho dohľadu. Projekt nahradil 11 oddelených systémov a zaviedol spoločné údaje s automatickými kontrolami.
Víťazom tejto kategórie sa stal projekt Hyperspektrálne Slovensko: digitálna transformácia zberu dát pre správu územia SR, alebo ako vidieť neviditeľné od spoločnosti EMM, spol. s r. o. realizovaný pre Národné lesnícke centrum. Podstatou inovácie je spoločná platforma: namiesto opakovaného mapovania pre jednotlivé potreby umožňuje pri vhodných podmienkach zbierať viacero dátových vrstiev počas jedného letu a následne ich prepájať. Zber pritom rešpektuje rozdielne sezónne požiadavky jednotlivých senzorov.
Druhé miesto získal projekt Dejepis budúcnosti, ktorého realizátormi boli Vladimír Štrama a Adam Repaský. Projekt približuje žiakom minulosť prostredníctvom virtuálnej reality, dobových zvukov a rekonštruovaných pachov. Autor prináša do školy vybavenie a vedie 45-minútovú hodinu, v ktorej sa trieda strieda medzi stanovišťami a diskutuje o každodennom živote ľudí v rôznych obdobiach.
Na tretej priečke sa umiestnil projekt QR platby finančnej správy, ktorý pre Finančné riaditeľstvo SR realizovala Slovenská technická univerzita v Bratislave. QR platby umožňujú predávajúcim prijímať okamžité bezhotovostné úhrady bez platobného terminálu. Zákazník načíta dynamický QR kód bankovou aplikáciou a notifikátor okamžitých platieb prenesie potvrdenie do pokladnice.
Víťazom tejto kategórie sa stal projekt Kožné vyšetrenie online AIP Derm, ktoré umožňuje poistencom Dôvery konzultovať kožný problém na diaľku. Pacient odošle fotografiu a triážny dotazník, AI podporí kontrolu snímky a určenie priority a každý prípad posúdi dermatovenerológ, pričom výsledkom môže byť liečebné odporúčanie, e-recept alebo nadväzujúce osobné vyšetrenie. Pre Dôveru zdravotná poisťovňa realizovala projekt spoločnosť AIP Medical Slovakia, s.r.o.
Na 2. mieste sa umiestnil projekt Moderné technológie pomáhajú zachraňovať životy - NG-SOS, ktorý umožňuje operátorovi linky 155 sledovať situáciu na mieste udalosti a usmerňovať prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov. Volajúci pritom nemusí inštalovať osobitnú aplikáciu. Obraz dopĺňa hlasový opis, lokalizáciu a chat s prekladom. Pre Operačné stredisko ZZS SR projekt realizovala spoločnosť Medical Information Technologies, Česká republika.
Na bronzovom mieste sa umiestnil projekt AI-DR Screening: Skríning diabetickej retinopatie bližšie k pacientovi od spoločnosti Medispektrum s.r.o., ktorý prináša vyšetrenie očného pozadia priamo do pravidelnej diabetologickej kontroly. Medispektrum používa funduskameru iCare DRSplus, platformu ILLUME a algoritmus RETCAD na podporný skríning diabetickej retinopatie.
Porota tento rok udelila aj špeciálne ocenenie v kybernetickej bezpečnosti. Cenu získal projekt Zabezpečenie prehľadu o sieti a kontrola plnenia regulačných požiadaviek v SÚSCCH a.s. Projekt v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb zjednocuje dohľad nad komunikáciou bežných IT aj zdravotníckych zariadení. Riešenie GREYCORTEX Mendel zákazníkovi dodávala spoločnosť ARICOMA Systems a prínosom je viditeľnosť do špecializovaného nemocničného prostredia a podpora menšieho IT tímu pri preverovaní hrozieb.
Víťazom kategórie a titul Young Inovator of the Year 2026 získal projekt Watchdog - študentské riešenie na rozpoznávanie manipulatívnej komunikácie a groomingu v online prostredí. Tím zo Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade navrhol analýzu významu správ pomocou lokálnej AI, aby upozornenia neboli závislé len od výskytu vulgarizmov.
Na 2. mieste sa umiestnil projekt GessayDuel, ktorý motivuje žiakov k opakovaniu učiva prostredníctvom vedomostných testov a súbojov v štýle hry Riskuj. Filip Šturek a Matúš Mikolajčík zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne vytvorili webovú platformu s funkciami pre žiakov aj učiteľov, správou tried, overovaním účtov a rebríčkami výsledkov.
Na 3. mieste skončil projekt PiBookAI, ktorý chce zachovať obsah opotrebovaných školských kníh a sprístupniť ho v digitálnej podobe. Matej Bakoš zo strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom vytvoril programy na prevod naskenovaných kníh do textu a experimentuje s učením jazykového modelu nad získanými údajmi.
Tento rok si Cenu Rádia Slovensko, o ktorom rozhodli poslucháči a ktorý dostal najviac hlasov, odniesol projekt Dejepis budúcnosti, ktorého realizátormi boli Vladimír Štrama a Adam Repaský. Tento projekt získal aj 2. miesto v kategórii Najinovatívnejší projekt.
Podujatia ITAPA sú už vyše 25 rokov najdôležitejšou platformou na Slovensku pre oficiálne stretnutie štátnych a verejných predstaviteľov so zástupcami súkromného sektora v oblasti inovácií, modernizácie a digitalizácie spoločnosti. Na konferenciách ITAPA a ďalších podujatiach sa každoročne zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné médiá.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Top projekty Ceny ITAPA 2026 odovzdané © SITA Všetky práva vyhradené.
Každoročne oceňuje inovatívne a priekopnícke projekty, ktoré prispievajú k digitalizácii a modernizácii spoločnosti na Slovensku. Tento rok porota hodnotila rekordný počet prihlásených projektov – z 50 kvalitných prihlášok vybrala tie, ktoré vynikli pridanou hodnotou, praktickým prínosom a technologickou pokročilosťou. Tento rok k doterajším pribudli dve špeciálne kategórie – Najlepší projekt kybernetickej bezpečnosti a Najlepšie využitie moderných technológií v zdravotníctve, pričom porota ocenila aj mladých inovátorov.
Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti
Prvé miesto v tejto kategórii si odniesol projekt ePrihlášky - Elektronické prihlášky do škôl z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorého realizátorom bola spoločnosť DITEC, a.s. ePrihlášky prepájajú rodičov, školy a ministerstvo školstva pri prijímaní do materských, základných a stredných škôl. Spoločná platforma podporuje podanie prihlášky, spracovanie školou, zostavenie poradia a doručenie výsledku. "Sme radi, že sa cez tento projekt napriek jeho úvodným problémom podalo 85 % prihlášok elektronicky, pomohol 181 tisíc deťom a zapojilo sa doň 7 tisíc škôl," povedal pri preberaní ocenenia minister školstva Tomáš Drucker.
Na 2. mieste sa umiestnil projekt G-Portal - samoobslužné geologické služby pre verejnú správu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorý umožňuje ministerstvu, obciam a firmám získavať geologické podklady a vybavovať agendy priamo nad mapou. Automatizuje prípravu podkladov pre územné plánovanie a ohlasovanie geologických prác vrátane zápisu geometrie do evidencie.
Na 3. mieste sa umiestnil projekt IS - Centrálny údajový repozitár - Od 11 starých systémov medzi digitálnych lídrov VS. Tento projekt pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave realizovala spoločnosť YMS, a.s. a jeho cieľom je prepájať elektronické služby, registre, laboratórnu agendu a terénne kontroly poľnohospodárskeho dohľadu. Projekt nahradil 11 oddelených systémov a zaviedol spoločné údaje s automatickými kontrolami.
Najinovatívnejší projekt
Víťazom tejto kategórie sa stal projekt Hyperspektrálne Slovensko: digitálna transformácia zberu dát pre správu územia SR, alebo ako vidieť neviditeľné od spoločnosti EMM, spol. s r. o. realizovaný pre Národné lesnícke centrum. Podstatou inovácie je spoločná platforma: namiesto opakovaného mapovania pre jednotlivé potreby umožňuje pri vhodných podmienkach zbierať viacero dátových vrstiev počas jedného letu a následne ich prepájať. Zber pritom rešpektuje rozdielne sezónne požiadavky jednotlivých senzorov.
Druhé miesto získal projekt Dejepis budúcnosti, ktorého realizátormi boli Vladimír Štrama a Adam Repaský. Projekt približuje žiakom minulosť prostredníctvom virtuálnej reality, dobových zvukov a rekonštruovaných pachov. Autor prináša do školy vybavenie a vedie 45-minútovú hodinu, v ktorej sa trieda strieda medzi stanovišťami a diskutuje o každodennom živote ľudí v rôznych obdobiach.
Na tretej priečke sa umiestnil projekt QR platby finančnej správy, ktorý pre Finančné riaditeľstvo SR realizovala Slovenská technická univerzita v Bratislave. QR platby umožňujú predávajúcim prijímať okamžité bezhotovostné úhrady bez platobného terminálu. Zákazník načíta dynamický QR kód bankovou aplikáciou a notifikátor okamžitých platieb prenesie potvrdenie do pokladnice.
Najlepšie využitie moderných technológií v zdravotníctve
Víťazom tejto kategórie sa stal projekt Kožné vyšetrenie online AIP Derm, ktoré umožňuje poistencom Dôvery konzultovať kožný problém na diaľku. Pacient odošle fotografiu a triážny dotazník, AI podporí kontrolu snímky a určenie priority a každý prípad posúdi dermatovenerológ, pričom výsledkom môže byť liečebné odporúčanie, e-recept alebo nadväzujúce osobné vyšetrenie. Pre Dôveru zdravotná poisťovňa realizovala projekt spoločnosť AIP Medical Slovakia, s.r.o.
Na 2. mieste sa umiestnil projekt Moderné technológie pomáhajú zachraňovať životy - NG-SOS, ktorý umožňuje operátorovi linky 155 sledovať situáciu na mieste udalosti a usmerňovať prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov. Volajúci pritom nemusí inštalovať osobitnú aplikáciu. Obraz dopĺňa hlasový opis, lokalizáciu a chat s prekladom. Pre Operačné stredisko ZZS SR projekt realizovala spoločnosť Medical Information Technologies, Česká republika.
Na bronzovom mieste sa umiestnil projekt AI-DR Screening: Skríning diabetickej retinopatie bližšie k pacientovi od spoločnosti Medispektrum s.r.o., ktorý prináša vyšetrenie očného pozadia priamo do pravidelnej diabetologickej kontroly. Medispektrum používa funduskameru iCare DRSplus, platformu ILLUME a algoritmus RETCAD na podporný skríning diabetickej retinopatie.
Najlepší projekt kybernetickej bezpečnosti
Porota tento rok udelila aj špeciálne ocenenie v kybernetickej bezpečnosti. Cenu získal projekt Zabezpečenie prehľadu o sieti a kontrola plnenia regulačných požiadaviek v SÚSCCH a.s. Projekt v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb zjednocuje dohľad nad komunikáciou bežných IT aj zdravotníckych zariadení. Riešenie GREYCORTEX Mendel zákazníkovi dodávala spoločnosť ARICOMA Systems a prínosom je viditeľnosť do špecializovaného nemocničného prostredia a podpora menšieho IT tímu pri preverovaní hrozieb.
Mladý inovátor 2026
Víťazom kategórie a titul Young Inovator of the Year 2026 získal projekt Watchdog - študentské riešenie na rozpoznávanie manipulatívnej komunikácie a groomingu v online prostredí. Tím zo Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade navrhol analýzu významu správ pomocou lokálnej AI, aby upozornenia neboli závislé len od výskytu vulgarizmov.
Na 2. mieste sa umiestnil projekt GessayDuel, ktorý motivuje žiakov k opakovaniu učiva prostredníctvom vedomostných testov a súbojov v štýle hry Riskuj. Filip Šturek a Matúš Mikolajčík zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne vytvorili webovú platformu s funkciami pre žiakov aj učiteľov, správou tried, overovaním účtov a rebríčkami výsledkov.
Na 3. mieste skončil projekt PiBookAI, ktorý chce zachovať obsah opotrebovaných školských kníh a sprístupniť ho v digitálnej podobe. Matej Bakoš zo strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom vytvoril programy na prevod naskenovaných kníh do textu a experimentuje s učením jazykového modelu nad získanými údajmi.
Cena Rádia Slovensko
Tento rok si Cenu Rádia Slovensko, o ktorom rozhodli poslucháči a ktorý dostal najviac hlasov, odniesol projekt Dejepis budúcnosti, ktorého realizátormi boli Vladimír Štrama a Adam Repaský. Tento projekt získal aj 2. miesto v kategórii Najinovatívnejší projekt.
O ITAPA:
Podujatia ITAPA sú už vyše 25 rokov najdôležitejšou platformou na Slovensku pre oficiálne stretnutie štátnych a verejných predstaviteľov so zástupcami súkromného sektora v oblasti inovácií, modernizácie a digitalizácie spoločnosti. Na konferenciách ITAPA a ďalších podujatiach sa každoročne zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné médiá.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Top projekty Ceny ITAPA 2026 odovzdané © SITA Všetky práva vyhradené.
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