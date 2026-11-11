Bombové hrozby vyhnali talianskych žiakov zo stoviek škôl, terčom je aj premiérka Meloniová
Anonymné e-maily hrozia výbuchmi a vyhladením Talianov. Vláda hovorí o destabilizačnej kampani, polícia preveruje bezpečnosť škôl. Najmenej 300 škôl v celom
11.11.2026 (SITA.sk) - Anonymné e-maily hrozia výbuchmi a vyhladením Talianov. Vláda hovorí o destabilizačnej kampani, polícia preveruje bezpečnosť škôl.
„Prišli sme vás zničiť. Vykonáme genocídu Talianov,“ uvádza sa v správe, ktorá upozorňuje na údajné umiestnenie silnej výbušniny s diaľkovým odpaľovaním v školských budovách.
Anonymný autor tiež tvrdí, že výbušninu umiestnil do motora automobilu talianskej premiérky. E-mail je podpísaný menom „Mikhail Andropov, vodca organizácie Vilayat Misoginistan".
Pod rovnakým menom prišli v uplynulom týždni bombové vyhrážky aj médiám v Írsku a Bulharsku. Totožnosť odosielateľa ani pravosť jeho tvrdení zatiaľ úrady nepotvrdili.
Minister školstva Giuseppe Valditara oznámil približne 300 prípadov, pričom ich počet môže ešte vzrásť. Podľa ministra rozsah hrozieb naznačuje koordinovaný postup.
Polícia a bezpečnostné zložky kontrolujú ohrozené školy, aby zaistili bezpečnosť žiakov, pedagógov a ďalších zamestnancov.
Minister obrany Guido Crosetto označil incidenty za súčasť destabilizačnej stratégie a avizoval, že o situácii bude informovať parlament.
„Je to súčasť stratégie, ktorej cieľ je už jasný – šíriť teror alebo vyvolávať obavy. Ktokoľvek z nás môže dnes poslať škole, škôlke či leteckej spoločnosti e-mail s tvrdením, že je tam bomba,“ upozornil.
Taliansko v posledných dňoch zaznamenalo aj sériu podobných hrozieb voči civilným lietadlám. Úrady preverujú možné súvislosti medzi jednotlivými incidentmi.
Zdroj: SITA.sk - Bombové hrozby vyhnali talianskych žiakov zo stoviek škôl, terčom je aj premiérka Meloniová © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 300 škôl v celom Taliansku dostalo v stredu e-mailové vyhrážky bombovými útokmi, ktoré vyvolali rozsiahle evakuácie žiakov a učiteľov. Anonymný odosielateľ sa zároveň vyhráža smrťou premiérke Giorgii Meloniovej, informuje portál Euronews.
Vodca Misoginistanu a premiérka
Anonymný autor tiež tvrdí, že výbušninu umiestnil do motora automobilu talianskej premiérky. E-mail je podpísaný menom „Mikhail Andropov, vodca organizácie Vilayat Misoginistan".
Pod rovnakým menom prišli v uplynulom týždni bombové vyhrážky aj médiám v Írsku a Bulharsku. Totožnosť odosielateľa ani pravosť jeho tvrdení zatiaľ úrady nepotvrdili.
Prípady môžu pribúdať
Minister školstva Giuseppe Valditara oznámil približne 300 prípadov, pričom ich počet môže ešte vzrásť. Podľa ministra rozsah hrozieb naznačuje koordinovaný postup.
Polícia a bezpečnostné zložky kontrolujú ohrozené školy, aby zaistili bezpečnosť žiakov, pedagógov a ďalších zamestnancov.
Hrozby sa množia
Minister obrany Guido Crosetto označil incidenty za súčasť destabilizačnej stratégie a avizoval, že o situácii bude informovať parlament.
„Je to súčasť stratégie, ktorej cieľ je už jasný – šíriť teror alebo vyvolávať obavy. Ktokoľvek z nás môže dnes poslať škole, škôlke či leteckej spoločnosti e-mail s tvrdením, že je tam bomba,“ upozornil.
Taliansko v posledných dňoch zaznamenalo aj sériu podobných hrozieb voči civilným lietadlám. Úrady preverujú možné súvislosti medzi jednotlivými incidentmi.
Zdroj: SITA.sk - Bombové hrozby vyhnali talianskych žiakov zo stoviek škôl, terčom je aj premiérka Meloniová © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Spoluhráči sa mu smiali, že nevie poriadne počítať. Pálffy reagoval, že vie rátať do 41 miliónov dolárov – VIDEO
- Zelenskyj povedal, že jeho úlohou nie je robiť Trumpovi radosť
- Životné poistky Slovákov kryjú drobné úrazy, pri invalidite a vážnych chorobách však zlyhávajú. Dôvodom sú zle nastavené zmluvy
- Bellingham priznal strasti svetoznámeho hráča. V bežnom živote potrebuje pomoc, keďže nevie variť ani šoférovať
- Novela o kajúcnikoch v parlamente neprešla, Taraba názor nezmenil a na schválenie opäť chýbal jeden hlas – VIDEO