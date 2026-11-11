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Bombové hrozby vyhnali talianskych žiakov zo stoviek škôl, terčom je aj premiérka Meloniová

Anonymné e-maily hrozia výbuchmi a vyhladením Talianov. Vláda hovorí o destabilizačnej kampani, polícia preveruje bezpečnosť škôl. Najmenej 300 škôl v celom

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11.11.2026 (SITA.sk) - Anonymné e-maily hrozia výbuchmi a vyhladením Talianov. Vláda hovorí o destabilizačnej kampani, polícia preveruje bezpečnosť škôl.

Najmenej 300 škôl v celom Taliansku dostalo v stredu e-mailové vyhrážky bombovými útokmi, ktoré vyvolali rozsiahle evakuácie žiakov a učiteľov. Anonymný odosielateľ sa zároveň vyhráža smrťou premiérke Giorgii Meloniovej, informuje portál Euronews.


„Prišli sme vás zničiť. Vykonáme genocídu Talianov,“ uvádza sa v správe, ktorá upozorňuje na údajné umiestnenie silnej výbušniny s diaľkovým odpaľovaním v školských budovách.

Vodca Misoginistanu a premiérka


Anonymný autor tiež tvrdí, že výbušninu umiestnil do motora automobilu talianskej premiérky. E-mail je podpísaný menom Mikhail Andropov, vodca organizácie Vilayat Misoginistan".

Pod rovnakým menom prišli v uplynulom týždni bombové vyhrážky aj médiám v Írsku a Bulharsku. Totožnosť odosielateľa ani pravosť jeho tvrdení zatiaľ úrady nepotvrdili.

Prípady môžu pribúdať


Minister školstva Giuseppe Valditara oznámil približne 300 prípadov, pričom ich počet môže ešte vzrásť. Podľa ministra rozsah hrozieb naznačuje koordinovaný postup.

Polícia a bezpečnostné zložky kontrolujú ohrozené školy, aby zaistili bezpečnosť žiakov, pedagógov a ďalších zamestnancov.

Hrozby sa množia


Minister obrany Guido Crosetto označil incidenty za súčasť destabilizačnej stratégie a avizoval, že o situácii bude informovať parlament.

„Je to súčasť stratégie, ktorej cieľ je už jasný – šíriť teror alebo vyvolávať obavy. Ktokoľvek z nás môže dnes poslať škole, škôlke či leteckej spoločnosti e-mail s tvrdením, že je tam bomba,“ upozornil.

Taliansko v posledných dňoch zaznamenalo aj sériu podobných hrozieb voči civilným lietadlám. Úrady preverujú možné súvislosti medzi jednotlivými incidentmi.


Zdroj: SITA.sk - Bombové hrozby vyhnali talianskych žiakov zo stoviek škôl, terčom je aj premiérka Meloniová © SITA Všetky práva vyhradené.

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