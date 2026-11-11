Zelenskyj povedal, že jeho úlohou nie je robiť Trumpovi radosť
Ukrajinský prezident tak reagoval na otázku novinára, či vyslal delegáciu na rokovania do Abú Zabí preto, aby potešil amerického prezidenta. Ukrajinský prezident
11.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident tak reagoval na otázku novinára, či vyslal delegáciu na rokovania do Abú Zabí preto, aby potešil amerického prezidenta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že účasť Ukrajiny na nových trojstranných rokovaniach nie je pokusom potešiť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to počas verejného rozhovoru pre dánsku televíziu TV 2 na Kodanskej univerzite. Ako referuje web Liga.net, informovali o tom dánske médiá.
Novinár sa Zelenského opýtal, či vyslal ukrajinskú delegáciu do Abú Zabí preto, že verí, že Rusi chcú mier, alebo preto, aby potešil Trumpa. Prezident v odpovedi priznal, že „možno to nie je veľmi zdvorilé“, ale jeho úlohou nie je „robiť Trumpovi radosť“.
„Mojou úlohou je urobiť všetko pre to, aby sa Američania a Európania zapojili do týchto rokovaní. Trump má moc zorganizovať stretnutie lídrov, na ktorom sa môžeme pokúsiť zastaviť túto vojnu,“ dodal Zelenskyj. Mal na mysli stretnutie, na ktorom by sa zúčastnil spolu s Trumpom a ruským vodcom Vladimirom Putinom. Rusi zatiaľ s takýmto stretnutím nesúhlasili.
Ukrajina a Rusko v utorok ukončili prvý deň mierových rokovaní, ktoré sa konajú za sprostredkovania Spojených štátov. Ide o prvé priame trojstranné rokovania od februára. Zelenskyj uviedol, že strany v Abú Zabí rokujú o rozsiahlej výmene zajatcov, a to tisíc za tisíc alebo dokonca 1 500 za 1 500.
Diskutujú aj o ukončení vojny a bezpečnostných zárukách. Ruskí predstavitelia tvrdia, že ich armáda už obsadila polovicu územia Donbasu, ktoré zostávalo pod kontrolou Ukrajiny. Podľa ukrajinského prezidenta však tieto tvrdenia nezodpovedajú skutočnej situácii na bojisku.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj povedal, že jeho úlohou nie je robiť Trumpovi radosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že účasť Ukrajiny na nových trojstranných rokovaniach nie je pokusom potešiť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to počas verejného rozhovoru pre dánsku televíziu TV 2 na Kodanskej univerzite. Ako referuje web Liga.net, informovali o tom dánske médiá.
Nezdvorilé priznanie
Novinár sa Zelenského opýtal, či vyslal ukrajinskú delegáciu do Abú Zabí preto, že verí, že Rusi chcú mier, alebo preto, aby potešil Trumpa. Prezident v odpovedi priznal, že „možno to nie je veľmi zdvorilé“, ale jeho úlohou nie je „robiť Trumpovi radosť“.
„Mojou úlohou je urobiť všetko pre to, aby sa Američania a Európania zapojili do týchto rokovaní. Trump má moc zorganizovať stretnutie lídrov, na ktorom sa môžeme pokúsiť zastaviť túto vojnu,“ dodal Zelenskyj. Mal na mysli stretnutie, na ktorom by sa zúčastnil spolu s Trumpom a ruským vodcom Vladimirom Putinom. Rusi zatiaľ s takýmto stretnutím nesúhlasili.
Mierové rokovania
Ukrajina a Rusko v utorok ukončili prvý deň mierových rokovaní, ktoré sa konajú za sprostredkovania Spojených štátov. Ide o prvé priame trojstranné rokovania od februára. Zelenskyj uviedol, že strany v Abú Zabí rokujú o rozsiahlej výmene zajatcov, a to tisíc za tisíc alebo dokonca 1 500 za 1 500.
Diskutujú aj o ukončení vojny a bezpečnostných zárukách. Ruskí predstavitelia tvrdia, že ich armáda už obsadila polovicu územia Donbasu, ktoré zostávalo pod kontrolou Ukrajiny. Podľa ukrajinského prezidenta však tieto tvrdenia nezodpovedajú skutočnej situácii na bojisku.
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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj povedal, že jeho úlohou nie je robiť Trumpovi radosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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