Šimečka po neschválení novely o kajúcnikoch hovorí o víťazstve spravodlivosti, Matovič sa obáva ďalších pokusov o presadenie zákona – VIDEO
Voliči to podľa šéfa progresívcov koalícii spočítajú. Veľké víťazstvo pre spravodlivosť na Slovensku, skonštatoval pre médiá predseda opozičného hnutia
11.11.2026 (SITA.sk) - Voliči to podľa šéfa progresívcov koalícii spočítajú.
Veľké víťazstvo pre spravodlivosť na Slovensku, skonštatoval pre médiá predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka po tom, ako parlament neschválil novelu týkajúcu sa takzvaných kajúcnikov. Ocenil aj disciplínu a jednotu opozície pri hlasovaní.
"Ďalšia obrovská porážka Roberta Fica. Táto vláda je menšinová,” uviedol líder opozície. Poukázal, že išlo o vládny návrh zákona predložený ministrom spravodlivosti, ktorý aj samotný premiér Robert Fico nedávno zaradil medzi prioritné právne úpravy. Považuje to tiež za ďalší silný argument pre dohodu a vyhlásenie predčasných parlamentných volieb.
"Táto vláda nemá v parlamente väčšinu, nemá už ani dôveru verejnosti, nevie presadiť svoje návrhy. Za iných okolností v normálnej demokratickej rovine by sme sa mali rozprávať o tom, ako toto volebné obdobie ukončiť a dať voličom možnosť rozhodnúť čo najskôr,” povedal. Vláda sa podľa neho vie udržať pri moci, keďže opozícia nedisponuje ústavnou väčšinou na predčasné voľby, je ale toho názoru, že voliči to koalícii spočítajú.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič sa obáva ďalších pokusov o presadenie tohto zákona. "Neviem si už predstaviť ten vesmír, kde by ľudia okolo pána Tarabu aj pán Ferenčák hlasovali za toto svinstvo, ak by ho predložili v pozmenenej podobe,” povedal.
Je toho názoru, že sa to už počas tohto volebného obdobia nezmení. "Neviem si predstaviť, že by s prichádzajúcimi voľbami pán Taraba a spol. spáchali takúto rituálnu samovraždu,” dodal. Nezaradenému poslancovi Tomášovi Tarabovi, ktorý novelu nepodporil, sa Matovič poďakoval, že dodržal svoje slovo. Ocenil aj to, že pri hlasovaní sa zdržal nezaradený poslanec Ján Ferenčák.
Mária Kolíková zo strany Sloboda a Solidarita považuje za dobrú správu, že neprešiel zákon, ktorý by pokrivil inštitút kajúcnikov. Dodala ale, že je to aj dôkaz, že koalícia stratila väčšinu v parlamente, poukázala, že pre premiéra to bol dôležitý zákon, ktorý sa ale nepodarilo presadiť v Národnej rade SR.
"Fakt je, že Robert Fico má menšinovú vládu. Bude sa obávať každého jedného hlasovania v parlamente," myslí si predseda SaS Branislav Gröhling. Vyzdvihol tiež spoluprácu opozície, deklaroval ju aj do budúcna.
Spravodlivosť zvíťazila aj podľa predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milana Majerského. Okrem iného uviedol, že obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) by mal zvážiť, či by mal naďalej viesť rokovania parlamentu. "Dnes dostala vládna koalícia na frak,” dodal.
V parlamente v stredu definitívne neprešla novela Trestného zákona týkajúca sa kajúcnikov. Podporilo ju 75 poslancov, 74 zákonodarcov bolo proti. Nezaradený poslanec, Ján Ferenčák, sa pri hlasovaní zdržal. Nezaradený poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba, ako aj dvojica poslancov okolo neho, teda Peter Slyško a Roman Malatinec, hlasovali proti prijatiu novely.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka po neschválení novely o kajúcnikoch hovorí o víťazstve spravodlivosti, Matovič sa obáva ďalších pokusov o presadenie zákona – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Veľké víťazstvo pre spravodlivosť na Slovensku, skonštatoval pre médiá predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka po tom, ako parlament neschválil novelu týkajúcu sa takzvaných kajúcnikov. Ocenil aj disciplínu a jednotu opozície pri hlasovaní.
"Ďalšia obrovská porážka Roberta Fica. Táto vláda je menšinová,” uviedol líder opozície. Poukázal, že išlo o vládny návrh zákona predložený ministrom spravodlivosti, ktorý aj samotný premiér Robert Fico nedávno zaradil medzi prioritné právne úpravy. Považuje to tiež za ďalší silný argument pre dohodu a vyhlásenie predčasných parlamentných volieb.
"Táto vláda nemá v parlamente väčšinu, nemá už ani dôveru verejnosti, nevie presadiť svoje návrhy. Za iných okolností v normálnej demokratickej rovine by sme sa mali rozprávať o tom, ako toto volebné obdobie ukončiť a dať voličom možnosť rozhodnúť čo najskôr,” povedal. Vláda sa podľa neho vie udržať pri moci, keďže opozícia nedisponuje ústavnou väčšinou na predčasné voľby, je ale toho názoru, že voliči to koalícii spočítajú.
Matovič sa obáva ďalších pokusov
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič sa obáva ďalších pokusov o presadenie tohto zákona. "Neviem si už predstaviť ten vesmír, kde by ľudia okolo pána Tarabu aj pán Ferenčák hlasovali za toto svinstvo, ak by ho predložili v pozmenenej podobe,” povedal.
Je toho názoru, že sa to už počas tohto volebného obdobia nezmení. "Neviem si predstaviť, že by s prichádzajúcimi voľbami pán Taraba a spol. spáchali takúto rituálnu samovraždu,” dodal. Nezaradenému poslancovi Tomášovi Tarabovi, ktorý novelu nepodporil, sa Matovič poďakoval, že dodržal svoje slovo. Ocenil aj to, že pri hlasovaní sa zdržal nezaradený poslanec Ján Ferenčák.
Kolíková: Fico sa bude obávať každého hlasovania v parlamente
Mária Kolíková zo strany Sloboda a Solidarita považuje za dobrú správu, že neprešiel zákon, ktorý by pokrivil inštitút kajúcnikov. Dodala ale, že je to aj dôkaz, že koalícia stratila väčšinu v parlamente, poukázala, že pre premiéra to bol dôležitý zákon, ktorý sa ale nepodarilo presadiť v Národnej rade SR.
"Fakt je, že Robert Fico má menšinovú vládu. Bude sa obávať každého jedného hlasovania v parlamente," myslí si predseda SaS Branislav Gröhling. Vyzdvihol tiež spoluprácu opozície, deklaroval ju aj do budúcna.
Spravodlivosť zvíťazila aj podľa predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milana Majerského. Okrem iného uviedol, že obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) by mal zvážiť, či by mal naďalej viesť rokovania parlamentu. "Dnes dostala vládna koalícia na frak,” dodal.
V parlamente v stredu definitívne neprešla novela Trestného zákona týkajúca sa kajúcnikov. Podporilo ju 75 poslancov, 74 zákonodarcov bolo proti. Nezaradený poslanec, Ján Ferenčák, sa pri hlasovaní zdržal. Nezaradený poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba, ako aj dvojica poslancov okolo neho, teda Peter Slyško a Roman Malatinec, hlasovali proti prijatiu novely.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka po neschválení novely o kajúcnikoch hovorí o víťazstve spravodlivosti, Matovič sa obáva ďalších pokusov o presadenie zákona – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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