Manchester United údajne rokuje s Pochettinom. Stolička sa pod Carrickom trasie stále viac
Manchester United uvažuje nad angažovaní kormidelníka americkej reprezentácie na miesto súčasného kouča, keďže A-tím mal veľmi slabý štart do sezóny. Anglický futbalový klub
11.11.2026 (SITA.sk) - Manchester United uvažuje nad angažovaní kormidelníka americkej reprezentácie na miesto súčasného kouča, keďže A-tím mal veľmi slabý štart do sezóny.
Anglický futbalový klub Manchester United údajne začal rokovania s trénerom americkej reprezentácie Mauriciom Pochettinom o možnej náhrade za Michaela Carricka. V stredu o tom informovali viaceré britské médiá.
Miesto Carricka na Old Trafforde je predmetom intenzívnych špekulácií po najhoršom štarte sezóny Red Devils za ostatných 40 rokov, keď sa tím po sérii ôsmich duelov bez víťazstva ocitol v zóne zostupu tabuľky Premier League.
Carrick nateraz zostáva na poste, no očakáva sa, že o jeho budúcnosti rozhodne vedenie klubu na stretnutí v Monaku, ktorého súčasťou budú Jim Ratcliffe, Omar Berrada a Jason Wilcox. Berrada a Wilcox podľa správ inklinujú k odvolaniu Carricka.
Pochettino má bohaté skúsenosti z Premier League po pôsobení v Southamptone, Tottenhame Hotspur a FC Chelsea. Manchester United s ním už v minulosti trikrát konzultoval možnosť jeho angažovania po prepustení Josého Mourinha v roku 2018, potom v roku 2022 pred menovaním Erika ten Haga a opäť po odvolaní Holanďana v roku 2024.
Avšak ešte pred tromi mesiacmi Pochettino predĺžil kontrakt s americkou reprezentáciou až do MS 2030. V prípade jeho presunu do Manchestru by mal americký futbalový zväz nárok na "odškodné". Podľa BBC má 54-ročný tréner v zmluve výstupnú klauzulu vo výške 10 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 8,98 milióna eur.
Carrick v stredu prišiel do tréningového centra Carrington, no pravdepodobne čoskoro opustí svoju pozíciu po turbulentnej ére vedenia tímu. Tento 45-ročný tréner zostal na poste, aj keď sa očakávalo jeho prepustenie už koncom októbra po prehre 0:3 s Bournemouthom.
Následné výsledky - prehra 0:2 s FC Chelsea a dramatický triumf 3:2 nad AS Rím v Lige majstrov - síce dočasne jeho osud oddialili, avšak ďalšie zaváhanie v domácom zápase s Aston Villou (4:4) znova poukazovali na potrebu zmeny. Napriek tomu, že United zachránili remízu, čo bolo interpretované ako príznak podpory tímu pre Carricka, zmena sa javí ako nevyhnutná.
Medzi kandidátmi na nového trénera sa spomínajú aj Eddie Howe, Antonio Conte a Julian Nagelsmann.
Manchester United má ešte celý zvyšok dvojtýždňovej prestávky vyhradenej pre potreby národných tímov na vyriešenie situácie pred návratom do akcie v zápase proti FC Liverpool naplánovanom na 22. novembra.
Carrick priviedol klub až na 18. miesto v ligovej tabuľke, čo je najhoršia pozícia United v najvyššej súťaži po desiatich kolách od sezóny 1986/1987. Vtedy bol klub až na poslednom mieste.
Na trénerský post nastúpil Carrick po tom, keď ako dočasný kouč priviedol A-tím k 3. priečke v hodnotení Premier League. Do družstva priniesol potrebný pokoj po januárovom odchode Rúbena Amorima.
Napriek tomu, že jeho tím trpel nedostatkom kvalitných posíl počas prestupového obdobia, pričom United získali len záložníkov Youriho Tielemansa, Carlosa Balebu a Andreya Santosa, a výrazný nedostatok útočníkov, sa podarilo uchovať konkurencieschopnosť len s ťažkosťami.
Napätie v kabíne rástlo, keď Carrick mal problém s kapitánom Brunom Fernandesom aj Lisandrom Martínezom. Fanúšikovia zostávajú zväčša lojálni k Carrickovi, no ich frustrácia sa sústreďuje na vlastníkov klubu, rodinu Glazerovcov, Jima Ratcliffa a na hráčov, ktorí zaostávajú za očakávanou výkonnosťou.
Zdroj: SITA.sk - Manchester United údajne rokuje s Pochettinom. Stolička sa pod Carrickom trasie stále viac © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Manchester United údajne začal rokovania s trénerom americkej reprezentácie Mauriciom Pochettinom o možnej náhrade za Michaela Carricka. V stredu o tom informovali viaceré britské médiá.
Miesto Carricka na Old Trafforde je predmetom intenzívnych špekulácií po najhoršom štarte sezóny Red Devils za ostatných 40 rokov, keď sa tím po sérii ôsmich duelov bez víťazstva ocitol v zóne zostupu tabuľky Premier League.
Carrick nateraz zostáva na poste, no očakáva sa, že o jeho budúcnosti rozhodne vedenie klubu na stretnutí v Monaku, ktorého súčasťou budú Jim Ratcliffe, Omar Berrada a Jason Wilcox. Berrada a Wilcox podľa správ inklinujú k odvolaniu Carricka.
Bohaté skúsenosti
Pochettino má bohaté skúsenosti z Premier League po pôsobení v Southamptone, Tottenhame Hotspur a FC Chelsea. Manchester United s ním už v minulosti trikrát konzultoval možnosť jeho angažovania po prepustení Josého Mourinha v roku 2018, potom v roku 2022 pred menovaním Erika ten Haga a opäť po odvolaní Holanďana v roku 2024.
Avšak ešte pred tromi mesiacmi Pochettino predĺžil kontrakt s americkou reprezentáciou až do MS 2030. V prípade jeho presunu do Manchestru by mal americký futbalový zväz nárok na "odškodné". Podľa BBC má 54-ročný tréner v zmluve výstupnú klauzulu vo výške 10 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 8,98 milióna eur.
Carrick v stredu prišiel do tréningového centra Carrington, no pravdepodobne čoskoro opustí svoju pozíciu po turbulentnej ére vedenia tímu. Tento 45-ročný tréner zostal na poste, aj keď sa očakávalo jeho prepustenie už koncom októbra po prehre 0:3 s Bournemouthom.
Kandidáti na nového trénera
Následné výsledky - prehra 0:2 s FC Chelsea a dramatický triumf 3:2 nad AS Rím v Lige majstrov - síce dočasne jeho osud oddialili, avšak ďalšie zaváhanie v domácom zápase s Aston Villou (4:4) znova poukazovali na potrebu zmeny. Napriek tomu, že United zachránili remízu, čo bolo interpretované ako príznak podpory tímu pre Carricka, zmena sa javí ako nevyhnutná.
Medzi kandidátmi na nového trénera sa spomínajú aj Eddie Howe, Antonio Conte a Julian Nagelsmann.
Manchester United má ešte celý zvyšok dvojtýždňovej prestávky vyhradenej pre potreby národných tímov na vyriešenie situácie pred návratom do akcie v zápase proti FC Liverpool naplánovanom na 22. novembra.
18. miesto
Carrick priviedol klub až na 18. miesto v ligovej tabuľke, čo je najhoršia pozícia United v najvyššej súťaži po desiatich kolách od sezóny 1986/1987. Vtedy bol klub až na poslednom mieste.
Na trénerský post nastúpil Carrick po tom, keď ako dočasný kouč priviedol A-tím k 3. priečke v hodnotení Premier League. Do družstva priniesol potrebný pokoj po januárovom odchode Rúbena Amorima.
Uchovanie konkurencieschopnosti s ťažkosťami
Napriek tomu, že jeho tím trpel nedostatkom kvalitných posíl počas prestupového obdobia, pričom United získali len záložníkov Youriho Tielemansa, Carlosa Balebu a Andreya Santosa, a výrazný nedostatok útočníkov, sa podarilo uchovať konkurencieschopnosť len s ťažkosťami.
Napätie v kabíne rástlo, keď Carrick mal problém s kapitánom Brunom Fernandesom aj Lisandrom Martínezom. Fanúšikovia zostávajú zväčša lojálni k Carrickovi, no ich frustrácia sa sústreďuje na vlastníkov klubu, rodinu Glazerovcov, Jima Ratcliffa a na hráčov, ktorí zaostávajú za očakávanou výkonnosťou.
Zdroj: SITA.sk - Manchester United údajne rokuje s Pochettinom. Stolička sa pod Carrickom trasie stále viac © SITA Všetky práva vyhradené.
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