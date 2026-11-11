Kto by vyhral voľby? KDH padlo na hranicu zvoliteľnosti a Demokratom by sa brány parlamentu zavreli tesne pred nosom
Ak by sa voľby konali začiatkom novembra, v parlamente by zasadlo sedem politických subjektov. Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili začiatkom novembra, vyhralo by ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Ak by sa voľby konali začiatkom novembra, v parlamente by zasadlo sedem politických subjektov.
Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili začiatkom novembra, vyhralo by ich opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 19,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research s tým, že na druhom mieste by sa umiestnil vládny Smer-SD, ktorý by získal 17,9 percenta hlasov. Na treťom mieste by skončila momentálne mimoparlamentná Republika, ktorú by podporilo 13 percent respondentov.
V poradí štvrté Hnutie Slovensko by podľa prieskumu získalo 9,8 percenta hlasov. Za ním nasledujú strany Sloboda a Solidarita (7,9 %), Hlas-SD (7,4 %) a do parlamentu by sa tesne prebojovalo aj Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom rovných 5 percent hlasov.
Naopak, účasť v zákonodarnom zbore by tesne ušla strane Demokrati, ktorú by podporili 4,9 percenta opýtaných. Maďarská aliancia by na základe prieskumu získala 3,1 percenta hlasov, Právo na pravdu rovné 3 percentá, Sme rodina 2,3 percenta a strany Za ľudí a Slovenskú národnú stranu by zhodne volilo po 1,9 percenta oslovených. ĽSNS by získala 1,1 percenta hlasov respondentov, Kresťanská únia 0,5 percenta a Strana vidieka 0,4 percenta.
Na základe výsledkov volieb by víťazné Progresívne Slovensko získalo v Národnej rade SR 36 kresiel, Smer-SD 34, Republika 24, Hnutie Slovensko 18, SaS 15, Hlas-SD 14 a KDH 9 mandátov. Volebná účasť by dosiahla úroveň 59,8 percenta.
Agentúra NMS prieskum robila od 5. do 8. novembra. Zúčastnilo sa na ňom 1 004 respondentov starších ako 18 rokov. Prieskum bol uskutočnený online formou.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral voľby? KDH padlo na hranicu zvoliteľnosti a Demokratom by sa brány parlamentu zavreli tesne pred nosom © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili začiatkom novembra, vyhralo by ich opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 19,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research s tým, že na druhom mieste by sa umiestnil vládny Smer-SD, ktorý by získal 17,9 percenta hlasov. Na treťom mieste by skončila momentálne mimoparlamentná Republika, ktorú by podporilo 13 percent respondentov.
V poradí štvrté Hnutie Slovensko by podľa prieskumu získalo 9,8 percenta hlasov. Za ním nasledujú strany Sloboda a Solidarita (7,9 %), Hlas-SD (7,4 %) a do parlamentu by sa tesne prebojovalo aj Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom rovných 5 percent hlasov.
Naopak, účasť v zákonodarnom zbore by tesne ušla strane Demokrati, ktorú by podporili 4,9 percenta opýtaných. Maďarská aliancia by na základe prieskumu získala 3,1 percenta hlasov, Právo na pravdu rovné 3 percentá, Sme rodina 2,3 percenta a strany Za ľudí a Slovenskú národnú stranu by zhodne volilo po 1,9 percenta oslovených. ĽSNS by získala 1,1 percenta hlasov respondentov, Kresťanská únia 0,5 percenta a Strana vidieka 0,4 percenta.
Na základe výsledkov volieb by víťazné Progresívne Slovensko získalo v Národnej rade SR 36 kresiel, Smer-SD 34, Republika 24, Hnutie Slovensko 18, SaS 15, Hlas-SD 14 a KDH 9 mandátov. Volebná účasť by dosiahla úroveň 59,8 percenta.
Agentúra NMS prieskum robila od 5. do 8. novembra. Zúčastnilo sa na ňom 1 004 respondentov starších ako 18 rokov. Prieskum bol uskutočnený online formou.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral voľby? KDH padlo na hranicu zvoliteľnosti a Demokratom by sa brány parlamentu zavreli tesne pred nosom © SITA Všetky práva vyhradené.
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