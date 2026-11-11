Spoluhráči sa mu smiali, že nevie poriadne počítať. Pálffy reagoval, že vie rátať do 41 miliónov dolárov – VIDEO
Okrem skvelých individuálnych výkonov a množstva nazbieraných bodov ho mali spoluhráči radi aj pre jeho vtipnú povahu, keď neraz pobavil celú kabínu. Bývalý hokejista
11.11.2026 (SITA.sk) - Okrem skvelých individuálnych výkonov a množstva nazbieraných bodov ho mali spoluhráči radi aj pre jeho vtipnú povahu, keď neraz pobavil celú kabínu.
Bývalý hokejista Žigmund Pálffy má za sebou obdivuhodnú kariéru, ktorú okorenil zlatom aj striebrom na majstrovstvách sveta, ale aj 12 sezónami v zámorí.
Po návrate z NHL ukončil hráčsku cestu v rodnej Skalici, ktorú doviedol v sezóne 2008/09 až do finále play-off, no spoločne padli s HC Košice.
Okrem skvelých individuálnych výkonov a množstva nazbieraných bodov ho mali spoluhráči radi aj pre jeho vtipnú povahu, keď neraz pobavil celú kabínu.
V Skalici bol jeho spoluhráčom starší brat Ľubomíra Višňovského Tibor. "Keď prišiel, bolo na ňom vidieť, že chce rodnému mestu odovzdať svoje schopnosti a s klubom niečo dokázať. Ja som tam už niekoľko rokov pôsobil, no Skalica dokázala vyhrávať viac-menej len domáce zápasy. Príchodom Žiga sa identita klubu zmenila, on nastavil latku ešte o level vyššie, pomáhal chalanom, radil im a oni ho bezvýhradne rešpektovali," uviedol v podcaste NEONDI SA! a napokon odohral na Záhorí s Pálffym tri sezóny.
"Keď ste s ním hrali, stačilo vám len nastaviť hokejku, puk vám poslal presne na ňu, hoci boli medzi vami aj traja hráči súpera. Keď som po jednej z takýchto prihrávok prišiel za Žigom a spýtal sa ho, ako to dokázal, odvetil mi: ´Tak to je, tak to ber. Nepáči sa ti? Môžeš ísť do štvrtej lajny,´" spomínal Tibor Višňovský.
V podcaste prezradil zaujímavý postoj Pálffyho aj Juraj Mikúš. Údajne bývalý hráč NHL za kluby New York Islanders, Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins nerád cestoval na duely u súperov. Ak tak učinil, tak väčšinou vlastným autom.
"Málokedy prišiel do Košíc, častokrát chýbal v Poprade a všetko ďalej od Žiliny ho jednoducho otravovalo. Žigo sa nikdy nerozcvičoval, skôr rozcvičovali jeho. Konkrétne sa tak dialo na masérskom stole pod rukami Jozefa Hrtúsa, ktorý ho naťahoval. Čo sa týka posilňovne, tam nechodil, keďže vždy tvrdil, že odtiaľ sa góly nedávajú a svaly hokejistovi zavadzajú. Skúsil to možno raz a hneď ho seklo," priblížil Mikúš.
Pamätá si, ako starší spoluhráči rýpli do Pálffyho vzdelania, keďže dokončil len základnú školu. Smiali sa mu, že preto nevie poriadne počítať, na čo Pálffy s absolútnym pokojom reagoval: "Chlapci, ja viem napočítať presne do 41. Do 41 miliónov dolárov. Toľko som zarobil v NHL. Až toľko zarobíte vy, príďte ma naučiť počítať ďalej."
Ďalší z jeho bývalých kolegov zo Skalice sa ho opýtal, koľko má peňazí. "Žigo mu na to odvetil, že na 20 rokov dosť," dodal nemenovaný hokejista.
Zdroj: SITA.sk - Spoluhráči sa mu smiali, že nevie poriadne počítať. Pálffy reagoval, že vie rátať do 41 miliónov dolárov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý hokejista Žigmund Pálffy má za sebou obdivuhodnú kariéru, ktorú okorenil zlatom aj striebrom na majstrovstvách sveta, ale aj 12 sezónami v zámorí.
Po návrate z NHL ukončil hráčsku cestu v rodnej Skalici, ktorú doviedol v sezóne 2008/09 až do finále play-off, no spoločne padli s HC Košice.
Okrem skvelých individuálnych výkonov a množstva nazbieraných bodov ho mali spoluhráči radi aj pre jeho vtipnú povahu, keď neraz pobavil celú kabínu.
Posunul tím o level vyššie
V Skalici bol jeho spoluhráčom starší brat Ľubomíra Višňovského Tibor. "Keď prišiel, bolo na ňom vidieť, že chce rodnému mestu odovzdať svoje schopnosti a s klubom niečo dokázať. Ja som tam už niekoľko rokov pôsobil, no Skalica dokázala vyhrávať viac-menej len domáce zápasy. Príchodom Žiga sa identita klubu zmenila, on nastavil latku ešte o level vyššie, pomáhal chalanom, radil im a oni ho bezvýhradne rešpektovali," uviedol v podcaste NEONDI SA! a napokon odohral na Záhorí s Pálffym tri sezóny.
"Keď ste s ním hrali, stačilo vám len nastaviť hokejku, puk vám poslal presne na ňu, hoci boli medzi vami aj traja hráči súpera. Keď som po jednej z takýchto prihrávok prišiel za Žigom a spýtal sa ho, ako to dokázal, odvetil mi: ´Tak to je, tak to ber. Nepáči sa ti? Môžeš ísť do štvrtej lajny,´" spomínal Tibor Višňovský.
Nechodil na vonkajšie zápasy
V podcaste prezradil zaujímavý postoj Pálffyho aj Juraj Mikúš. Údajne bývalý hráč NHL za kluby New York Islanders, Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins nerád cestoval na duely u súperov. Ak tak učinil, tak väčšinou vlastným autom.
"Málokedy prišiel do Košíc, častokrát chýbal v Poprade a všetko ďalej od Žiliny ho jednoducho otravovalo. Žigo sa nikdy nerozcvičoval, skôr rozcvičovali jeho. Konkrétne sa tak dialo na masérskom stole pod rukami Jozefa Hrtúsa, ktorý ho naťahoval. Čo sa týka posilňovne, tam nechodil, keďže vždy tvrdil, že odtiaľ sa góly nedávajú a svaly hokejistovi zavadzajú. Skúsil to možno raz a hneď ho seklo," priblížil Mikúš.
Pamätá si, ako starší spoluhráči rýpli do Pálffyho vzdelania, keďže dokončil len základnú školu. Smiali sa mu, že preto nevie poriadne počítať, na čo Pálffy s absolútnym pokojom reagoval: "Chlapci, ja viem napočítať presne do 41. Do 41 miliónov dolárov. Toľko som zarobil v NHL. Až toľko zarobíte vy, príďte ma naučiť počítať ďalej."
Ďalší z jeho bývalých kolegov zo Skalice sa ho opýtal, koľko má peňazí. "Žigo mu na to odvetil, že na 20 rokov dosť," dodal nemenovaný hokejista.
Zdroj: SITA.sk - Spoluhráči sa mu smiali, že nevie poriadne počítať. Pálffy reagoval, že vie rátať do 41 miliónov dolárov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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