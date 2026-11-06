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Bombové hrozby zasiahli ďalšie dva lety, jedno lietadlo odklonili do Benátok

Po sérii štvrtkových incidentov pribudli v piatok ďalšie bezpečnostné poplachy na linkách z Ríma do Lisabonu a z Prahy do Ríma. Séria bombových hrozieb namierených proti ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Po sérii štvrtkových incidentov pribudli v piatok ďalšie bezpečnostné poplachy na linkách z Ríma do Lisabonu a z Prahy do Ríma.

Séria bombových hrozieb namierených proti civilným lietadlám v Európe pokračovala aj v piatok. Bezpečnostný poplach sa dotkol letu spoločnosti Ryanair z Ríma do Lisabonu a ďalšieho lietadla spoločnosti Wizz Air, ktoré smerovalo z Prahy do Ríma. Informoval o tom portál Euronews.


Podľa dostupných správ upozornenie na možnú výbušninu na palube lietadla Ryanair prišlo prostredníctvom anonymného telefonátu na riadiacu vežu rímskeho letiska Fiumicino.

Opäť sa nič nenašlo


Televízia CNN Portugal zároveň informovala, že tamojšia Polícia verejnej bezpečnosti (PSP) prijala telefonát od osoby, ktorá sa predstavila ako príslušník bezpečnostných zložiek.

Volajúci upozornil na možnú výbušninu v lietadle, pričom jeho totožnosť údajne overila portugalská justičná polícia (PJ).

Lietadlo spoločnosti Ryanair pristálo na lisabonskom letisku Humberta Delgada krátko pred 08:00 hod. miestneho času (09:00 hod. SEČ). Príslušné úrady začali hrozbu preverovať, prítomnosť výbušniny na palube však zatiaľ nebola potvrdená.

Letisko v Lisabone odkázalo otázky portálu Euronews na políciu PSP, ktorá v čase zverejnenia správy incident oficiálne nepotvrdila. Redakcia sa pokúsila kontaktovať aj justičnú políciu, odpoveď však nedostala.

Z Prahy do Benátok


Ďalší bombový poplach sa týkal lietadla spoločnosti Wizz Air na linke z Prahy do Ríma. Stroj musel zmeniť trasu a pristál na letisku v Benátkach.

Piatkové incidenty nadväzujú na rozsiahlu sériu bombových hrozieb, ktoré vo štvrtok zasiahli najmenej 25 letov naprieč Európou.

Predstavitelia Európskej únie (EÚ) upozornili, že zatiaľ je priskoro vyvodzovať závery o tom, či jednotlivé incidenty navzájom súvisia.


Zdroj: SITA.sk - Bombové hrozby zasiahli ďalšie dva lety, jedno lietadlo odklonili do Benátok © SITA Všetky práva vyhradené.

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