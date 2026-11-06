Zapletalová po zisku ocenenia Atlét roka namotivovala ďalších. Čo očakáva od novej sezóny? – VIDEO
Emma Zapletalová: "Vďaka stabilite výkonov sa mi však podarilo získať titul na ME, v rebríčku mi patrí post svetovej jednotky a na Ultimate Championship som skončila druhá. Boli to akoby majstrovstvá sveta a druhé ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová: "Vďaka stabilite výkonov sa mi však podarilo získať titul na ME, v rebríčku mi patrí post svetovej jednotky a na Ultimate Championship som skončila druhá. Boli to akoby majstrovstvá sveta a druhé miesto sa počíta."
Emma Zapletalová po roku opäť ovládla hlavnú kategóriu ankety Atlét roka. Elitná prekážkarka na 400 m zvíťazila už tretíkrát, v minulosti aj v roku 2021. Jej triumf bol jednomyseľný, všetkých 69 hlasujúcich ju zaradilo na prvé miesto. Slávnostné vyhodnotenie ankety sa konalo vo štvrtok v Bratislave.
„To, že už štvrtý rok vládnu atlétky, by som nenazvala nejakým trendom alebo érou slovenskej atletiky. Za mňa sú dôležité v prvom rade výsledky na dráhe a či ich budú prinášať ženy alebo muži, je pre slovenskú atletiku nepodstatné. Ja som predovšetkým rada, že som počas sezóny dosahovala také výsledky, vďaka ktorým som dokázala obhájiť titul Atlétka roka a získať ho celkovo tretí raz. Verím, že budem do ďalších rokov motivovať aj ostatných, aby sme sa viacerí 'bili' o toto ocenenie. A tiež aby mali sme čo najviac výsledkov, aké sa podarilo priniesť mne pre slovenskú atletiku a vytiahneme ju spoločne ešte vyššie,“ prezradila Zapletalová podľa oficiálneho webu Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Zverenka trénera Brama Petersa v roku 2026 potvrdila pozíciu najlepšej Európanky na 400 m prekážok. Svoju hlavnú misiu zavŕšila členka banskobystrickej Dukly ziskom birminghamského zlata, vo finále Diamantovej ligy v Bruseli obhájila 2. priečku a rovnakú pozíciu dosiahla aj v premiére Ultimate Championship v Budapešti. V domácej ankete na druhú priečku odsunula strednotratiarku Gabrielu Gajanovú.
"Uplynulú sezónu by som vystihla jedným slovom – konzistentnosť. Ročníky 2025 a 2026 boli úplne odlišné. Minulý bol po zranení v znamení návratu, boli tam otázniky, ako som na tom. Vtedy nás prekvapila bronzová medaila z MS. Tohtoročná sezóna sa tiež začala prekvapením v podobe víťazstiev na mítingoch Diamantovej ligy, najmä ten prvý výkon bol nečakaný. Počas sezóny som sa už dostala aj mentálne na úroveň svetovej atlétky. Celkovo cítim, že som na inom výkonnostnom stupni. Akoby som v atletike dospela. Stále však chcem výkonnostne napredovať a nezaspať, pretože viem, že ešte nie som na svojich limitoch. Mám sa kam posúvať a môžem ísť smelo do ďalšej sezóny, hľadať spôsoby, ako sa môžem zrýchliť. Rezervy tam totiž sú," pokračovala.
Najväčší úspech dosiahla v roku 2026 na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame, kde brala zlato. "Mali sme to s trénerom dobre naplánované aj s tréningovým blokom v strede sezóny, takže výkonnostná úroveň sa dala udržať počas celej sezóny. Všetko nevyšlo na sto percent, aby bol z toho jeden výraznejší čas, o ktorom som si myslela, že ho mám v nohách. Vďaka stabilite výkonov sa mi však podarilo získať titul na ME, v rebríčku mi patrí post svetovej jednotky a na Ultimate Championship som skončila druhá. Boli to akoby majstrovstvá sveta a druhé miesto sa počíta. Z môjho pohľadu mám za sebou úspešnú sezónu a verím, že takto budem pokračovať ďalej. Teším sa, čo prinesie nasledujúca sezóna,“ zhodnotila.
Vyjadrila sa aj k tomu, prečo v roku 2026 nebežala na 14 krokov medzi prekážkami, aj keď sa na to chystala. "Vyplynulo to zo situácie. Počas prípravy na hlavnú letnú časť sezóny ma, žiaľ, obmedzovali problémy s kolenom, a preto sme sa rozhodli vrátiť k 15-krokovému rytmu. Prechod na štrnásťkrokový sme napokon odložili na ďalšiu sezónu. Tam už to bude nutné. Od polovice sezóny sme vedeli, že 15 krokov mi nesedí a trochu sa trápim s rytmom. Možno až niekedy v Budapešti som zistila, že musím šprintovať, aby mi to vyšlo. Už teraz sa snažím na to myslieť a naťahovať krok na rovinkách a rôznych úsekoch, aby som sa do toho prirodzene dostala. Samozrejme, je s tým veľa práce. Ak budem zdravá a bude ma poslúchať moje telo, tak si myslím, že by to malo byť v mojich silách,“ ozrejmila.
V Bratislave prevzala cenu aj za svojho kouča Brama Petersa. "Myslím si, že aj tréner si ocenenie zaslúžil. Je to profesionál, svoju robotu robí výborne, čo vidieť aj na mojich výsledkoch. Som mu veľmi vďačná za to, ako ma motivuje, podporuje. Z mentálnej stránky mi vždy vie pomôcť, takže je akoby mojím mentálnym koučom. Aj ME boli o tom, aby som to zvládla v hlave. A to sa podarilo, takže mu patrí veľká vďaka. Jeho pôsobenie je pre mňa prínos, som vďačná, že je mojím trénerom. Pre mňa hrá dôležitú úlohu, že ma sleduje počas tréningu a dáva mi spätnú väzbu. Keď som s ním, cítim postupné zlepšenie,“ uzavrela Zapletalová.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová po zisku ocenenia Atlét roka namotivovala ďalších. Čo očakáva od novej sezóny? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Emma Zapletalová po roku opäť ovládla hlavnú kategóriu ankety Atlét roka. Elitná prekážkarka na 400 m zvíťazila už tretíkrát, v minulosti aj v roku 2021. Jej triumf bol jednomyseľný, všetkých 69 hlasujúcich ju zaradilo na prvé miesto. Slávnostné vyhodnotenie ankety sa konalo vo štvrtok v Bratislave.
„To, že už štvrtý rok vládnu atlétky, by som nenazvala nejakým trendom alebo érou slovenskej atletiky. Za mňa sú dôležité v prvom rade výsledky na dráhe a či ich budú prinášať ženy alebo muži, je pre slovenskú atletiku nepodstatné. Ja som predovšetkým rada, že som počas sezóny dosahovala také výsledky, vďaka ktorým som dokázala obhájiť titul Atlétka roka a získať ho celkovo tretí raz. Verím, že budem do ďalších rokov motivovať aj ostatných, aby sme sa viacerí 'bili' o toto ocenenie. A tiež aby mali sme čo najviac výsledkov, aké sa podarilo priniesť mne pre slovenskú atletiku a vytiahneme ju spoločne ešte vyššie,“ prezradila Zapletalová podľa oficiálneho webu Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Zverenka trénera Brama Petersa v roku 2026 potvrdila pozíciu najlepšej Európanky na 400 m prekážok. Svoju hlavnú misiu zavŕšila členka banskobystrickej Dukly ziskom birminghamského zlata, vo finále Diamantovej ligy v Bruseli obhájila 2. priečku a rovnakú pozíciu dosiahla aj v premiére Ultimate Championship v Budapešti. V domácej ankete na druhú priečku odsunula strednotratiarku Gabrielu Gajanovú.
"Uplynulú sezónu by som vystihla jedným slovom – konzistentnosť. Ročníky 2025 a 2026 boli úplne odlišné. Minulý bol po zranení v znamení návratu, boli tam otázniky, ako som na tom. Vtedy nás prekvapila bronzová medaila z MS. Tohtoročná sezóna sa tiež začala prekvapením v podobe víťazstiev na mítingoch Diamantovej ligy, najmä ten prvý výkon bol nečakaný. Počas sezóny som sa už dostala aj mentálne na úroveň svetovej atlétky. Celkovo cítim, že som na inom výkonnostnom stupni. Akoby som v atletike dospela. Stále však chcem výkonnostne napredovať a nezaspať, pretože viem, že ešte nie som na svojich limitoch. Mám sa kam posúvať a môžem ísť smelo do ďalšej sezóny, hľadať spôsoby, ako sa môžem zrýchliť. Rezervy tam totiž sú," pokračovala.
Najväčší úspech dosiahla v roku 2026 na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame, kde brala zlato. "Mali sme to s trénerom dobre naplánované aj s tréningovým blokom v strede sezóny, takže výkonnostná úroveň sa dala udržať počas celej sezóny. Všetko nevyšlo na sto percent, aby bol z toho jeden výraznejší čas, o ktorom som si myslela, že ho mám v nohách. Vďaka stabilite výkonov sa mi však podarilo získať titul na ME, v rebríčku mi patrí post svetovej jednotky a na Ultimate Championship som skončila druhá. Boli to akoby majstrovstvá sveta a druhé miesto sa počíta. Z môjho pohľadu mám za sebou úspešnú sezónu a verím, že takto budem pokračovať ďalej. Teším sa, čo prinesie nasledujúca sezóna,“ zhodnotila.
Vyjadrila sa aj k tomu, prečo v roku 2026 nebežala na 14 krokov medzi prekážkami, aj keď sa na to chystala. "Vyplynulo to zo situácie. Počas prípravy na hlavnú letnú časť sezóny ma, žiaľ, obmedzovali problémy s kolenom, a preto sme sa rozhodli vrátiť k 15-krokovému rytmu. Prechod na štrnásťkrokový sme napokon odložili na ďalšiu sezónu. Tam už to bude nutné. Od polovice sezóny sme vedeli, že 15 krokov mi nesedí a trochu sa trápim s rytmom. Možno až niekedy v Budapešti som zistila, že musím šprintovať, aby mi to vyšlo. Už teraz sa snažím na to myslieť a naťahovať krok na rovinkách a rôznych úsekoch, aby som sa do toho prirodzene dostala. Samozrejme, je s tým veľa práce. Ak budem zdravá a bude ma poslúchať moje telo, tak si myslím, že by to malo byť v mojich silách,“ ozrejmila.
V Bratislave prevzala cenu aj za svojho kouča Brama Petersa. "Myslím si, že aj tréner si ocenenie zaslúžil. Je to profesionál, svoju robotu robí výborne, čo vidieť aj na mojich výsledkoch. Som mu veľmi vďačná za to, ako ma motivuje, podporuje. Z mentálnej stránky mi vždy vie pomôcť, takže je akoby mojím mentálnym koučom. Aj ME boli o tom, aby som to zvládla v hlave. A to sa podarilo, takže mu patrí veľká vďaka. Jeho pôsobenie je pre mňa prínos, som vďačná, že je mojím trénerom. Pre mňa hrá dôležitú úlohu, že ma sleduje počas tréningu a dáva mi spätnú väzbu. Keď som s ním, cítim postupné zlepšenie,“ uzavrela Zapletalová.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová po zisku ocenenia Atlét roka namotivovala ďalších. Čo očakáva od novej sezóny? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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