TMR plánuje v Demänovskej doline postaviť chodník s visutou lávkou
Turistický chodník medzi Priehybou a Habarkou má prepojiť jestvujúce turisticky aj lyžiarsky využívané lokality do jednoduchého pešieho okruhu.
Demänovská Dolina 5. novembra - Spoločnosť TMR plánuje v horskom stredisku Jasná v Demänovskej doline vybudovať visutú lávku, ktorá má byť súčasťou turistického chodníka medzi lokalitami Priehyba a Habarka. Žiadosť o vydanie súhlasov na projekt zatiaľ spoločnosť stiahla. Ako pre 24hod.sk potvrdil manažér komunikácie a PR TMR Marián Galajda, spoločnosť zapracúva niektoré pripomienky a ladí detaily projektu tak, aby čo najlepšie zapadol do lokality z pohľadu funkčnosti, bezpečnosti, ako aj minimálneho vplyvu na prostredie.
Turistický chodník medzi Priehybou a Habarkou má prepojiť jestvujúce turisticky aj lyžiarsky využívané lokality do jednoduchého pešieho okruhu. „Je potrebné zdôrazniť, že nejde o dopravný most ani o samostatnú komerčnú atrakciu, ale o turistický chodník pre peších, ktorého súčasťou môžu byť aj visuté úseky na prekonanie terénnych prekážok. V tomto prípade by malo ísť o bezbariérovú visutú lávku, na ktorú bude nadväzovať nenáročná turistická trasa, po ktorej sa návštevníci dostanú až do areálu Habarky. Trasa je plánovaná v už turisticky využívanej časti Jasnej medzi existujúcimi lanovkami a zjazdovkami, nie v doteraz nedotknutých lokalitách,“ podotkol Galajda s tým, že súčasťou chodníka budú aj edukatívne zastavenia.
Organizácia My sme les informovala na sociálnej sieti, že aj keď stavba zatiaľ nedisponuje žiadnym povolením, v lokalite už minulý rok malo dôjsť k vyrúbaniu lesa v mieste plánovaného ukotvenia mosta. Oficiálnym dôvodom bolo podľa aktivistov napadnutie stromov lykožrútom. „V novej zonácii Správa Národného parku Nízke Tatry znížila stupeň ochrany v miestach ukotvenia plánovaného mosta, napriek tomu, že žiadne povolenia na stavbu neboli vydané a projekt nemá posúdený vplyv na životné prostredie (EIA),“ spresnili.
Chodník so šírkou približne 1,2 metra má byť podľa TMR vedený prevažne nad terénom ohľaduplne voči prírodnému prostrediu tak, aby nepoškodzoval pôdny kryt, bol prístupný rodinám s deťmi, seniorom či osobám so zníženou pohyblivosťou, pokiaľ to technické riešenie umožní. „Našou prioritou nie je budovať ďalšiu komerčnú atrakciu, ale sprístupniť horské prostredie širšej verejnosti bez ohľadu na fyzickú kondíciu a zdatnosť. Aj menej náročná turistika má mať svoje miesto, samozrejme, s rešpektom k prírode a pravidlám jej ochrany,“ doplnil Galajda. O samostatnom spoplatnení zatiaľ spoločnosť neuvažuje.
Aktivisti z My sme les dodali, že budú trvať na riadnom posúdení environmentálnych dosahov stavby, ktorá má byť podľa ich slov zasadená do oblasti s výskytom viacerých vzácnych druhov a biotopov. „Myslíme si, že most je umelou atrakciou s negatívnym vplyvom na okolitú prírodu a jediným cieľom je generovať zisk pre vlastníka. Umiestnenie takéhoto zámeru do národného parku je podľa nás nezmyslom,“ uzavreli.
Projekt je vo fáze prípravy, pričom konečné parametre, náklady a termíny budú známe po dopracovaní dokumentácie a absolvovaní príslušných povoľovacích procesov.
Prečítajte si tiež
- Český europoslanec Niedermayer: Trump rozvrátil svetový obchodný poriadok, Európa však zostáva exportnou veľmocou
- Krásna asistencia! Slafkovský bol ako šelma, tvrdí spoluhráč Xhekaj. Cooleyho hetrik hosťom nestačil – VIDEO
- Raphinha rozhodol o svojej budúcnosti. Zostane v FC Barcelona alebo chce pokračovať niekde inde? – VIDEO
- PODVODY POČAS BLACK FRIDAY: Na čo si treba dať pozor?
- Liberáli upozorňujú na predražené hasičské rebríky. V Česku ich podľa Krúpu obstarávajú o 12 miliónov lacnejšie – VIDEO