Liberáli upozorňujú na predražené hasičské rebríky. V Česku ich podľa Krúpu obstarávajú o 12 miliónov lacnejšie – VIDEO
Krúpa priblížil, že dodávky hasičských rebríkov sa majú začať až v roku 2028. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ďalšie
6.11.2026 (SITA.sk) - Krúpa priblížil, že dodávky hasičských rebríkov sa majú začať až v roku 2028.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ďalšie verejné obstarávanie na ministerstve vnútra. Liberáli upozornili, že sa minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) chystá kúpiť 16 hasičských rebríkov, za ktoré chce zaplatiť o 12,16 milióna eur viac, než sú jednotkové ceny v Česku. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) opätovne zdôraznil, že kým ministerstvo podpisuje drahé zákazky, policajtom a hasičom chýba základné vybavenie.
Krúpa priblížil, že dodávky hasičských rebríkov sa majú začať až v roku 2028. "Ministerstvo zverejnilo zmluvu s aktuálnou hodnotou nula eur, pričom jej budúce finančné dôsledky sú podstatne vyššie," upozornil poslanec. V Českej republike pritom podľa jeho slov nakupujú porovnateľné rebríky za približne 900-tisíc eur za kus, pričom na Slovensku cena za jeden kus bude až 1,66 milióna eur.
"Pri šestnástich kusoch hovoríme o rozdiele 12,16 milióna eur. To sme na Slovensku objavili ropu alebo zlaté bane, že si môžeme dovoliť takéto nákupy? Hasiči techniku potrebujú, ale nepotrebujú, aby ju ministerstvo nakupovalo za takmer dvojnásobné ceny," zdôraznil Krúpa.
Poslanec považuje situáciu v rezorte vnútra za absurdnú, pretože sa aj napriek zákazkám za stovky miliónov nijako nezlepšil stav bezpečnostných zložiek a policajtom chýba personál, výstroj, vozidlá či počítače. Ministerstvo podľa liberálov mohlo pri nákupoch ušetriť desiatky miliónov eur.
"Vláda pritom ľuďom zvyšuje dane a tvrdí, že musí konsolidovať. Keď sa nás niekto pýta, kde chceme nájsť peniaze, odpoveď je jednoduchá – prestaňme ich vyhadzovať na predražené a pochybné zákazky," povedal Krúpa s tým, že SaS trvá na dôkladnom preverení sporných obstarávaní a vyvodenie zodpovednosti za prípadné porušenie zákona. Minister vnútra musí podľa liberálov vysvetliť, prečo nakupuje techniku za výrazne vyššie ceny než susedné krajiny.
Ministerstvo vnútra zareagovalo s tým, že poslanec Krúpa očividne potrebuje každý deň novú kauzu, ktorou by mohol zaujať. Problémom však podľa rezortu je, že pri vytváraní týchto káuz zamieňa fakty za vlastné interpretácie a nerozumie problematike, ktorú kritizuje. Ministerstvo upozornilo, že o plánovanom nákupe hasičských rebríkov informovali už v máji tohto roka.
„Verejne sme predstavili ich technické parametre, cenu aj harmonogram dodávok. Poslanec teda neprišiel so žiadnym odhalením, iba zopakoval informácie, ktoré sú verejne dostupné, a doplnil ich o vlastné zavádzajúce interpretácie,“ uviedlo ministerstvo pre agentúru SITA.
Zároveň je podľa rezortu veľmi jednoduché kritizovať dodávky plánované od roku 2028, ak človek ignoruje realitu výroby špecializovanej hasičskej techniky. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann priblížil, že ide o náročné zásahové vozidlá s pracovnou výškou 42 metrov a ich výroba si vyžaduje čas.
„Dodávky sú preto naplánované postupne, po štyri kusy ročne v rokoch 2028 až 2031,“ vysvetlil hovorca. Súčasne ministerstvo podotklo, že zabezpečujú techniku, ktorá má slúžiť dlhé roky, nie rekvizity na politické tlačovky.
„Pokiaľ ide o nulovú hodnotu zmluvy uvedenú v Centrálnom registri zmlúv, poslanec zjavne nerozlišuje medzi rámcovou dohodou a samotným nákupom techniky. Rámcová dohoda v tomto prípade vytvára zmluvný rámec na obstaranie maximálne 16 automobilových rebríkov v celkovej hodnote 26 564 064 eur s DPH. To však neznamená, že verejný obstarávateľ musí celý zazmluvnený objem, teda všetkých 16 vozidiel, aj kúpiť. Keďže na základe tejto rámcovej dohody zatiaľ nebolo nič nakúpené, v Centrálnom registri zmlúv je uvedená hodnota nula eur,“ vysvetlilo ministerstvo a dodalo, že rámcová dohoda je uzatvorená na 48 mesiacov. Ak sa teda rezort v priebehu tohto obdobia rozhodne, že objedná automobilový rebrík, bude platiť zazmluvnená cena.
„Každé vozidlo sa pritom musí najskôr vyrobiť. Od objednávky plynie dodávateľovi lehota 24 mesiacov na jeho dodanie. Až po objednaní a skutočnom dodaní vozidla dôjde k úhrade jeho ceny. Následne bude zverejnená príslušná kúpna zmluva so skutočnou hodnotou nákupu, nie s nulovou sumou,“ doplnil rezort vnútra.
Porovnávanie cien s Českom a vyčíslenie predraženia o 12 miliónov eur je podľa ministerstva absurdné. „Poslanec porovnáva dve cenové sumy, ale nepreukazuje, že ide o totožné vozidlá s rovnakými technickými parametrami, výbavou a rozsahom dodávky,“ uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli upozorňujú na predražené hasičské rebríky. V Česku ich podľa Krúpu obstarávajú o 12 miliónov lacnejšie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ďalšie verejné obstarávanie na ministerstve vnútra. Liberáli upozornili, že sa minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) chystá kúpiť 16 hasičských rebríkov, za ktoré chce zaplatiť o 12,16 milióna eur viac, než sú jednotkové ceny v Česku. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) opätovne zdôraznil, že kým ministerstvo podpisuje drahé zákazky, policajtom a hasičom chýba základné vybavenie.
Nákup na takmer dvojnásobné ceny
Krúpa priblížil, že dodávky hasičských rebríkov sa majú začať až v roku 2028. "Ministerstvo zverejnilo zmluvu s aktuálnou hodnotou nula eur, pričom jej budúce finančné dôsledky sú podstatne vyššie," upozornil poslanec. V Českej republike pritom podľa jeho slov nakupujú porovnateľné rebríky za približne 900-tisíc eur za kus, pričom na Slovensku cena za jeden kus bude až 1,66 milióna eur.
"Pri šestnástich kusoch hovoríme o rozdiele 12,16 milióna eur. To sme na Slovensku objavili ropu alebo zlaté bane, že si môžeme dovoliť takéto nákupy? Hasiči techniku potrebujú, ale nepotrebujú, aby ju ministerstvo nakupovalo za takmer dvojnásobné ceny," zdôraznil Krúpa.
Absurdná situácia
Poslanec považuje situáciu v rezorte vnútra za absurdnú, pretože sa aj napriek zákazkám za stovky miliónov nijako nezlepšil stav bezpečnostných zložiek a policajtom chýba personál, výstroj, vozidlá či počítače. Ministerstvo podľa liberálov mohlo pri nákupoch ušetriť desiatky miliónov eur.
"Vláda pritom ľuďom zvyšuje dane a tvrdí, že musí konsolidovať. Keď sa nás niekto pýta, kde chceme nájsť peniaze, odpoveď je jednoduchá – prestaňme ich vyhadzovať na predražené a pochybné zákazky," povedal Krúpa s tým, že SaS trvá na dôkladnom preverení sporných obstarávaní a vyvodenie zodpovednosti za prípadné porušenie zákona. Minister vnútra musí podľa liberálov vysvetliť, prečo nakupuje techniku za výrazne vyššie ceny než susedné krajiny.
Každý deň nová kauza
Ministerstvo vnútra zareagovalo s tým, že poslanec Krúpa očividne potrebuje každý deň novú kauzu, ktorou by mohol zaujať. Problémom však podľa rezortu je, že pri vytváraní týchto káuz zamieňa fakty za vlastné interpretácie a nerozumie problematike, ktorú kritizuje. Ministerstvo upozornilo, že o plánovanom nákupe hasičských rebríkov informovali už v máji tohto roka.
„Verejne sme predstavili ich technické parametre, cenu aj harmonogram dodávok. Poslanec teda neprišiel so žiadnym odhalením, iba zopakoval informácie, ktoré sú verejne dostupné, a doplnil ich o vlastné zavádzajúce interpretácie,“ uviedlo ministerstvo pre agentúru SITA.
Zároveň je podľa rezortu veľmi jednoduché kritizovať dodávky plánované od roku 2028, ak človek ignoruje realitu výroby špecializovanej hasičskej techniky. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann priblížil, že ide o náročné zásahové vozidlá s pracovnou výškou 42 metrov a ich výroba si vyžaduje čas.
„Dodávky sú preto naplánované postupne, po štyri kusy ročne v rokoch 2028 až 2031,“ vysvetlil hovorca. Súčasne ministerstvo podotklo, že zabezpečujú techniku, ktorá má slúžiť dlhé roky, nie rekvizity na politické tlačovky.
Nulová hodnota zmluvy
„Pokiaľ ide o nulovú hodnotu zmluvy uvedenú v Centrálnom registri zmlúv, poslanec zjavne nerozlišuje medzi rámcovou dohodou a samotným nákupom techniky. Rámcová dohoda v tomto prípade vytvára zmluvný rámec na obstaranie maximálne 16 automobilových rebríkov v celkovej hodnote 26 564 064 eur s DPH. To však neznamená, že verejný obstarávateľ musí celý zazmluvnený objem, teda všetkých 16 vozidiel, aj kúpiť. Keďže na základe tejto rámcovej dohody zatiaľ nebolo nič nakúpené, v Centrálnom registri zmlúv je uvedená hodnota nula eur,“ vysvetlilo ministerstvo a dodalo, že rámcová dohoda je uzatvorená na 48 mesiacov. Ak sa teda rezort v priebehu tohto obdobia rozhodne, že objedná automobilový rebrík, bude platiť zazmluvnená cena.
„Každé vozidlo sa pritom musí najskôr vyrobiť. Od objednávky plynie dodávateľovi lehota 24 mesiacov na jeho dodanie. Až po objednaní a skutočnom dodaní vozidla dôjde k úhrade jeho ceny. Následne bude zverejnená príslušná kúpna zmluva so skutočnou hodnotou nákupu, nie s nulovou sumou,“ doplnil rezort vnútra.
Porovnávanie cien s Českom a vyčíslenie predraženia o 12 miliónov eur je podľa ministerstva absurdné. „Poslanec porovnáva dve cenové sumy, ale nepreukazuje, že ide o totožné vozidlá s rovnakými technickými parametrami, výbavou a rozsahom dodávky,“ uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli upozorňujú na predražené hasičské rebríky. V Česku ich podľa Krúpu obstarávajú o 12 miliónov lacnejšie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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