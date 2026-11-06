Čo mohlo spôsobiť smrť de Miguela po tvrdom zákroku od súperovho brankára? Kardiochirurg hovorí o zriedkavom prípade
Predbežná pitva podľa medializovaných informácií tvrdí, že de Miguel zomrel na následky traumatického poranenia hrudníka náhodného charakteru. Španielsky futbalista tímu CD Tenerige Jesús de Miguel ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Predbežná pitva podľa medializovaných informácií tvrdí, že de Miguel zomrel na následky traumatického poranenia hrudníka náhodného charakteru.
Španielsky futbalista tímu CD Tenerige Jesús de Miguel zomrel na následky tvrdého zákroku brankára súpera Jesúsa Owonoa. Dostal úder kolenom do oblasti hrudníka.
Priamo na ihrisku mu pomáhal zdravotnícky personál, použil defibrilátor a previezol ho do nemocnice, kde nasledujúce ráno naposledy vydýchol.
Renomovaný slovenský kardiochirurg Viliam Fischer prehovoril o tom, čo sa de Miguelovi mohlo stať a ako jeho telo ovplyvnil zákrok gólmana.
"Treba povedať, že je to veľmi zriedkavý prípad. Je známa medicínska diagnóza otras mozgu, ale zároveň existuje aj diagnóza otras srdca, ktorá je zrejme hlavnou príčinou úmrtia tohto futbalistu po zrážke s protihráčom. Po tomto tupom náraze hrudníka v oblasti srdca pravdepodobne došlo k elektrickému skratu a namiesto pravidelného srdcovému rytmu došlo k nekontrolovateľnej fibrilácii, teda chveniu srdca a krvný obeh začal zlyhávať," myslí si lekár.
Deti a mladší ľudia majú menej podkožného tuku a prevláda chrupavčitá časť na hrudníku, čím sa ľahšie stlačí smerom dovnútra.
Starší ľudia majú hrudník pevnejší a tým lepšie chráni srdce pred poškodením. To mohlo byť ďalšou nevýhodou zosnulého futbalistu.
Čo treba robiť v takýchto prípadoch? Masáž srdca. "Ak ´nenaskočí´, najdôležitejšou vecou je použiť defibrilátor. Ide o prístroj, s pomocou ktorého po výboji s priložením elektród na hrudník pacienta dochádza väčšinou k navráteniu pravidelného srdcového rytmu," prezradil kardiochirurg pre web sport24.sk.
Predbežná pitva podľa medializovaných informácií tvrdí, že de Miguel zomrel na následky traumatického poranenia hrudníka náhodného charakteru.
"Následky traumatického poranenia hrudníka v zmysle otrasu srdca a jeho fibriláciou, ak trvá viac ako 4-5 minút, má aj iné vážne orgánové následky a týka sa to najmä mozgu, kde horšie prekrvenie spôsobí jeho opuch, čo klinicky spôsobí zhoršenie vedomia," dodal Fischer.
Zdroj: SITA.sk - Čo mohlo spôsobiť smrť de Miguela po tvrdom zákroku od súperovho brankára? Kardiochirurg hovorí o zriedkavom prípade © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalista tímu CD Tenerige Jesús de Miguel zomrel na následky tvrdého zákroku brankára súpera Jesúsa Owonoa. Dostal úder kolenom do oblasti hrudníka.
Priamo na ihrisku mu pomáhal zdravotnícky personál, použil defibrilátor a previezol ho do nemocnice, kde nasledujúce ráno naposledy vydýchol.
Renomovaný slovenský kardiochirurg Viliam Fischer prehovoril o tom, čo sa de Miguelovi mohlo stať a ako jeho telo ovplyvnil zákrok gólmana.
Došlo k elektrickému skratu
"Treba povedať, že je to veľmi zriedkavý prípad. Je známa medicínska diagnóza otras mozgu, ale zároveň existuje aj diagnóza otras srdca, ktorá je zrejme hlavnou príčinou úmrtia tohto futbalistu po zrážke s protihráčom. Po tomto tupom náraze hrudníka v oblasti srdca pravdepodobne došlo k elektrickému skratu a namiesto pravidelného srdcovému rytmu došlo k nekontrolovateľnej fibrilácii, teda chveniu srdca a krvný obeh začal zlyhávať," myslí si lekár.
Deti a mladší ľudia majú menej podkožného tuku a prevláda chrupavčitá časť na hrudníku, čím sa ľahšie stlačí smerom dovnútra.
Starší ľudia majú hrudník pevnejší a tým lepšie chráni srdce pred poškodením. To mohlo byť ďalšou nevýhodou zosnulého futbalistu.
Traumatické poranenie
Čo treba robiť v takýchto prípadoch? Masáž srdca. "Ak ´nenaskočí´, najdôležitejšou vecou je použiť defibrilátor. Ide o prístroj, s pomocou ktorého po výboji s priložením elektród na hrudník pacienta dochádza väčšinou k navráteniu pravidelného srdcového rytmu," prezradil kardiochirurg pre web sport24.sk.
Predbežná pitva podľa medializovaných informácií tvrdí, že de Miguel zomrel na následky traumatického poranenia hrudníka náhodného charakteru.
"Následky traumatického poranenia hrudníka v zmysle otrasu srdca a jeho fibriláciou, ak trvá viac ako 4-5 minút, má aj iné vážne orgánové následky a týka sa to najmä mozgu, kde horšie prekrvenie spôsobí jeho opuch, čo klinicky spôsobí zhoršenie vedomia," dodal Fischer.
Zdroj: SITA.sk - Čo mohlo spôsobiť smrť de Miguela po tvrdom zákroku od súperovho brankára? Kardiochirurg hovorí o zriedkavom prípade © SITA Všetky práva vyhradené.
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