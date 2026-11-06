V prípade streľby pri Kuchajde nastal posun, polícia obvinila 29-ročného muža
Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom. V prípade streľby z bytu na Tomášikovej ulici v Bratislave z 3. novembra nastal posun. ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom.
V prípade streľby z bytu na Tomášikovej ulici v Bratislave z 3. novembra nastal posun. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Martina Šemetková, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 29-ročnému občanovi Slovenskej republiky pre prečin nebezpečného vyhrážania. „Zároveň bol spracovaný aj podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý bol so spisom predložený príslušnej prokuratúre," uviedla.
Druhý zadržaný, 26-ročný občan Slovenskej republiky, bol po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustený na slobodu. Dôvodom podľa polície bolo, že sa nepotvrdilo podozrenie z jeho účasti na protiprávnom konaní. „V rámci vyšetrovania bolo vykonané aj odborné skúmanie zaistenej zbrane. Jeho výsledky preukázali, že ide o expanznú zbraň, ktorá nespĺňa zákonné znaky strelnej zbrane v zmysle ustanovení Trestného zákona," dodala hovorkyňa. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.
Policajti v utorok popoludní zasahovali proti mužovi, ktorý strieľal z okna bytovky pri Kuchajde. Incident sa odohral v byte na 13. poschodí bytového komplexu na Tomášikovej ulici. Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom. Situácia si vyžiadala nasadenie vyjednávacieho tímu, ako aj okamžitý zásah Pohotovostného policajného útvaru z Bratislavy. Policajti nakoniec zadržali dvoch mužov vo veku 26 a 29 rokov.
Zdroj: SITA.sk - V prípade streľby pri Kuchajde nastal posun, polícia obvinila 29-ročného muža © SITA Všetky práva vyhradené.
V prípade streľby z bytu na Tomášikovej ulici v Bratislave z 3. novembra nastal posun. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Martina Šemetková, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 29-ročnému občanovi Slovenskej republiky pre prečin nebezpečného vyhrážania. „Zároveň bol spracovaný aj podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý bol so spisom predložený príslušnej prokuratúre," uviedla.
Druhý zadržaný, 26-ročný občan Slovenskej republiky, bol po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustený na slobodu. Dôvodom podľa polície bolo, že sa nepotvrdilo podozrenie z jeho účasti na protiprávnom konaní. „V rámci vyšetrovania bolo vykonané aj odborné skúmanie zaistenej zbrane. Jeho výsledky preukázali, že ide o expanznú zbraň, ktorá nespĺňa zákonné znaky strelnej zbrane v zmysle ustanovení Trestného zákona," dodala hovorkyňa. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.
Policajti v utorok popoludní zasahovali proti mužovi, ktorý strieľal z okna bytovky pri Kuchajde. Incident sa odohral v byte na 13. poschodí bytového komplexu na Tomášikovej ulici. Dôvodom zásahu bolo oznámenie o mužovi, ktorý mal z okna bytu strieľať a vyhrážať sa ľuďom. Situácia si vyžiadala nasadenie vyjednávacieho tímu, ako aj okamžitý zásah Pohotovostného policajného útvaru z Bratislavy. Policajti nakoniec zadržali dvoch mužov vo veku 26 a 29 rokov.
Zdroj: SITA.sk - V prípade streľby pri Kuchajde nastal posun, polícia obvinila 29-ročného muža © SITA Všetky práva vyhradené.
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