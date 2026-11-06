Počet obetí ruského útoku v ukrajinskej Záporožskej oblasti stúpol už na 53
Ruské bombardovanie zasiahlo budovu bývalej školy, kde civilisti čakali na humanitárnu pomoc. OSN upozornila na možné porušenie medzinárodného práva. Počet obetí ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Ruské bombardovanie zasiahlo budovu bývalej školy, kde civilisti čakali na humanitárnu pomoc. OSN upozornila na možné porušenie medzinárodného práva.
Ruské letectvo zasiahlo v pondelok budovu bývalej školy v obci neďaleko frontovej línie, kde sa zhromaždili civilisti na pravidelnom týždennom rozdávaní humanitárnej pomoci.
Ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie najprv oznámila zvýšenie počtu obetí na 50 po tom, ako záchranári vytiahli spod trosiek ďalších osem tiel.
Šéf oblastnej vojenskej administratívy Mychajlo Semikin následne informoval, že počet mŕtvych stúpol na 53. Pátracie a záchranné práce pokračujú už piaty deň.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské bomby zasiahli aj podzemný kryt, v ktorom sa ukrývali ľudia.
Monitorovacia misia Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva na Ukrajine útok odsúdila a upozornila, že pravdepodobne porušil základné princípy medzinárodného humanitárneho práva.
Útok sa odohral deň po skončení doposiaľ najdlhšieho prímeria medzi oboma bojujúcimi stranami, ktoré umožnilo evakuáciu civilistov v južnej Chersonskej oblasti.
Ruská invázia na Ukrajinu si od februára 2022 vyžiadala státisíce mŕtvych a milióny ľudí prinútila opustiť domovy.
Na budúci týždeň sa majú v Abú Zabí pod americkým sprostredkovaním obnoviť rokovania Ukrajiny a Ruska o ukončení vojny.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí ruského útoku v ukrajinskej Záporožskej oblasti stúpol už na 53 © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet obetí pondelkového ruského leteckého útoku na obec Komyšuvacha v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny stúpol na 53, oznámili v piatok ukrajinské úrady. Ide o jeden z najkrvavejších útokov za viac ako štyri a pol roka trvajúcej vojny.
Nezmyselný masaker
Ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie najprv oznámila zvýšenie počtu obetí na 50 po tom, ako záchranári vytiahli spod trosiek ďalších osem tiel.
Šéf oblastnej vojenskej administratívy Mychajlo Semikin následne informoval, že počet mŕtvych stúpol na 53. Pátracie a záchranné práce pokračujú už piaty deň.
Humanitárne právo po rusky
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské bomby zasiahli aj podzemný kryt, v ktorom sa ukrývali ľudia.
Monitorovacia misia Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva na Ukrajine útok odsúdila a upozornila, že pravdepodobne porušil základné princípy medzinárodného humanitárneho práva.
Státisíce mŕtvych
Útok sa odohral deň po skončení doposiaľ najdlhšieho prímeria medzi oboma bojujúcimi stranami, ktoré umožnilo evakuáciu civilistov v južnej Chersonskej oblasti.
Ruská invázia na Ukrajinu si od februára 2022 vyžiadala státisíce mŕtvych a milióny ľudí prinútila opustiť domovy.
Na budúci týždeň sa majú v Abú Zabí pod americkým sprostredkovaním obnoviť rokovania Ukrajiny a Ruska o ukončení vojny.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí ruského útoku v ukrajinskej Záporožskej oblasti stúpol už na 53 © SITA Všetky práva vyhradené.
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