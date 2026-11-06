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PODVODY POČAS BLACK FRIDAY: Na čo si treba dať pozor?

Policajti tvrdia, že podvodníci si často vytvárajú falošné internetové obchody, ktoré sa od originálnych stránok líšia len drobnými detailmi v internetovej adrese.

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Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka.

Bratislava 6. novembra  - Polícia upozorňuje na online podvody počas Black Friday. Ľudí vyzýva na zvýšenú opatrnosť. 24hod.sk o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Lukáš Pecek.

Obdobie Black Friday prináša množstvo lákavých ponúk a výrazných zliav. Zvýšený záujem o online nakupovanie však využívajú aj internetoví podvodníci, ktorých cieľom je pripraviť ľudí o finančné prostriedky alebo získať ich citlivé osobné a platobné údaje,“ uviedol Pecek.

Policajti tvrdia, že podvodníci si často vytvárajú falošné internetové obchody, ktoré sa od originálnych stránok líšia len drobnými detailmi v internetovej adrese. Rizikové môžu byť aj odkazy zasielané prostredníctvom SMS, e-mailov či sociálnych sietí.

Polícia preto pri online nakupovaní odporúča nakupovať iba v overených internetových obchodoch, kontrolovať internetové adresy stránok a využívať bezpečné platobné brány. Apeluje, aby ľudia nikdy nezadávali platobné ani prihlasovacie údaje cez podozrivé odkazy. Taktiež by sa nemali nechať zlákať podozrivo výhodnými ponukami.

Ak sa stanete obeťou podvodu, bezodkladne kontaktujte svoju banku, požiadajte o zablokovanie podozrivých transakcií a zmeňte prístupové heslá. Následne udalosť oznámte polícii na telefónnom čísle 158 alebo na najbližšom útvare Policajného zboru,“ povedal Pecek.

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