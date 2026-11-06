Top foto dňa (6. november 2026): Socha pápeža, dátové centrum, odsúdený pastor, ruský útok a hromadná svadba
Top foto dňa (6. november 2026): Socha pápeža v Peru, dátové centrum v Nemecku, pastor odsúdený na 200 rokov, ruský útok na okraji Kyjeva a hromadná svadba v Gaze. Fotogaléria k článku:
6.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (6. november 2026): Socha pápeža v Peru, dátové centrum v Nemecku, pastor odsúdený na 200 rokov, ruský útok na okraji Kyjeva a hromadná svadba v Gaze.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (6. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (6. november 2026): Socha pápeža, dátové centrum, odsúdený pastor, ruský útok a hromadná svadba © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (6. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (6. november 2026): Socha pápeža, dátové centrum, odsúdený pastor, ruský útok a hromadná svadba © SITA Všetky práva vyhradené.
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