Putin nariadil prevziať závody japonského tabakového giganta, Tokio žiada majetok späť
Pod dočasnú ruskú správu sa dostali štyri výrobné dcérske spoločnosti Japan Tobacco. Japonsko proti rozhodnutiu oficiálne protestovalo a požaduje jeho okamžité zrušenie. Ruský prezident
6.11.2026 (SITA.sk) - Pod dočasnú ruskú správu sa dostali štyri výrobné dcérske spoločnosti Japan Tobacco. Japonsko proti rozhodnutiu oficiálne protestovalo a požaduje jeho okamžité zrušenie.
Ruský prezident Vladimir Putin nariadil previesť majetok japonskej tabakovej spoločnosti Japan Tobacco v Rusku pod dočasnú správu štátu. Podľa dekrétu, ktorý podpísal vo štvrtok, prevezme kontrolu nad ruskými prevádzkami japonského koncernu domáca spoločnosť Industrial Assets. Opatrenie sa týka štyroch výrobných dcérskych spoločností a predstavuje ďalší prípad zásahu Moskvy do podnikania zahraničných firiem, ktoré zostali na ruskom trhu aj po začiatku invázie na Ukrajinu.
Japonsko v piatok proti rozhodnutiu oficiálne protestovalo a vyzvalo Moskvu na jeho okamžité zrušenie. Hovorca japonskej vlády Minoru Kihara uviedol, že protest ruským úradom tlmočili dvaja vysokopostavení japonskí predstavitelia, ktorí boli na pracovnej návšteve Ruska, spoločne s japonským veľvyslancom v Moskve. Podľa ministra hospodárstva Rjóseia Akazawu si Tokio uvedomovalo riziká ohrozujúce japonské podnikateľské záujmy v Rusku a predstavitelia do krajiny vycestovali práve s cieľom presadzovať ochranu majetku japonských spoločností.
Ruské úrady podobné kroky zdôvodňujú odvetou za medzinárodné sankcie zavedené v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. Moskva už predtým uvalila prísne finančné obmedzenia na podniky z krajín, ktoré označuje za nepriateľské. Kontrolu nad svojimi ruskými prevádzkami stratili aj viaceré európske spoločnosti vrátane švajčiarskeho potravinárskeho koncernu Nestlé a francúzskeho obchodného reťazca Auchan. Zatiaľ čo stovky zahraničných firiem po začiatku ruskej invázie z krajiny odišli, ďalšie sa rozhodli pokračovať v podnikaní.
Japan Tobacco, ktorá má podľa mediálnych správ približne 40-percentný podiel na ruskom trhu s cigaretami, v piatok oznámila, že preveruje dôsledky Putinovho rozhodnutia a možnosti ďalšieho postupu. „Naša skupina pokračovala vo svojich obchodných aktivitách v Rusku, pričom dodržiavala všetky domáce aj medzinárodné sankcie a predpisy,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Zároveň potvrdila, že štyri jej výrobné dcérske spoločnosti boli prevedené pod dočasnú kontrolu. Koncern podľa vlastných slov skúma „možné kroky, ktoré môžeme podniknúť, a vplyv na našu skupinu“.
Zásah proti japonskej spoločnosti prichádza v čase rastúceho diplomatického napätia medzi Ruskom a Japonskom. Moskva minulý mesiac zadržala novinára Jukiho Imaia z denníka Hokkaido Shimbun, ktorého ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila zo špionážnych aktivít. Ruské ministerstvo zahraničných vecí následne obvinilo Tokio zo systematického využívania novinárov na špionážne operácie. Japonsko tieto obvinenia odmietlo.
Vzťahy oboch krajín dlhodobo zaťažuje aj územný spor o ostrovy v Tichom oceáne. Japonsko sa navyše po ruskej invázii na Ukrajinu pripojilo k časti medzinárodných sankcií proti Moskve. Ruské rozhodnutie o prevzatí závodov Japan Tobacco tak pridáva ďalší problém do už napätých vzťahov medzi oboma krajinami. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude dočasná správa trvať ani aký finančný dosah bude mať na japonský koncern.
Zdroj: SITA.sk - Putin nariadil prevziať závody japonského tabakového giganta, Tokio žiada majetok späť © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin nariadil previesť majetok japonskej tabakovej spoločnosti Japan Tobacco v Rusku pod dočasnú správu štátu. Podľa dekrétu, ktorý podpísal vo štvrtok, prevezme kontrolu nad ruskými prevádzkami japonského koncernu domáca spoločnosť Industrial Assets. Opatrenie sa týka štyroch výrobných dcérskych spoločností a predstavuje ďalší prípad zásahu Moskvy do podnikania zahraničných firiem, ktoré zostali na ruskom trhu aj po začiatku invázie na Ukrajinu.
Japonsko v piatok proti rozhodnutiu oficiálne protestovalo a vyzvalo Moskvu na jeho okamžité zrušenie. Hovorca japonskej vlády Minoru Kihara uviedol, že protest ruským úradom tlmočili dvaja vysokopostavení japonskí predstavitelia, ktorí boli na pracovnej návšteve Ruska, spoločne s japonským veľvyslancom v Moskve. Podľa ministra hospodárstva Rjóseia Akazawu si Tokio uvedomovalo riziká ohrozujúce japonské podnikateľské záujmy v Rusku a predstavitelia do krajiny vycestovali práve s cieľom presadzovať ochranu majetku japonských spoločností.
Ruské úrady podobné kroky zdôvodňujú odvetou za medzinárodné sankcie zavedené v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. Moskva už predtým uvalila prísne finančné obmedzenia na podniky z krajín, ktoré označuje za nepriateľské. Kontrolu nad svojimi ruskými prevádzkami stratili aj viaceré európske spoločnosti vrátane švajčiarskeho potravinárskeho koncernu Nestlé a francúzskeho obchodného reťazca Auchan. Zatiaľ čo stovky zahraničných firiem po začiatku ruskej invázie z krajiny odišli, ďalšie sa rozhodli pokračovať v podnikaní.
Japan Tobacco, ktorá má podľa mediálnych správ približne 40-percentný podiel na ruskom trhu s cigaretami, v piatok oznámila, že preveruje dôsledky Putinovho rozhodnutia a možnosti ďalšieho postupu. „Naša skupina pokračovala vo svojich obchodných aktivitách v Rusku, pričom dodržiavala všetky domáce aj medzinárodné sankcie a predpisy,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Zároveň potvrdila, že štyri jej výrobné dcérske spoločnosti boli prevedené pod dočasnú kontrolu. Koncern podľa vlastných slov skúma „možné kroky, ktoré môžeme podniknúť, a vplyv na našu skupinu“.
Zásah proti japonskej spoločnosti prichádza v čase rastúceho diplomatického napätia medzi Ruskom a Japonskom. Moskva minulý mesiac zadržala novinára Jukiho Imaia z denníka Hokkaido Shimbun, ktorého ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila zo špionážnych aktivít. Ruské ministerstvo zahraničných vecí následne obvinilo Tokio zo systematického využívania novinárov na špionážne operácie. Japonsko tieto obvinenia odmietlo.
Vzťahy oboch krajín dlhodobo zaťažuje aj územný spor o ostrovy v Tichom oceáne. Japonsko sa navyše po ruskej invázii na Ukrajinu pripojilo k časti medzinárodných sankcií proti Moskve. Ruské rozhodnutie o prevzatí závodov Japan Tobacco tak pridáva ďalší problém do už napätých vzťahov medzi oboma krajinami. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude dočasná správa trvať ani aký finančný dosah bude mať na japonský koncern.
Zdroj: SITA.sk - Putin nariadil prevziať závody japonského tabakového giganta, Tokio žiada majetok späť © SITA Všetky práva vyhradené.
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