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Kríže na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese dostávajú novú farbu – VIDEO, FOTO

Stovky pamätných tabuliek s menami obetí hôr pripomínajú, že návrat domov z turistiky či záchrannej akcie nie je samozrejmosťou. Symbolický cintorín pod Ostrvou patrí k obľúbeným ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Stovky pamätných tabuliek s menami obetí hôr pripomínajú, že návrat domov z turistiky či záchrannej akcie nie je samozrejmosťou.

Symbolický cintorín pod Ostrvou patrí k obľúbeným zastávkam turistov vo Vysokých Tatrách, ale aj k emotívnym miestam. Stovky pamätných tabuliek s menami obetí hôr pripomínajú, že návrat domov z turistiky či záchrannej akcie nie je samozrejmosťou. Atmosféru dotvára viac ako sedemdesiat tradičných drevených detvianskych krížov. Každoročne na jeseň z nich časť putuje dole, do dielne Správy Tatranského národného parku (TANAP) pod Popradským plesom, kde ich reštaurujú.

Drevené detvianske kríže


O údržbu areálu sa stará Stredisko starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u. Starostlivosť zahŕňa aj drevené detvianske kríže, pamätné tabuľky aj kaplnku so zvonom, ktorý nesie motto celého miesta „Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu". Veľkú pozornosť počas jesene v stredisku venujú práve spomínaným krížom zdobeným vruborezom.

Tie natoľko zaujali iniciátora myšlienky vzniku cintorína, českého umelca Otakara Štáfla, že ich chcel aj na tomto pietnom mieste. Z celkového počtu krížov pochádza 56 ešte zo 40. rokov 20. storočia. Najstarší z nich, centrálny, ktorý stojí na začiatku cintorína, bol vyrezaný v roku 1939. Cieľom pravidelnej údržby je predĺžiť životnosť diel z dreva.

„Kríže renovujeme podľa potreby. Farba v týchto extrémnych podmienkach vydrží približne sedem až desať rokov, snažíme sa tak každý rok zrenovovať jednu desatinu krížov, aby sme nemuseli kupovať nové," vysvetlil lesník Správy TANAP-u Ľuboš Fabian, ktorý sa o cintorín stará takmer 40 rokov.

Obnova poškodených kusov


V minulosti kríže natierali priamo na mieste, v teréne. Dnes sa poškodené kusy znášajú dole do dielne. Niektoré časti krížov zasiahnuté hnilobou vymenia a kríže opätovne natrú. Na aktivitu využívajú pracovníci strediska zväčša horšie počasie, ktoré neumožňuje inú prácu v teréne. Pri obnove sa prísne dbá na to, aby sa zachoval autentický ráz detvianskych krížov.

„Pôvodné základové farby na Detve sú tmavé, čiže tmavohnedá, tmavomodrá, čierna," opisuje Fabian farebnú paletu. Ornamenty sú pestrejšie, od žltej cez červenú po modrú i zelenú. „Znázorňujú kvety, ľalie, zvončeky, jahôdky alebo hrozno, révu. Snažíme sa ich natierať podľa toho, aké majú skutočné sfarbenie aj v prírode," dodal lesník Fabian. Počas tohto roka už podľa jeho slov zreštaurovali deväť krížov, na ďalších dvoch sa v dielni ešte pracuje. „Chceli by sme ich vyniesť hore, na Symbolický cintorín, ešte v tomto roku," avizoval.

Samotný cintorín pri Popradskom plese môžu turisti navštíviť už len do 15. decembra, následne ho do 30. apríla čaká zimná sezónna uzávera. „Správa TANAP-u apeluje na návštevníkov, aby rešpektovali pietny charakter lokality, udržiavali v nej čistotu a správali sa ohľaduplne. Zároveň ich žiada, aby po sebe nezanechávali odpad a zapálené sviečky po skončení spomienky zhasli a odniesli so sebou," doplnila hovorkyňa národného parku Jarmila Hlaváčová.


Symbolický cintorín je ako pietne miesto národného významu od roku 1963 zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Myšlienku jeho vzniku inicioval v 20. rokoch minulého storočia český maliar Otakar Štáfl. Jej realizácia sa uskutočnila v roku 1940, keď bol Symbolický cintorín slávnostne otvorený. V súčasnosti sa na ňom nachádza 415 pamätných tabuliek, na ktorých je uvedených 567 mien obetí hôr. V porovnaní s minulým rokom pribudlo päť nových tabúľ.




Zdroj: SITA.sk - Kríže na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese dostávajú novú farbu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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