Turecký parlament schválil obranný pakt so Saudskou Arábiou a Pakistanom. Útok na jedného má znamenať pomoc ostatných
Dohoda spája tri významné vojenské a politické mocnosti regiónu. Turecko je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a disponuje druhou najpočetnejšou armádou v rámci aliancie. Pakistan je jedinou ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Dohoda spája tri významné vojenské a politické mocnosti regiónu. Turecko je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a disponuje druhou najpočetnejšou armádou v rámci aliancie. Pakistan je jedinou krajinou islamského sveta, ktorá vlastní jadrové zbrane, zatiaľ čo Saudská Arábia patrí medzi najvplyvnejšie štáty Perzského zálivu.
Turecký parlament v noci na piatok ratifikoval regionálnu obrannú dohodu so Saudskou Arábiou a Pakistanom, ktorá zaväzuje všetky tri krajiny poskytnúť si vzájomnú pomoc v prípade napadnutia niektorého zo signatárov. Takzvanú Mekkskú dohodu o spoločnej obrane podpísali predstavitelia trojice štátov ešte v auguste. Poslanci ju podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu schválili pomerom hlasov 279 ku 119.
Dohoda spája tri významné vojenské a politické mocnosti regiónu. Turecko je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a disponuje druhou najpočetnejšou armádou v rámci aliancie. Pakistan je jedinou krajinou islamského sveta, ktorá vlastní jadrové zbrane, zatiaľ čo Saudská Arábia patrí medzi najvplyvnejšie štáty Perzského zálivu. Nový obranný pakt tak vytvára rámec vzájomnej bezpečnostnej spolupráce medzi krajinami s odlišným medzinárodným postavením a vojenskými kapacitami.
Počas parlamentnej rozpravy poslanec vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Ziya Altunyaldiz zdôraznil, že dohoda nie je namierená proti žiadnemu tretiemu štátu. Jej cieľom je podľa neho predchádzať ozbrojeným konfliktom, nie prispievať k ich eskalácii. Ratifikácia prichádza v období zvýšeného bezpečnostného napätia na Blízkom východe. Saudská Arábia od opätovného zintenzívnenia občianskej vojny v Jemene v júli čelí opakovaným útokom jemenských povstalcov húsíov, ktorí sa zameriavajú na mestá, ropné zariadenia aj námornú dopravu.
Zdroj: SITA.sk - Turecký parlament schválil obranný pakt so Saudskou Arábiou a Pakistanom. Útok na jedného má znamenať pomoc ostatných © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecký parlament v noci na piatok ratifikoval regionálnu obrannú dohodu so Saudskou Arábiou a Pakistanom, ktorá zaväzuje všetky tri krajiny poskytnúť si vzájomnú pomoc v prípade napadnutia niektorého zo signatárov. Takzvanú Mekkskú dohodu o spoločnej obrane podpísali predstavitelia trojice štátov ešte v auguste. Poslanci ju podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu schválili pomerom hlasov 279 ku 119.
Dohoda spája tri významné vojenské a politické mocnosti regiónu. Turecko je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a disponuje druhou najpočetnejšou armádou v rámci aliancie. Pakistan je jedinou krajinou islamského sveta, ktorá vlastní jadrové zbrane, zatiaľ čo Saudská Arábia patrí medzi najvplyvnejšie štáty Perzského zálivu. Nový obranný pakt tak vytvára rámec vzájomnej bezpečnostnej spolupráce medzi krajinami s odlišným medzinárodným postavením a vojenskými kapacitami.
Počas parlamentnej rozpravy poslanec vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Ziya Altunyaldiz zdôraznil, že dohoda nie je namierená proti žiadnemu tretiemu štátu. Jej cieľom je podľa neho predchádzať ozbrojeným konfliktom, nie prispievať k ich eskalácii. Ratifikácia prichádza v období zvýšeného bezpečnostného napätia na Blízkom východe. Saudská Arábia od opätovného zintenzívnenia občianskej vojny v Jemene v júli čelí opakovaným útokom jemenských povstalcov húsíov, ktorí sa zameriavajú na mestá, ropné zariadenia aj námornú dopravu.
Zdroj: SITA.sk - Turecký parlament schválil obranný pakt so Saudskou Arábiou a Pakistanom. Útok na jedného má znamenať pomoc ostatných © SITA Všetky práva vyhradené.
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