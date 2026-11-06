Meloniová kritizuje chaos v európskej diplomacii, žiada jediného vyjednávača pre rokovania o mieri
Talianska premiérka varuje, že nekoordinované diplomatické iniciatívy oslabujú dôveryhodnosť Európy a nahrávajú tým, ktorí chcú pokračovanie vojny. Predstavitelia EÚ majú o spoločnom postupe rozhodnúť ešte ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Talianska premiérka varuje, že nekoordinované diplomatické iniciatívy oslabujú dôveryhodnosť Európy a nahrávajú tým, ktorí chcú pokračovanie vojny. Predstavitelia EÚ majú o spoločnom postupe rozhodnúť ešte tento rok.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová ostro kritizovala nekoordinovaný postup európskych krajín pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. V liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi vyzvala lídrov Európskej únie, aby sa dohodli, kto bude Úniu zastupovať pri mierových rokovaniach s Ruskom a aký mandát bude mať. Podľa nej množstvo paralelných diplomatických iniciatív poškodzuje dôveryhodnosť Európy a oslabuje jej postavenie pri hľadaní riešenia konfliktu.
„Toto všetko spôsobuje, že pôsobíme úplne nedôveryhodne pri riešení jednej z najzložitejších otázok, ktorým naše krajiny čelia,“ napísala Meloniová v liste, do ktorého vo štvrtok nahliadla agentúra AFP. „Som presvedčená, že si všetci uvedomujeme, že vytváraním obrazu Európy, ktorá postupuje chaoticky, nerobíme nič iné, len slúžime záujmom tých, ktorí chcú, aby táto vojna pokračovala,“ dodala.
Talianska premiérka poukázala na nedávne rokovania v Miami a Osle, ako aj na stretnutia predstaviteľov Ukrajiny, Spojených štátov, viacerých európskych krajín, NATO a EÚ, ktoré sa tento týždeň uskutočnili v Bruseli. Spomenula tiež telefonát lídrov Nórska a Fínska s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa nej sa jednotlivé iniciatívy prekrývajú a vzájomne si konkurujú. „Chcem, aby bolo zaznamenané, že s touto dynamikou nebudem súhlasiť ani nemám v úmysle nečinne sa prizerať, ako sa vyvíja,“ zdôraznila.
Meloniová preto požaduje, aby európski lídri „raz a navždy rozhodli, kto sedí za rokovacím stolom v mene Európskej únie a s akým mandátom“. Zároveň zdôraznila, že o túto úlohu sa neuchádza ani ona osobne, ani Taliansko. O otázke chce diskutovať už na novembrovom samite EÚ v Dubline, pričom formálne rozhodnutie by malo padnúť na decembrovom stretnutí. „V opačnom prípade sa obávam, že riskujeme odsúdenie Európy na bezvýznamnosť vo vyjednávacom procese,“ varovala.
Predseda Európskej rady António Costa v odpovedi súhlasil, že Európa musí postupovať jednotne a rozhodne. „Účasť Európskej únie musí byť organizovaná spôsobom, ktorý jej umožní vysielať jasný a jednotný odkaz, brániť svoje záujmy a podporovať Ukrajinu,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že podľa zmlúv EÚ musia záujmy Únie zastupovať jej inštitúcie. Prisľúbil, že otázku zaradí na program najbližšieho stretnutia európskych lídrov.
Meloniová presadzovala vymenovanie jediného európskeho vyslanca pre rokovania o Ukrajine už začiatkom roka, jej návrh však nezískal dostatočnú podporu. Európske krajiny sa dlhodobo snažia získať výraznejšiu úlohu v diplomatickom úsilí vedenom Spojenými štátmi. Washington v ostatných týždňoch obnovil snahy o dosiahnutie dohody a na budúci týždeň plánuje v Abú Zabí rokovania s ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Meloniová kritizuje chaos v európskej diplomacii, žiada jediného vyjednávača pre rokovania o mieri © SITA Všetky práva vyhradené.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová ostro kritizovala nekoordinovaný postup európskych krajín pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. V liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi vyzvala lídrov Európskej únie, aby sa dohodli, kto bude Úniu zastupovať pri mierových rokovaniach s Ruskom a aký mandát bude mať. Podľa nej množstvo paralelných diplomatických iniciatív poškodzuje dôveryhodnosť Európy a oslabuje jej postavenie pri hľadaní riešenia konfliktu.
Obraz Európy
„Toto všetko spôsobuje, že pôsobíme úplne nedôveryhodne pri riešení jednej z najzložitejších otázok, ktorým naše krajiny čelia,“ napísala Meloniová v liste, do ktorého vo štvrtok nahliadla agentúra AFP. „Som presvedčená, že si všetci uvedomujeme, že vytváraním obrazu Európy, ktorá postupuje chaoticky, nerobíme nič iné, len slúžime záujmom tých, ktorí chcú, aby táto vojna pokračovala,“ dodala.
Talianska premiérka poukázala na nedávne rokovania v Miami a Osle, ako aj na stretnutia predstaviteľov Ukrajiny, Spojených štátov, viacerých európskych krajín, NATO a EÚ, ktoré sa tento týždeň uskutočnili v Bruseli. Spomenula tiež telefonát lídrov Nórska a Fínska s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa nej sa jednotlivé iniciatívy prekrývajú a vzájomne si konkurujú. „Chcem, aby bolo zaznamenané, že s touto dynamikou nebudem súhlasiť ani nemám v úmysle nečinne sa prizerať, ako sa vyvíja,“ zdôraznila.
Jednotne a rozhodne
Meloniová preto požaduje, aby európski lídri „raz a navždy rozhodli, kto sedí za rokovacím stolom v mene Európskej únie a s akým mandátom“. Zároveň zdôraznila, že o túto úlohu sa neuchádza ani ona osobne, ani Taliansko. O otázke chce diskutovať už na novembrovom samite EÚ v Dubline, pričom formálne rozhodnutie by malo padnúť na decembrovom stretnutí. „V opačnom prípade sa obávam, že riskujeme odsúdenie Európy na bezvýznamnosť vo vyjednávacom procese,“ varovala.
Predseda Európskej rady António Costa v odpovedi súhlasil, že Európa musí postupovať jednotne a rozhodne. „Účasť Európskej únie musí byť organizovaná spôsobom, ktorý jej umožní vysielať jasný a jednotný odkaz, brániť svoje záujmy a podporovať Ukrajinu,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že podľa zmlúv EÚ musia záujmy Únie zastupovať jej inštitúcie. Prisľúbil, že otázku zaradí na program najbližšieho stretnutia európskych lídrov.
Meloniová presadzovala vymenovanie jediného európskeho vyslanca pre rokovania o Ukrajine už začiatkom roka, jej návrh však nezískal dostatočnú podporu. Európske krajiny sa dlhodobo snažia získať výraznejšiu úlohu v diplomatickom úsilí vedenom Spojenými štátmi. Washington v ostatných týždňoch obnovil snahy o dosiahnutie dohody a na budúci týždeň plánuje v Abú Zabí rokovania s ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Meloniová kritizuje chaos v európskej diplomacii, žiada jediného vyjednávača pre rokovania o mieri © SITA Všetky práva vyhradené.
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