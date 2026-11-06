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V trenčianskom hoteli zomrel po bodnom útoku muž, Ukrajina odmieta, že išlo o jej vojakov

Polícia zadržala podozrivého a pátra po ďalšom účastníkovi incidentu, podľa ukrajinského ministerstva boli všetci aktéri civilisti. V Trenčíne sa v noci 5. novembra udiala ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Polícia zadržala podozrivého a pátra po ďalšom účastníkovi incidentu, podľa ukrajinského ministerstva boli všetci aktéri civilisti.

V Trenčíne sa v noci 5. novembra udiala tragédia. Podľa medializovaných informácií sa mali na hoteli pobiť dvaja ukrajinskí vojaci, z ktorých jeden napokon v dôsledku bodných poranení zomrel. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí však upozornilo, že nešlo o príslušníkov Obranných síl Ukrajiny. Účastníci incidentu boli civilisti.

Po bitke podľa slov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne muž utrpel dve bodnorezné poranenia v oblasti srdca a brucha. Následkom zranení a akútneho vnútorného krvácania zomrel. Podozrivého polícia zadržala a zároveň pátra aj po ďalšom občanovi, ktorý sa nachádzal na mieste incidentu. Polícia už začala trestné stíhanie pre trestný čin úkladnej vraždy.

„Všetky uvedené osoby sú civilisti. Dvaja z nich sa na Slovensku nachádzali na pracovnej ceste a nie sú príslušníkmi Obranných síl Ukrajiny. Žiadame preto, aby sa nešírili nepravdivé informácie,“ vyhlásilo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Zároveň ukrajinská ambasáda informovala, že nadviazala na Slovensku kontakt s manželkou zosnulého s cieľom poskytnúť súčinnosť pri riešení pohrebu.


Zdroj: SITA.sk - V trenčianskom hoteli zomrel po bodnom útoku muž, Ukrajina odmieta, že išlo o jej vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

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