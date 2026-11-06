Černák nabil ruskému spoluhráčovi na dva góly. Slovenský obranca odohral výborný zápas – VIDEO
Tampa Bay neprehrala ani ôsmy zápas na domácom ľade v novej sezóne. Slovenský obranca Erik Černák má za sebou jeden z najofenzívnejších zápasov minimálne v tejto sezóne. Defenzívny ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Tampa Bay neprehrala ani ôsmy zápas na domácom ľade v novej sezóne.
Slovenský obranca Erik Černák má za sebou jeden z najofenzívnejších zápasov minimálne v tejto sezóne.
Defenzívny pilier obrany tímu Tampa Bay Lightning sa primárnymi asistenciami podieľal na dvoch góloch Iľju Michejeva a prispel tak k výhre 4:1 nad Chicago Blackhawks vo štvrtkovom zápase NHL.
Černák odohral síce len vyše 16 minút, ale k dvom asistenciám pridal aj tri strely na bránku, dva bodyčeky a tri plusové body. Vynieslo mu to honor druhej hviezdy zápasu. Prvou sa stal spomenutý Michejev, ktorý tak načal druhú stovku gólov v NHL. Na oboch jeho zásahoch mal Černák obrovský podiel.
Na konci prvej tretiny mu zaviezol puk do útočného a pásma a ešte sa aj postavil pred brankára Chicaga Arvida Söderbloma, ktorý cez obrovitú slovenskú clonu veľa toho nevidel.
V tretej tretine sa zasa Černák zahral na krídelníka a naservíroval Michejevovi puk pred bránku ako na podnose. Tridsaťdvaročnému Rusovi stačilo nastaviť hokejku na gól do odkrytej časti bránky. Slovenský obranca si zapísal prvý viacbodový zápas sezóny a celkovo má na konte 5 bodov za 5 asistencií.
Tampa Bay zvíťazila aj v ôsmom domácom zápase sezóny. Za posledných desať rokov sa to podarilo iba štyrom iným tímom. Do sezóny 2022/2023 Boston vstúpil dokonca štrnástimi víťaznými zápasmi.
"Hrali sme rovnakým štýlom celých 60 minút. Naposledy proti Detroitu sa nám to darilo len v prvej tretine. Preto sme dnes vedeli, ako na to," vyhlásil Černák podľa webu NHL.
"Nemali sme veľa vyložených šancí, ale celkovo sa mi páčilo, ako sme hrali. Chicago je mladé mužstvo, ktoré neustále dorážalo a tlačilo dopredu. Prejavilo sa to aj tým, že napokon skórovali, no my sme si splnili svoju úlohu," zhodnotil tréner Tampy Bay Jon Cooper.
Zdroj: SITA.sk - Černák nabil ruskému spoluhráčovi na dva góly. Slovenský obranca odohral výborný zápas – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský obranca Erik Černák má za sebou jeden z najofenzívnejších zápasov minimálne v tejto sezóne.
Defenzívny pilier obrany tímu Tampa Bay Lightning sa primárnymi asistenciami podieľal na dvoch góloch Iľju Michejeva a prispel tak k výhre 4:1 nad Chicago Blackhawks vo štvrtkovom zápase NHL.
Druhá hviezda zápasu
Černák odohral síce len vyše 16 minút, ale k dvom asistenciám pridal aj tri strely na bránku, dva bodyčeky a tri plusové body. Vynieslo mu to honor druhej hviezdy zápasu. Prvou sa stal spomenutý Michejev, ktorý tak načal druhú stovku gólov v NHL. Na oboch jeho zásahoch mal Černák obrovský podiel.
Na konci prvej tretiny mu zaviezol puk do útočného a pásma a ešte sa aj postavil pred brankára Chicaga Arvida Söderbloma, ktorý cez obrovitú slovenskú clonu veľa toho nevidel.
Servis do prázdnej bránky
V tretej tretine sa zasa Černák zahral na krídelníka a naservíroval Michejevovi puk pred bránku ako na podnose. Tridsaťdvaročnému Rusovi stačilo nastaviť hokejku na gól do odkrytej časti bránky. Slovenský obranca si zapísal prvý viacbodový zápas sezóny a celkovo má na konte 5 bodov za 5 asistencií.
Rovnako 60 minút
Tampa Bay zvíťazila aj v ôsmom domácom zápase sezóny. Za posledných desať rokov sa to podarilo iba štyrom iným tímom. Do sezóny 2022/2023 Boston vstúpil dokonca štrnástimi víťaznými zápasmi.
"Hrali sme rovnakým štýlom celých 60 minút. Naposledy proti Detroitu sa nám to darilo len v prvej tretine. Preto sme dnes vedeli, ako na to," vyhlásil Černák podľa webu NHL.
Trénerovi sa to páčilo
"Nemali sme veľa vyložených šancí, ale celkovo sa mi páčilo, ako sme hrali. Chicago je mladé mužstvo, ktoré neustále dorážalo a tlačilo dopredu. Prejavilo sa to aj tým, že napokon skórovali, no my sme si splnili svoju úlohu," zhodnotil tréner Tampy Bay Jon Cooper.
Zdroj: SITA.sk - Černák nabil ruskému spoluhráčovi na dva góly. Slovenský obranca odohral výborný zápas – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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