Británia odmieta odškodnenie za otroctvo, pripúšťa však oficiálne ospravedlnenie
Britský minister zahraničných vecí Ed Miliband označil finančné reparácie za neuskutočniteľné. Kráľ Karol III. medzitým odsúdil otroctvo ako obrovskú nespravodlivosť, ktorá dodnes vrhá tieň na bývalé ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Britský minister zahraničných vecí Ed Miliband označil finančné reparácie za neuskutočniteľné. Kráľ Karol III. medzitým odsúdil otroctvo ako obrovskú nespravodlivosť, ktorá dodnes vrhá tieň na bývalé britské kolónie.
Britská vláda odmieta vyplácanie finančného odškodnenia za historickú úlohu krajiny v obchode s otrokmi, pripúšťa však možnosť formálneho ospravedlnenia. Vyhlásil to britský minister zahraničných vecí Ed Miliband v rozhovore pre BBC odvysielanom v stredu.
Jeho slová prišli po tom, ako kráľ Karol III. na summite Spoločenstva národov (Commonwealth) v Antigue a Barbude vyjadril zdesenie nad otroctvom, no k oficiálnemu ospravedlneniu nepristúpil.
„Nie je to správna odpoveď. Nie je to praktické. Nie je to pre nás uskutočniteľné, ale existujú veci, na ktorých môžeme spolupracovať,“ povedal Miliband o požiadavkách na finančné reparácie. Zároveň zdôraznil, že Londýn svoj postoj k odškodneniu nezmení.
Na otázku, či by sa Británia mohla formálne ospravedlniť do budúcoročného summitu skupiny G20 v Manchestri, odpovedal: „Vo všeobecnosti áno.“ Upozornil však, že prípadné ospravedlnenie by neznamenalo súhlas s vyplácaním kompenzácií.
Britský premiér Andy Burnham na summite Commonwealthu predstavil možnosť úpravy dlhov najchudobnejších členských krajín, ktorá by mohla zahŕňať aj zmeny úrokových sadzieb pri splácaní záväzkov. „Veľmi jasne som povedal, že nepodporujeme reparácie,“ vyhlásil v utorok. Dodal však, že Británia je pripravená pomáhať krajinám Commonwealthu s rozvojom aj riešením ich dlhových problémov.
Historická úloha Británie v obchode s otrokmi dlhodobo zaťažuje jej vzťahy s bývalými kolóniami. Na summite Commonwealthu na Samoe v roku 2024 členské štáty podporili rokovania o nápravnej spravodlivosti napriek snahe vtedajšej britskej vlády pod vedením Keira Starmera vyhnúť sa tejto téme. Súčasný premiér Burnham pripustil, že zabezpečenie budúcnosti Commonwealthu si vyžiada aj náročné rozhovory. Jeho prístup však kritizovala opozičná Konzervatívna strana na čele s Kemi Badenochovou.
Kráľ Karol III. pri otvorení summitu označil otroctvo za „obludnú nespravodlivosť“, ktorá podľa neho dodnes vrhá tieň na karibské ostrovy aj ďalších členov Spoločenstva národov. Panovník vyjadril nad touto kapitolou dejín zdesenie, zároveň však pripomenul úlohu Británie pri neskoršom zrušení otroctva. Kráľ s manželkou Camillou majú v stredu ukončiť deväťdňovú cestu po Karibiku a odcestovať z Antiguy a Barbudy.
Zdroj: SITA.sk - Británia odmieta odškodnenie za otroctvo, pripúšťa však oficiálne ospravedlnenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Britská vláda odmieta vyplácanie finančného odškodnenia za historickú úlohu krajiny v obchode s otrokmi, pripúšťa však možnosť formálneho ospravedlnenia. Vyhlásil to britský minister zahraničných vecí Ed Miliband v rozhovore pre BBC odvysielanom v stredu.
Jeho slová prišli po tom, ako kráľ Karol III. na summite Spoločenstva národov (Commonwealth) v Antigue a Barbude vyjadril zdesenie nad otroctvom, no k oficiálnemu ospravedlneniu nepristúpil.
Nie je to praktické
„Nie je to správna odpoveď. Nie je to praktické. Nie je to pre nás uskutočniteľné, ale existujú veci, na ktorých môžeme spolupracovať,“ povedal Miliband o požiadavkách na finančné reparácie. Zároveň zdôraznil, že Londýn svoj postoj k odškodneniu nezmení.
Na otázku, či by sa Británia mohla formálne ospravedlniť do budúcoročného summitu skupiny G20 v Manchestri, odpovedal: „Vo všeobecnosti áno.“ Upozornil však, že prípadné ospravedlnenie by neznamenalo súhlas s vyplácaním kompenzácií.
Možnosť úpravy dlhov najchudobnejších členských krajín
Britský premiér Andy Burnham na summite Commonwealthu predstavil možnosť úpravy dlhov najchudobnejších členských krajín, ktorá by mohla zahŕňať aj zmeny úrokových sadzieb pri splácaní záväzkov. „Veľmi jasne som povedal, že nepodporujeme reparácie,“ vyhlásil v utorok. Dodal však, že Británia je pripravená pomáhať krajinám Commonwealthu s rozvojom aj riešením ich dlhových problémov.
Historická úloha Británie v obchode s otrokmi dlhodobo zaťažuje jej vzťahy s bývalými kolóniami. Na summite Commonwealthu na Samoe v roku 2024 členské štáty podporili rokovania o nápravnej spravodlivosti napriek snahe vtedajšej britskej vlády pod vedením Keira Starmera vyhnúť sa tejto téme. Súčasný premiér Burnham pripustil, že zabezpečenie budúcnosti Commonwealthu si vyžiada aj náročné rozhovory. Jeho prístup však kritizovala opozičná Konzervatívna strana na čele s Kemi Badenochovou.
Kráľ Karol III. pri otvorení summitu označil otroctvo za „obludnú nespravodlivosť“, ktorá podľa neho dodnes vrhá tieň na karibské ostrovy aj ďalších členov Spoločenstva národov. Panovník vyjadril nad touto kapitolou dejín zdesenie, zároveň však pripomenul úlohu Británie pri neskoršom zrušení otroctva. Kráľ s manželkou Camillou majú v stredu ukončiť deväťdňovú cestu po Karibiku a odcestovať z Antiguy a Barbudy.
Zdroj: SITA.sk - Británia odmieta odškodnenie za otroctvo, pripúšťa však oficiálne ospravedlnenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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