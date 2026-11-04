Malatinec odmieta, že by žiadal post ministra kultúry. Slovensko má momentálne iné problémy, tvrdí – VIDEO
Poslanci okolo Tarabu podľa Malatinca nechcú nič, len aby mohli fungovať v národnej rade. Poslanec Roman Malatinec, ktorý sa pridal k skupine okolo
4.11.2026 (SITA.sk) - Poslanci okolo Tarabu podľa Malatinca nechcú nič, len aby mohli fungovať v národnej rade.
Poslanec Roman Malatinec, ktorý sa pridal k skupine okolo exministra životného prostredia Tomáša Tarabu, odmieta, že by za lojalitu vládnej koalícii požadoval post ministra kultúry. Ako uviedol pre médiá, takúto požiadavku by mal až po nasledujúcich voľbách, ak by sa Tarabova strana, ktorú zakladá, dostala do parlamentu. „Po tejto dáme to nedá nikto dokopy do roka, keby tam aj prišiel,“ uviedol Malatinec na margo aktuálnej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.
Poslanci okolo Tarabu podľa Malatinca nechcú nič, len aby mohli fungovať v národnej rade. „Keď vychladnú hlavy, sadneme si s nimi (koalíciou, pozn. SITA) za jeden stôl,“ povedal poslanec s tým, že o celej veci bude ešte hovoriť s Tarabom a ďalším poslancom Petrom Slyškom.
Zároveň Malatinec zdôraznil, že Slovensko má momentálne iné problémy, ako napríklad právnu úpravu postavenia kajúcnikov v trestných konaniach. „Konečne napíšte dobrý zákon a nebehajte tri razy do národnej rady,“ odkázal koalícii.
Zdroj: SITA.sk - Malatinec odmieta, že by žiadal post ministra kultúry. Slovensko má momentálne iné problémy, tvrdí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanec Roman Malatinec, ktorý sa pridal k skupine okolo exministra životného prostredia Tomáša Tarabu, odmieta, že by za lojalitu vládnej koalícii požadoval post ministra kultúry. Ako uviedol pre médiá, takúto požiadavku by mal až po nasledujúcich voľbách, ak by sa Tarabova strana, ktorú zakladá, dostala do parlamentu. „Po tejto dáme to nedá nikto dokopy do roka, keby tam aj prišiel,“ uviedol Malatinec na margo aktuálnej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.
Poslanci okolo Tarabu podľa Malatinca nechcú nič, len aby mohli fungovať v národnej rade. „Keď vychladnú hlavy, sadneme si s nimi (koalíciou, pozn. SITA) za jeden stôl,“ povedal poslanec s tým, že o celej veci bude ešte hovoriť s Tarabom a ďalším poslancom Petrom Slyškom.
Zároveň Malatinec zdôraznil, že Slovensko má momentálne iné problémy, ako napríklad právnu úpravu postavenia kajúcnikov v trestných konaniach. „Konečne napíšte dobrý zákon a nebehajte tri razy do národnej rady,“ odkázal koalícii.
Zdroj: SITA.sk - Malatinec odmieta, že by žiadal post ministra kultúry. Slovensko má momentálne iné problémy, tvrdí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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