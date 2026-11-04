Irán hrozí raketovými útokmi na Európu, v ohrození sú Nemecko aj Taliansko
Teherán varuje, že za legitímne ciele bude považovať všetky americké základne využité na útok proti Iránu. Revolučné gardy hrozia odvetou bez geografických obmedzení.
4.11.2026 (SITA.sk) - Teherán varuje, že za legitímne ciele bude považovať všetky americké základne využité na útok proti Iránu. Revolučné gardy hrozia odvetou bez geografických obmedzení.
Varovanie sa týka najmä Nemecka a Talianska, pričom iránske štátne médiá upozorňujú, že prípadná nová vojna by mohla zasiahnuť aj samotné srdce Európy.
„Ak Amerika použije svoje základne v Európe vrátane Talianska a Nemecka, iránske rakety poletia smerom na Európu,“ vyhlásil poslanec iránskeho parlamentu Ahmad Bachšáješ Ardestání, člen výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku.
„V predchádzajúcich dvoch vojnách sme to neurobili, ale tentoraz nenecháme európsku pomoc Amerike pri útoku na Irán bez následkov,“ dodal.
Iránske Revolučné gardy v stredu pohrozili okamžitou odvetou bez geografických obmedzení. Podľa štátnych médií najvyšší vodca ajatolláh Modžtaba Chameneí nariadil rozšíriť zoznam potenciálnych cieľov.
Pred nemeckým veľvyslanectvom v Teheráne sa zároveň objavil transparent s vyhrážkou európskym krajinám. „Európa zaplatí za podporu Izraela,“ stálo na transparente s citátom tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsena Rezáího.
Iránska agentúra Fars tvrdí, že vojenské zariadenia Nemecka by sa v prípade jeho zapojenia do konfliktu stali legitímnymi cieľmi.
Tieto hrozby prichádzajú napriek pokračujúcim diplomatickým snahám o ukončenie konfliktu medzi Washingtonom a Teheránom. Zatiaľ nie je potvrdené, že Irán prijal konkrétne rozhodnutie zaútočiť na európske územie.
Zdroj: SITA.sk - Irán hrozí raketovými útokmi na Európu, v ohrození sú Nemecko aj Taliansko © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán pohrozil raketovými útokmi na európske krajiny, ktoré umožnia Spojeným štátom využívať svoje vojenské základne na operácie proti Teheránu, informoval portál Euronews.
„Ak Amerika použije svoje základne v Európe vrátane Talianska a Nemecka, iránske rakety poletia smerom na Európu,“ vyhlásil poslanec iránskeho parlamentu Ahmad Bachšáješ Ardestání, člen výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku.
„V predchádzajúcich dvoch vojnách sme to neurobili, ale tentoraz nenecháme európsku pomoc Amerike pri útoku na Irán bez následkov,“ dodal.
Európa bude platiť
Iránske Revolučné gardy v stredu pohrozili okamžitou odvetou bez geografických obmedzení. Podľa štátnych médií najvyšší vodca ajatolláh Modžtaba Chameneí nariadil rozšíriť zoznam potenciálnych cieľov.
Pred nemeckým veľvyslanectvom v Teheráne sa zároveň objavil transparent s vyhrážkou európskym krajinám. „Európa zaplatí za podporu Izraela,“ stálo na transparente s citátom tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsena Rezáího.
Zatiaľ nič konkrétne
Iránska agentúra Fars tvrdí, že vojenské zariadenia Nemecka by sa v prípade jeho zapojenia do konfliktu stali legitímnymi cieľmi.
Tieto hrozby prichádzajú napriek pokračujúcim diplomatickým snahám o ukončenie konfliktu medzi Washingtonom a Teheránom. Zatiaľ nie je potvrdené, že Irán prijal konkrétne rozhodnutie zaútočiť na európske územie.
Zdroj: SITA.sk - Irán hrozí raketovými útokmi na Európu, v ohrození sú Nemecko aj Taliansko © SITA Všetky práva vyhradené.
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