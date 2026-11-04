Mráz prichádza z Moskvy: Kyberodborníci sa domnievajú, že za hacknutím európskych supermarketov stojí Rusko
Podľa analytikov Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo používanie hybridných metód nátlaku, ktoré kombinujú narúšanie kritických služieb, sabotážne operácie a psychologický tlak. Dva ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Podľa analytikov Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo používanie hybridných metód nátlaku, ktoré kombinujú narúšanie kritických služieb, sabotážne operácie a psychologický tlak.
Dva rozsiahle kybernetické útoky na európske supermarkety v priebehu niekoľkých týždňov vyvolali obavy o zraniteľnosť kritickej infraštruktúry Európskej únie. Ako referuje spravodajský web POLITICO, viacerí odborníci upozorňujú, že incidenty môžu súvisieť s ruskou hybridnou vojnou proti Európe, hoci priame dôkazy o zodpovednosti Moskvy zatiaľ neexistujú.
V pondelok prestali fungovať chladiace zariadenia v supermarketoch najmenej v deviatich členských štátoch EÚ vrátane Belgicka, Luxemburska, Švédska, Nemecka, Írska, Holandska, Estónska, Fínska a Rumunska. Incident podľa portálu pripomína útoky, ktoré zasiahli francúzske obchody 11. a 12. októbra.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christophe Hansen označil útoky za „zámerný pokus narušiť náš potravinársky dodávateľský reťazec“.
Belgické centrum pre kybernetickú bezpečnosť upozornilo, že identifikácia páchateľov podobných útokov býva mimoriadne komplikovaná. „Nie je známe, kto stojí za týmto útokom, a možno sa to nikdy nepodarí zistiť,“ uviedol jeho hovorca.
Napriek tomu viacerí analytici označujú za hlavného podozrivého Moskvu. Okrem Iránu, Číny a Severnej Kórey patrí Rusko medzi krajiny najčastejšie spájané so štátom podporovanými kybernetickými útokmi proti Európe.
Generálny riaditeľ spoločnosti Lupovis, ktorá sa zaoberá kyberbezpečnosťou, Xavier Bellekens uviedol, že jeho firma zhromaždila údaje naznačujúce zapojenie „štátom sponzorovanej skupiny“. Podľa neho útok vyžadoval špecializované znalosti priemyselných riadiacich systémov a chladiacich technológií. „Sme pevne presvedčení, že túto aktivitu možno pripísať aktérovi podporovanému ruským štátom,“ povedal.
Ďalší experti však nabádajú k opatrnosti. Riaditeľ kybernetického programu britského think-tanku RUSI James Sullivan zdôraznil, že zatiaľ neexistujú jednoznačné dôkazy. „Všetky možnosti zostávajú otvorené, od štátnych aktérov až po jednotlivcov konajúcich samostatne,“ uviedol.
Podľa analytikov Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo používanie hybridných metód nátlaku, ktoré kombinujú narúšanie kritických služieb, sabotážne operácie a psychologický tlak, pričom zostávajú pod hranicou priameho vojenského konfliktu.
Zdroj: SITA.sk - Mráz prichádza z Moskvy: Kyberodborníci sa domnievajú, že za hacknutím európskych supermarketov stojí Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
Dva rozsiahle kybernetické útoky na európske supermarkety v priebehu niekoľkých týždňov vyvolali obavy o zraniteľnosť kritickej infraštruktúry Európskej únie. Ako referuje spravodajský web POLITICO, viacerí odborníci upozorňujú, že incidenty môžu súvisieť s ruskou hybridnou vojnou proti Európe, hoci priame dôkazy o zodpovednosti Moskvy zatiaľ neexistujú.
Útok na potravinovú bezpečnosť
V pondelok prestali fungovať chladiace zariadenia v supermarketoch najmenej v deviatich členských štátoch EÚ vrátane Belgicka, Luxemburska, Švédska, Nemecka, Írska, Holandska, Estónska, Fínska a Rumunska. Incident podľa portálu pripomína útoky, ktoré zasiahli francúzske obchody 11. a 12. októbra.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christophe Hansen označil útoky za „zámerný pokus narušiť náš potravinársky dodávateľský reťazec“.
Belgické centrum pre kybernetickú bezpečnosť upozornilo, že identifikácia páchateľov podobných útokov býva mimoriadne komplikovaná. „Nie je známe, kto stojí za týmto útokom, a možno sa to nikdy nepodarí zistiť,“ uviedol jeho hovorca.
Zvyčajní podozriví
Napriek tomu viacerí analytici označujú za hlavného podozrivého Moskvu. Okrem Iránu, Číny a Severnej Kórey patrí Rusko medzi krajiny najčastejšie spájané so štátom podporovanými kybernetickými útokmi proti Európe.
Generálny riaditeľ spoločnosti Lupovis, ktorá sa zaoberá kyberbezpečnosťou, Xavier Bellekens uviedol, že jeho firma zhromaždila údaje naznačujúce zapojenie „štátom sponzorovanej skupiny“. Podľa neho útok vyžadoval špecializované znalosti priemyselných riadiacich systémov a chladiacich technológií. „Sme pevne presvedčení, že túto aktivitu možno pripísať aktérovi podporovanému ruským štátom,“ povedal.
Možnosti sú otvorené
Ďalší experti však nabádajú k opatrnosti. Riaditeľ kybernetického programu britského think-tanku RUSI James Sullivan zdôraznil, že zatiaľ neexistujú jednoznačné dôkazy. „Všetky možnosti zostávajú otvorené, od štátnych aktérov až po jednotlivcov konajúcich samostatne,“ uviedol.
Podľa analytikov Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo používanie hybridných metód nátlaku, ktoré kombinujú narúšanie kritických služieb, sabotážne operácie a psychologický tlak, pričom zostávajú pod hranicou priameho vojenského konfliktu.
Zdroj: SITA.sk - Mráz prichádza z Moskvy: Kyberodborníci sa domnievajú, že za hacknutím európskych supermarketov stojí Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
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