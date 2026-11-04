Tréner Japonska reaguje na odklad Ázijského pohára. Ako to vníma?
Ázijská futbalová konfederácia (AFC) turnaj v Saudskej Arábii presunula z januára na december kvôli "výnimočným okolnostiam" v regióne, vrátane útokov skupiny Húsíjov na hostiteľskú ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Ázijská futbalová konfederácia (AFC) turnaj v Saudskej Arábii presunula z januára na december kvôli "výnimočným okolnostiam" v regióne, vrátane útokov skupiny Húsíjov na hostiteľskú krajinu.
Tréner japonskej futbalovej reprezentácie Hadžime Morijasu priznal, že akceptuje realitu po tom, čo Ázijský pohár 2027 odložili z januára na december. Tento posun pravdepodobne znamená jeho poslednú šancu na zisk trofeje pred odchodom z funkcie.
Ázijská futbalová konfederácia (AFC) oznámila, že turnaj v Saudskej Arábii sa posúva o takmer rok kvôli "výnimočným okolnostiam" v regióne, vrátane útokov skupiny Húsíjov na hostiteľskú krajinu.
Morijasu mal viesť Japonsko na turnaji začiatkom budúceho roka, po ktorom ho mal nahradiť súčasný tréner mužstva do 23 rokov Go Oiwa. Teraz však môže opustiť pozíciu už na konci tohto roka.
Technický riaditeľ Japonskej futbalovej asociácie Masakuni Jamamoto situáciu nespresnil, keď Morijasu ohlásil nomináciu na novembrové prípravné zápasy proti výberom Brazílie a Paraguaja, uskutočnia sa v Singapure. Jamamoto doplnil, že o termíne odovzdania trénerskej pozície rozhodne JFA.
Morijasu je najdlhšie slúžiaci tréner futbalovej reprezentácie Japonska. Zdôraznil, že rozvoj futbalu v krajine je dôležitejší než jeho osobná situácia. "Keby sa Ázijský pohár konal, dal by som zo seba všetko, aby sme získali titul v týchto siedmich zápasoch, ale zároveň som si myslel, že tieto zápasy nebudú stratené, ak by sa turnaj nekonal. Ak by sa tieto zápasy presunuli, nový realizačný tím by ich mohol dobre využiť smerom k ďalšiemu svetovému šampionátu. Jednoducho akceptujem realitu a robím maximum v práci, ktorá je teraz predo mnou," uviedol.
Japonci mali koncom decembra absolvovať aj prípravný duel v Osake, ktorý mal slúžiť ako generálka na Ázijský pohár 2027. Zatiaľ nie je známe, či sa tento zápas uskutoční.
Morijasu uviedol, že odloženie turnaja nemalo vplyv na jeho výber hráčov na zápasy proti Brazílii a Paraguaju. Brazília vyradila Japonsko na tohtoročných MS v osemfinále gólom v nadstavenom čase (2:1).
"Vždy sa snažíme podať najlepší výkon v aktuálnych zápasoch a zároveň nadviazať na budúcnosť," povedal.
Vlani v októbri Japonci zdolali Brazílčanov, podarilo sa im to vôbec prvýkrát. "Aby sa Japonsko stalo tímom, ktorý môže vyhrať svetový šampionát, potrebujeme mať vyššiu úspešnosť proti tímom z Južnej Ameriky," uzavrel Morijasu.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Japonska reaguje na odklad Ázijského pohára. Ako to vníma? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner japonskej futbalovej reprezentácie Hadžime Morijasu priznal, že akceptuje realitu po tom, čo Ázijský pohár 2027 odložili z januára na december. Tento posun pravdepodobne znamená jeho poslednú šancu na zisk trofeje pred odchodom z funkcie.
Ázijská futbalová konfederácia (AFC) oznámila, že turnaj v Saudskej Arábii sa posúva o takmer rok kvôli "výnimočným okolnostiam" v regióne, vrátane útokov skupiny Húsíjov na hostiteľskú krajinu.
Morijasu mal viesť Japonsko na turnaji začiatkom budúceho roka, po ktorom ho mal nahradiť súčasný tréner mužstva do 23 rokov Go Oiwa. Teraz však môže opustiť pozíciu už na konci tohto roka.
Technický riaditeľ Japonskej futbalovej asociácie Masakuni Jamamoto situáciu nespresnil, keď Morijasu ohlásil nomináciu na novembrové prípravné zápasy proti výberom Brazílie a Paraguaja, uskutočnia sa v Singapure. Jamamoto doplnil, že o termíne odovzdania trénerskej pozície rozhodne JFA.
Morijasu je najdlhšie slúžiaci tréner futbalovej reprezentácie Japonska. Zdôraznil, že rozvoj futbalu v krajine je dôležitejší než jeho osobná situácia. "Keby sa Ázijský pohár konal, dal by som zo seba všetko, aby sme získali titul v týchto siedmich zápasoch, ale zároveň som si myslel, že tieto zápasy nebudú stratené, ak by sa turnaj nekonal. Ak by sa tieto zápasy presunuli, nový realizačný tím by ich mohol dobre využiť smerom k ďalšiemu svetovému šampionátu. Jednoducho akceptujem realitu a robím maximum v práci, ktorá je teraz predo mnou," uviedol.
Japonci mali koncom decembra absolvovať aj prípravný duel v Osake, ktorý mal slúžiť ako generálka na Ázijský pohár 2027. Zatiaľ nie je známe, či sa tento zápas uskutoční.
Morijasu uviedol, že odloženie turnaja nemalo vplyv na jeho výber hráčov na zápasy proti Brazílii a Paraguaju. Brazília vyradila Japonsko na tohtoročných MS v osemfinále gólom v nadstavenom čase (2:1).
"Vždy sa snažíme podať najlepší výkon v aktuálnych zápasoch a zároveň nadviazať na budúcnosť," povedal.
Vlani v októbri Japonci zdolali Brazílčanov, podarilo sa im to vôbec prvýkrát. "Aby sa Japonsko stalo tímom, ktorý môže vyhrať svetový šampionát, potrebujeme mať vyššiu úspešnosť proti tímom z Južnej Ameriky," uzavrel Morijasu.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Japonska reaguje na odklad Ázijského pohára. Ako to vníma? © SITA Všetky práva vyhradené.
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