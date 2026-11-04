Zelenskyj udelil prvej dáme USA Melanii Trumpovej štátne vyznamenanie Rád kňažnej Oľgy 1. stupňa
Rád kňažnej Oľgy je ukrajinské štátne vyznamenanie, ktoré udeľujú ženám za mimoriadne osobné zásluhy v štátnej službe, vede, vzdelávaní, kultúre a charitatívnej činnosti.
4.11.2026 (SITA.sk) - Rád kňažnej Oľgy je ukrajinské štátne vyznamenanie, ktoré udeľujú ženám za mimoriadne osobné zásluhy v štátnej službe, vede, vzdelávaní, kultúre a charitatívnej činnosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil prvej dáme Spojených štátov Melanii Trumpovej štátne vyznamenanie Rád kňažnej Oľgy 1. stupňa za jej humanitárnu činnosť na Ukrajine. Vyplýva to z prezidentského dekrétu, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
V dekréte sa Melanii Trumpovej pripisuje „významný osobný príspevok k humanitárnej podpore Ukrajiny“, ako aj aktívne obhajovanie ľudských práv a charitatívna činnosť zameraná na podporu ľudí postihnutých ruskou vojnou a na pomoc pri návrate unesených ukrajinských detí domov.
Trumpová sprostredkovala dohodu o dosiahnutí lokálneho prímeria v meste Olešky v Chersonskej oblasti, ktoré okupuje Rusko. Dohoda umožnila poskytnutie humanitárnej pomoci i evakuáciu civilistov. Z Olešiek evakuovali takmer 800 ľudí.
Rád kňažnej Oľgy je ukrajinské štátne vyznamenanie, ktoré udeľujú ženám za mimoriadne osobné zásluhy v štátnej službe, vede, vzdelávaní, kultúre a charitatívnej činnosti. Medzi jeho doterajšie nositeľky patria ukrajinské aj zahraničné verejne činné osobnosti vrátane bývalej predsedníčky Snemovne reprezentantov USA a súčasnej kongresmanky Nancy Pelosiovej či šéfky zahraničnej politiky EÚ Kaje Kallasovej.
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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj udelil prvej dáme USA Melanii Trumpovej štátne vyznamenanie Rád kňažnej Oľgy 1. stupňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil prvej dáme Spojených štátov Melanii Trumpovej štátne vyznamenanie Rád kňažnej Oľgy 1. stupňa za jej humanitárnu činnosť na Ukrajine. Vyplýva to z prezidentského dekrétu, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
V dekréte sa Melanii Trumpovej pripisuje „významný osobný príspevok k humanitárnej podpore Ukrajiny“, ako aj aktívne obhajovanie ľudských práv a charitatívna činnosť zameraná na podporu ľudí postihnutých ruskou vojnou a na pomoc pri návrate unesených ukrajinských detí domov.
Trumpová sprostredkovala dohodu o dosiahnutí lokálneho prímeria v meste Olešky v Chersonskej oblasti, ktoré okupuje Rusko. Dohoda umožnila poskytnutie humanitárnej pomoci i evakuáciu civilistov. Z Olešiek evakuovali takmer 800 ľudí.
Rád kňažnej Oľgy je ukrajinské štátne vyznamenanie, ktoré udeľujú ženám za mimoriadne osobné zásluhy v štátnej službe, vede, vzdelávaní, kultúre a charitatívnej činnosti. Medzi jeho doterajšie nositeľky patria ukrajinské aj zahraničné verejne činné osobnosti vrátane bývalej predsedníčky Snemovne reprezentantov USA a súčasnej kongresmanky Nancy Pelosiovej či šéfky zahraničnej politiky EÚ Kaje Kallasovej.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj udelil prvej dáme USA Melanii Trumpovej štátne vyznamenanie Rád kňažnej Oľgy 1. stupňa © SITA Všetky práva vyhradené.
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