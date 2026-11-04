Časť „lex atentát“ o obmedzení verejných zhromaždení je protiústavná, rozhodol súd
Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov. Časť zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (
4.11.2026 (SITA.sk) - Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov.
Časť zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (lex atentát) je v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Konkrétne ide o časť zameranú na zakazovanie verejných zhromaždení obcami, pokiaľ by obmedzovali právo na súkromie, užívanie obydlia, dopravu alebo zásobovanie, a pokiaľ by boli v rozpore so záujmami obyvateľstva a možno ich vykonať inde.
Rozhodol tom v stredu Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna. Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov. Vo zvyšnej časti však ÚS SR návrhu nevyhovel. Lex atentát prijala vládna koalícia v lete 2024 ako reakciu na postrelenie predsedu vlády Roberta Fica.
Ústavný súd Slovenskej republiky vyhovel návrhu opozície a zrušil sporné časti zákona nazývaného lex atentát, ktoré obmedzovali právo občanov na pokojné zhromažďovanie a protesty. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová pripomenula význam práva na protest.
„Právo protestovať a zhromažďovať sa je jedno z najzákladnejších práv, ktoré sme si vybojovali po novembri 1989. Fico sa veľmi bojí protestov v uliciach. Bojí sa mierumilovného zhromaždenia ľudí, ktorí vyslovujú nesúhlas s jeho vládou. Preto sa pokúsil protesty označiť za akýsi štátny prevrat a preto sa koalícia pokúsila zneužiť atentát a prepašovať do zákona možnosť obmedzenia nepohodlných protestov,“ doplnila Števulová.
Predstavitelia Progresívneho Slovenska uvítali rozhodnutie Ústavného súdu. „Teším sa, že sme opäť uspeli na Ústavnom súde a ochránili sme základné práva a slobody ľudí na Slovensku. Fico a jeho partička porušili Ústavu aj pri obmedzovaní zhromažďovacieho práva. Je to už siedme rozhodnutie, v ktorom Ústavný súd potvrdil, že Ficova koalícia koná v rozpore s Ústavou,“ uviedla poslankyňa PS a predsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.
Poslankyňa ešte doplnila, že PS bude pokračovať v podávaní návrhov na Ústavný súd týkajúcich sa ďalších kontroverzných opatrení, vrátane prechodu sudcov z Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd a ďalších zmien, ktoré podľa nich ohrozujú právny štát.
Lex atentát bol prijatý vládnou koalíciou v lete 2024 ako reakcia na postrelenie predsedu vlády Roberta Fica a obsahoval opatrenia na „zlepšenie bezpečnostnej situácie“ v krajine. Kontroverznú časť zákona opozícia kritizovala za rôzne obmedzenia občianskych práv počas verejných zhromaždení, čo predstavovalo vážne porušenie ústavných práv.
Ústavný súd dnes na neverejnom zasadnutí pléna rozhodol, že časť lex atentát, ktorá umožňovala obciam zakazovať verejné zhromaždenia z dôvodu ochrany súkromia, užívania obydlia, dopravy a zásobovania, ako aj záujmov obyvateľstva, je v rozpore s Ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Návrh na zrušenie sporných ustanovení podalo 33 opozičných poslancov. Zvyšná časť zákona však Ústavný súd neschválil za protiústavnú.
Zdroj: SITA.sk - Časť „lex atentát“ o obmedzení verejných zhromaždení je protiústavná, rozhodol súd © SITA Všetky práva vyhradené.
Časť zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (lex atentát) je v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Konkrétne ide o časť zameranú na zakazovanie verejných zhromaždení obcami, pokiaľ by obmedzovali právo na súkromie, užívanie obydlia, dopravu alebo zásobovanie, a pokiaľ by boli v rozpore so záujmami obyvateľstva a možno ich vykonať inde.
Podnet podalo 33 opozičných poslancov
Rozhodol tom v stredu Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna. Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov. Vo zvyšnej časti však ÚS SR návrhu nevyhovel. Lex atentát prijala vládna koalícia v lete 2024 ako reakciu na postrelenie predsedu vlády Roberta Fica.
Ústavný súd Slovenskej republiky vyhovel návrhu opozície a zrušil sporné časti zákona nazývaného lex atentát, ktoré obmedzovali právo občanov na pokojné zhromažďovanie a protesty. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová pripomenula význam práva na protest.
PS uvítalo rozhodnutie Ústavného súdu
„Právo protestovať a zhromažďovať sa je jedno z najzákladnejších práv, ktoré sme si vybojovali po novembri 1989. Fico sa veľmi bojí protestov v uliciach. Bojí sa mierumilovného zhromaždenia ľudí, ktorí vyslovujú nesúhlas s jeho vládou. Preto sa pokúsil protesty označiť za akýsi štátny prevrat a preto sa koalícia pokúsila zneužiť atentát a prepašovať do zákona možnosť obmedzenia nepohodlných protestov,“ doplnila Števulová.
Predstavitelia Progresívneho Slovenska uvítali rozhodnutie Ústavného súdu. „Teším sa, že sme opäť uspeli na Ústavnom súde a ochránili sme základné práva a slobody ľudí na Slovensku. Fico a jeho partička porušili Ústavu aj pri obmedzovaní zhromažďovacieho práva. Je to už siedme rozhodnutie, v ktorom Ústavný súd potvrdil, že Ficova koalícia koná v rozpore s Ústavou,“ uviedla poslankyňa PS a predsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.
Poslankyňa ešte doplnila, že PS bude pokračovať v podávaní návrhov na Ústavný súd týkajúcich sa ďalších kontroverzných opatrení, vrátane prechodu sudcov z Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd a ďalších zmien, ktoré podľa nich ohrozujú právny štát.
Lex atentát bol prijatý vládnou koalíciou v lete 2024 ako reakcia na postrelenie predsedu vlády Roberta Fica a obsahoval opatrenia na „zlepšenie bezpečnostnej situácie“ v krajine. Kontroverznú časť zákona opozícia kritizovala za rôzne obmedzenia občianskych práv počas verejných zhromaždení, čo predstavovalo vážne porušenie ústavných práv.
Ústavný súd dnes na neverejnom zasadnutí pléna rozhodol, že časť lex atentát, ktorá umožňovala obciam zakazovať verejné zhromaždenia z dôvodu ochrany súkromia, užívania obydlia, dopravy a zásobovania, ako aj záujmov obyvateľstva, je v rozpore s Ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Návrh na zrušenie sporných ustanovení podalo 33 opozičných poslancov. Zvyšná časť zákona však Ústavný súd neschválil za protiústavnú.
Zdroj: SITA.sk - Časť „lex atentát“ o obmedzení verejných zhromaždení je protiústavná, rozhodol súd © SITA Všetky práva vyhradené.
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