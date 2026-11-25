Ukrajincov čaká ďalšia zima pod ruskou paľbou, veľvyslanectvo na Slovensku spúšťa zbierku Teplo pre Ukrajinu 2.0 – FOTO
Prispieť do zbierky je možné cez portál Donio. Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR spolu s 12 organizáciami opäť spúšťa zbierku Teplo pre Ukrajinu. Minimálnym cieľom druhého ročníka je ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Prispieť do zbierky je možné cez portál Donio.
Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR spolu s 12 organizáciami opäť spúšťa zbierku Teplo pre Ukrajinu. Minimálnym cieľom druhého ročníka je vyzbierať milión eur na nákup najmenej 10 modulárnych kotolní, z ktorých päť poputuje do Kyjeva a ďalších päť do Kyjevskej oblasti, ktoré patria medzi hlavné ciele ruských útokov. Prispieť do zbierky je možné cez portál Donio.
„Rusku sa ani po takmer piatich rokoch vojny nepodarilo dosiahnuť svoje ciele na bojisku, a preto sa snaží zlomiť ukrajinskú spoločnosť terorom proti civilistom. Zámerne ničí elektrárne, rozvodne a teplárne, aby urobilo zimu neznesiteľnou a prinútilo ľudí opustiť svoje domovy. Kyjev je srdcom Ukrajiny. Nesmieme dopustiť, aby toto srdce prestalo biť. Preto sme sa rozhodli sústrediť pomoc práve sem,“ uviedol veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran.
Od polovice júla 2026 zaznamenali Ukrajinci viac než 2 100 ruských útokov na svoje energetické zariadenia. Len počas októbra Rusko vyslalo proti Ukrajine cez 6 000 dronov. Útoky už poškodili všetky elektrárne v krajine.
Kyjev prišiel o všetky vlastné kapacity na výrobu elektriny a jeho obyvatelia sú už dnes bez prúdu aj viac než polovicu dňa. Výpadok elektriny pritom znamená aj zastavené vodné čerpadlá, nefunkčné vykurovanie a nemocnice odkázané na záložné zdroje.
Z vyzbieraných peňazí sa majú kúpiť modulárne kotolne pre Kyjev a Kyjevskú oblasť. Sú to samostatné zariadenia na výrobu tepla, ktoré možno umiestniť a pripojiť tam, kde sú najviac potrebné.
Pri zabezpečení paliva a napájania dokážu vykurovať nemocnice, školy, zariadenia sociálnej starostlivosti či obytné budovy aj vtedy, keď vypadne centrálne zásobovanie teplom. Menšie záložné zdroje energie sa niektorým ukrajinským samosprávam podarilo zabezpečiť aj vďaka prvej zbierke.
Pri súčasnom rozsahu poškodenia vykurovacej infraštruktúry však naliehavo chýbajú výkonnejšie zdroje tepla. Zbierka Teplo pre Ukrajinu 2.0 nadväzuje na prvý ročník iniciatívy z januára 2026. Vtedy sa spojilo takmer 27-tisíc ľudí, ktorí spolu darovali 1 471 381 eur.
Z darov sa na Ukrajinu dopravilo 102 generátorov a 42 nabíjacích staníc s celkovým výkonom presahujúcim 6 MVA. Pomoc smerovala do desiatich miest a oblastí vrátane Kyjeva, Černihiva, Charkova či Odesy. V Záporoží sa vďaka generátoru mohli deti opäť učiť v podzemnom školskom úkryte, v Černihive nabíjacie stanice pomohli nemocnici udržať v prevádzke prístroje a operačné sály.
„Minulú zimu ľudia na Slovensku ukázali, na ktorej strane stoja. Nie slovami, ale činmi. Takmer 27-tisíc darcov a darkýň za pár týždňov dokázalo, že slovenská spoločnosť je solidárna a nenechá sa zastrašiť ani oklamať propagandou. Rusko systematicky ničí všetko, čo ľuďom umožňuje žiť: svetlo, vodu, teplo. My môžeme pomôcť toto teplo vrátiť. Vojna trvá dlho a mnohí sú z nej unavení, no únava nesmie znamenať, že necháme ľudí v Kyjeve mrznúť,“ hovorí Lucia Štasselová z občianskeho združenia Mier Ukrajine.
„Skúsenosť z minulej zimy nám ukázala, že rozhoduje rýchlosť. Keď ľudia prispievajú, našou povinnosťou je premeniť ich dary na funkčné zariadenia na mieste čo najskôr. Modulárna kotolňa nie je záložný zdroj pre pár miestností. Dokáže vykúriť celú nemocnicu, školu či domov sociálnych služieb. O každom doručení budeme darcov a darkyne transparentne informovať. Z bezpečnostných dôvodov to však urobíme až po tom, čo zariadenia bezpečne dorazia na miesto,“ doplnil riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Slovensko Stanislav Bielik.
Zbierku Teplo pre Ukrajinu 2.0 realizuje Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR v spolupráci s organizáciami Neinvestičný fond Donio, ADRA, Človek v ohrození, Nadácia Integra, Post Bellum SK, Mier Ukrajine, Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, Nadácia otvorenej spoločnosti, SME SPOLU, Srdcom s Ukrajinou, Nadácia Pontis, All4Ukraine a STEP IN.
Podporiť zbierku Teplo pre Ukrajinu 2.0 je možné na www.donio.sk/teplo-pre-ukrajinu2
Zdroj: SITA.sk - Ukrajincov čaká ďalšia zima pod ruskou paľbou, veľvyslanectvo na Slovensku spúšťa zbierku Teplo pre Ukrajinu 2.0 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR spolu s 12 organizáciami opäť spúšťa zbierku Teplo pre Ukrajinu. Minimálnym cieľom druhého ročníka je vyzbierať milión eur na nákup najmenej 10 modulárnych kotolní, z ktorých päť poputuje do Kyjeva a ďalších päť do Kyjevskej oblasti, ktoré patria medzi hlavné ciele ruských útokov. Prispieť do zbierky je možné cez portál Donio.
Útoky na elektrárne v celej krajine
„Rusku sa ani po takmer piatich rokoch vojny nepodarilo dosiahnuť svoje ciele na bojisku, a preto sa snaží zlomiť ukrajinskú spoločnosť terorom proti civilistom. Zámerne ničí elektrárne, rozvodne a teplárne, aby urobilo zimu neznesiteľnou a prinútilo ľudí opustiť svoje domovy. Kyjev je srdcom Ukrajiny. Nesmieme dopustiť, aby toto srdce prestalo biť. Preto sme sa rozhodli sústrediť pomoc práve sem,“ uviedol veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran.
Od polovice júla 2026 zaznamenali Ukrajinci viac než 2 100 ruských útokov na svoje energetické zariadenia. Len počas októbra Rusko vyslalo proti Ukrajine cez 6 000 dronov. Útoky už poškodili všetky elektrárne v krajine.
Kyjev prišiel o všetky vlastné kapacity na výrobu elektriny a jeho obyvatelia sú už dnes bez prúdu aj viac než polovicu dňa. Výpadok elektriny pritom znamená aj zastavené vodné čerpadlá, nefunkčné vykurovanie a nemocnice odkázané na záložné zdroje.
Zariadenia na výrobu tepla
Z vyzbieraných peňazí sa majú kúpiť modulárne kotolne pre Kyjev a Kyjevskú oblasť. Sú to samostatné zariadenia na výrobu tepla, ktoré možno umiestniť a pripojiť tam, kde sú najviac potrebné.
Pri zabezpečení paliva a napájania dokážu vykurovať nemocnice, školy, zariadenia sociálnej starostlivosti či obytné budovy aj vtedy, keď vypadne centrálne zásobovanie teplom. Menšie záložné zdroje energie sa niektorým ukrajinským samosprávam podarilo zabezpečiť aj vďaka prvej zbierke.
Dodanie generátorov na Ukrajinu
Pri súčasnom rozsahu poškodenia vykurovacej infraštruktúry však naliehavo chýbajú výkonnejšie zdroje tepla. Zbierka Teplo pre Ukrajinu 2.0 nadväzuje na prvý ročník iniciatívy z januára 2026. Vtedy sa spojilo takmer 27-tisíc ľudí, ktorí spolu darovali 1 471 381 eur.
Z darov sa na Ukrajinu dopravilo 102 generátorov a 42 nabíjacích staníc s celkovým výkonom presahujúcim 6 MVA. Pomoc smerovala do desiatich miest a oblastí vrátane Kyjeva, Černihiva, Charkova či Odesy. V Záporoží sa vďaka generátoru mohli deti opäť učiť v podzemnom školskom úkryte, v Černihive nabíjacie stanice pomohli nemocnici udržať v prevádzke prístroje a operačné sály.
„Minulú zimu ľudia na Slovensku ukázali, na ktorej strane stoja. Nie slovami, ale činmi. Takmer 27-tisíc darcov a darkýň za pár týždňov dokázalo, že slovenská spoločnosť je solidárna a nenechá sa zastrašiť ani oklamať propagandou. Rusko systematicky ničí všetko, čo ľuďom umožňuje žiť: svetlo, vodu, teplo. My môžeme pomôcť toto teplo vrátiť. Vojna trvá dlho a mnohí sú z nej unavení, no únava nesmie znamenať, že necháme ľudí v Kyjeve mrznúť,“ hovorí Lucia Štasselová z občianskeho združenia Mier Ukrajine.
Zbierka Teplo pre Ukrajinu 2.0
„Skúsenosť z minulej zimy nám ukázala, že rozhoduje rýchlosť. Keď ľudia prispievajú, našou povinnosťou je premeniť ich dary na funkčné zariadenia na mieste čo najskôr. Modulárna kotolňa nie je záložný zdroj pre pár miestností. Dokáže vykúriť celú nemocnicu, školu či domov sociálnych služieb. O každom doručení budeme darcov a darkyne transparentne informovať. Z bezpečnostných dôvodov to však urobíme až po tom, čo zariadenia bezpečne dorazia na miesto,“ doplnil riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Slovensko Stanislav Bielik.
Zbierku Teplo pre Ukrajinu 2.0 realizuje Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR v spolupráci s organizáciami Neinvestičný fond Donio, ADRA, Človek v ohrození, Nadácia Integra, Post Bellum SK, Mier Ukrajine, Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, Nadácia otvorenej spoločnosti, SME SPOLU, Srdcom s Ukrajinou, Nadácia Pontis, All4Ukraine a STEP IN.
Podporiť zbierku Teplo pre Ukrajinu 2.0 je možné na www.donio.sk/teplo-pre-ukrajinu2
Zdroj: SITA.sk - Ukrajincov čaká ďalšia zima pod ruskou paľbou, veľvyslanectvo na Slovensku spúšťa zbierku Teplo pre Ukrajinu 2.0 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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