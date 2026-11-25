Paríž obhajuje ukrajinské útoky na ruské lode v Líbyi, zahynuli pri nich dvaja líbyjskí vojaci
Francúzsky minister zahraničných vecí označil útoky za výkon práva na sebaobranu. Taliansko vyjadrilo znepokojenie, Líbya protestuje.
25.11.2026 (SITA.sk) - Francúzsky minister zahraničných vecí označil útoky za výkon práva na sebaobranu. Taliansko vyjadrilo znepokojenie, Líbya protestuje.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v rozhovore pre televíziu TF1 zdôraznil, že Ukrajina má plné právo brániť sa ruskej agresii. „Vžite sa do ich situácie."
„Čo by sme robili, keby nás nepriateľ, útočník, bombardoval vo dne v noci?“ položil minister rečnícku otázku. „Bránili by sme sa. Uplatňovali by sme svoje neodňateľné právo na sebaobranu. Presne to robia Ukrajinci,“ vyhlásil.
Ukrajina sa prihlásila k nedeľným útokom námorných dronov na ruskú korvetu Merkurij v prístave Bengází a ďalšie ruské nákladné plavidlo pri líbyjskom pobreží. Korveta sa po zásahu potopila.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ozbrojené sily použili sedem námorných dronov, a operáciu označil za „ukážkovú odpoveď na ruskú vojnu“.
Útok prekvapil aj niektorých spojencov Kyjeva. Taliansko vyjadrilo Ukrajine znepokojenie a líbyjská vláda v Tripolise odsúdila vojenské operácie na svojom území a v teritoriálnych vodách.
Konkurenčné úrady na východe Líbye oznámili úmrtie dvoch vojakov, ktorí utrpeli zranenia počas útoku. Barrot však odmietol tvrdenia, že za rozširovanie konfliktu nesie zodpovednosť Ukrajina.
„Vladimir Putin už takmer päť rokov nielen bombarduje Ukrajinu, ale neustále sa dopúšťa agresívnych činov a zastrašuje Európanov v snahe podkopať našu jednotu,“ vyhlásil.
Útoky pri Bengází predstavujú výrazné rozšírenie pôsobenia ukrajinských námorných dronov mimo Čierneho mora. Rusko udržiava vojenské kontakty s líbyjskými silami na východe krajiny, ktoré sú pod velením Chalífu Haftara.
Zdroj: SITA.sk - Paríž obhajuje ukrajinské útoky na ruské lode v Líbyi, zahynuli pri nich dvaja líbyjskí vojaci © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko v stredu obhajovalo ukrajinské útoky na dve ruské plavidlá v líbyjských vodách, pri ktorých sa cez víkend potopila ruská vojnová loď. Líbyjské úrady medzitým oznámili, že zraneniam spôsobeným útokom podľahli dvaja líbyjskí vojaci.
„Čo by sme robili, keby nás nepriateľ, útočník, bombardoval vo dne v noci?“ položil minister rečnícku otázku. „Bránili by sme sa. Uplatňovali by sme svoje neodňateľné právo na sebaobranu. Presne to robia Ukrajinci,“ vyhlásil.
Prekvapujúci útok
Ukrajina sa prihlásila k nedeľným útokom námorných dronov na ruskú korvetu Merkurij v prístave Bengází a ďalšie ruské nákladné plavidlo pri líbyjskom pobreží. Korveta sa po zásahu potopila.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ozbrojené sily použili sedem námorných dronov, a operáciu označil za „ukážkovú odpoveď na ruskú vojnu“.
Útok prekvapil aj niektorých spojencov Kyjeva. Taliansko vyjadrilo Ukrajine znepokojenie a líbyjská vláda v Tripolise odsúdila vojenské operácie na svojom území a v teritoriálnych vodách.
Päť rokov trvajúca agresia
Konkurenčné úrady na východe Líbye oznámili úmrtie dvoch vojakov, ktorí utrpeli zranenia počas útoku. Barrot však odmietol tvrdenia, že za rozširovanie konfliktu nesie zodpovednosť Ukrajina.
„Vladimir Putin už takmer päť rokov nielen bombarduje Ukrajinu, ale neustále sa dopúšťa agresívnych činov a zastrašuje Európanov v snahe podkopať našu jednotu,“ vyhlásil.
Útoky pri Bengází predstavujú výrazné rozšírenie pôsobenia ukrajinských námorných dronov mimo Čierneho mora. Rusko udržiava vojenské kontakty s líbyjskými silami na východe krajiny, ktoré sú pod velením Chalífu Haftara.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Paríž obhajuje ukrajinské útoky na ruské lode v Líbyi, zahynuli pri nich dvaja líbyjskí vojaci © SITA Všetky práva vyhradené.
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