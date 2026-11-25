Noc v kyjevskom metre, v úkryte pred ruskými raketami
Na ukrajinskú metropolu smerovali ruské balistické rakety. O chvíľu sa ozval prvý výbuch. Kyjevské metro, 22:30 miestneho času. Kateryna Ľubyčenková, ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Na ukrajinskú metropolu smerovali ruské balistické rakety. O chvíľu sa ozval prvý výbuch.
Kyjevské metro, 22:30 miestneho času. Kateryna Ľubyčenková, oblečená v páperovej bunde a s vlnenou čiapkou na hlave, si na studenej mramorovej podlahe postavila stan. Noc v podzemí strávila spolu s manželom a dvojročnou dcérou Alisou.
Monitorovacie kanály na sociálnych sieťach varovali pred blížiacim sa masívnym ruským vzdušným útokom. Rodina, ktorá býva na desiatom poschodí bytového domu, sa rozhodla neriskovať. „Ide hlavne o to, aby naša dcéra počula menej výbuchov,“ povedala 32-ročná Kateryna.
Stanica metra Akademmistečko sa postupne zapĺňala. Stovky ľudí s taškami, prikrývkami, stanmi a rozkladacími lôžkami schádzali do podzemia v nádeji, že si aspoň na niekoľko hodín oddýchnu.
Energická pracovníčka metra Tetiana zo svojej presklenej kabínky dohliadala na život v tomto podzemnom mestečku, zapisovala prichádzajúcich do evidenčnej knihy. Počas niektorých nocí sa na jej stanici tiesnilo až 1 500 ľudí. Od leta ale Kyjev opustilo „veľa ľudí“. Tridsaťosemročná právnička Katia uvažovala o odchode, ale stále sa nedokázala odhodlať zbaliť si veci.
„V podstate už nemám vlastný život. Všetko sa riadi týmito útokmi,“ uviedla Katia. Takmer všetci jej priatelia sa presťahovali do Londýna alebo Paríža. „Nechcem byť utečenkyňou,“ povedala s obavami, ako by sa v novej krajine vyvíjala jej kariéra.
S blížiacou sa polnocou ťaživé ticho prerušoval smiech detí a prenikavý škripot prichádzajúcich vlakov. Mnohí sa v bezpečí podzemného labyrintu obklopeného hrubými múrmi potichu uložili do spacích vakov.
Jedna hodina ráno. Šesťdesiatsedemročný Arkadij Sahane vytiahol termosku s horúcou kávou. „Dokážem na hodinu či dve zavrieť oči, ale spánkom sa to vlastne nazvať nedá,“ povedal.
Jeho syn slúži v armáde a matka je vo vysokom veku. Na začiatku ruskej invázie sa vrátil do práce a zamestnal sa v múzeu. Spomína si, ako počas jednej z nedávnych mrazivých nocí vbehol do úkrytu muž iba v trenírkach, ktorý v náručí niesol novorodenca. Na tento obraz nedokáže zabudnúť.
Začal sa útok. Na ukrajinskú metropolu smerovali ruské balistické rakety. O chvíľu sa ozval prvý výbuch. Nikto v tom čase nevedel, či raketa zasiahla cieľ, alebo ju protivzdušná obrana zostrelila.
Počas nasledujúcich štyroch hodín prichádzali hlásenia o šiestich vlnách rakiet, ktorých cieľom bol Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to v piatok označil za „zlomyseľnú“ taktiku, ktorej cieľom je spôsobiť čo najväčšie škody a pripraviť o život čo najviac ľudí.
S východom slnka boli známe následky útoku. V Kyjeve zahynulo šesť ľudí a útok zasiahol tri mosty. Alisa mala ísť do škôlky a Arkadij do múzea. Právnička Katia si kládla otázku: „Ako dlho to ešte bude trvať?“
Zdroj: SITA.sk - Noc v kyjevskom metre, v úkryte pred ruskými raketami © SITA Všetky práva vyhradené.
Kyjevské metro, 22:30 miestneho času. Kateryna Ľubyčenková, oblečená v páperovej bunde a s vlnenou čiapkou na hlave, si na studenej mramorovej podlahe postavila stan. Noc v podzemí strávila spolu s manželom a dvojročnou dcérou Alisou.
Monitorovacie kanály na sociálnych sieťach varovali pred blížiacim sa masívnym ruským vzdušným útokom. Rodina, ktorá býva na desiatom poschodí bytového domu, sa rozhodla neriskovať. „Ide hlavne o to, aby naša dcéra počula menej výbuchov,“ povedala 32-ročná Kateryna.
Stanica metra Akademmistečko sa postupne zapĺňala. Stovky ľudí s taškami, prikrývkami, stanmi a rozkladacími lôžkami schádzali do podzemia v nádeji, že si aspoň na niekoľko hodín oddýchnu.
Nechcem byť utečenkyňou
Energická pracovníčka metra Tetiana zo svojej presklenej kabínky dohliadala na život v tomto podzemnom mestečku, zapisovala prichádzajúcich do evidenčnej knihy. Počas niektorých nocí sa na jej stanici tiesnilo až 1 500 ľudí. Od leta ale Kyjev opustilo „veľa ľudí“. Tridsaťosemročná právnička Katia uvažovala o odchode, ale stále sa nedokázala odhodlať zbaliť si veci.
„V podstate už nemám vlastný život. Všetko sa riadi týmito útokmi,“ uviedla Katia. Takmer všetci jej priatelia sa presťahovali do Londýna alebo Paríža. „Nechcem byť utečenkyňou,“ povedala s obavami, ako by sa v novej krajine vyvíjala jej kariéra.
S blížiacou sa polnocou ťaživé ticho prerušoval smiech detí a prenikavý škripot prichádzajúcich vlakov. Mnohí sa v bezpečí podzemného labyrintu obklopeného hrubými múrmi potichu uložili do spacích vakov.
Novorodenec
Jedna hodina ráno. Šesťdesiatsedemročný Arkadij Sahane vytiahol termosku s horúcou kávou. „Dokážem na hodinu či dve zavrieť oči, ale spánkom sa to vlastne nazvať nedá,“ povedal.
Jeho syn slúži v armáde a matka je vo vysokom veku. Na začiatku ruskej invázie sa vrátil do práce a zamestnal sa v múzeu. Spomína si, ako počas jednej z nedávnych mrazivých nocí vbehol do úkrytu muž iba v trenírkach, ktorý v náručí niesol novorodenca. Na tento obraz nedokáže zabudnúť.
Začal sa útok. Na ukrajinskú metropolu smerovali ruské balistické rakety. O chvíľu sa ozval prvý výbuch. Nikto v tom čase nevedel, či raketa zasiahla cieľ, alebo ju protivzdušná obrana zostrelila.
Počas nasledujúcich štyroch hodín prichádzali hlásenia o šiestich vlnách rakiet, ktorých cieľom bol Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to v piatok označil za „zlomyseľnú“ taktiku, ktorej cieľom je spôsobiť čo najväčšie škody a pripraviť o život čo najviac ľudí.
S východom slnka boli známe následky útoku. V Kyjeve zahynulo šesť ľudí a útok zasiahol tri mosty. Alisa mala ísť do škôlky a Arkadij do múzea. Právnička Katia si kládla otázku: „Ako dlho to ešte bude trvať?“
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Noc v kyjevskom metre, v úkryte pred ruskými raketami © SITA Všetky práva vyhradené.
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