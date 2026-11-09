Brusel vyšle na ukrajinsko-ruské mierové rokovania do Abú Zabí spoločný tím
Delegáciu povedú vysokopostavení predstavitelia Európskej komisie a Európskej rady, priame rokovania s Ruskom zatiaľ nie sú potvrdené.
9.11.2026 (SITA.sk) - Delegáciu povedú vysokopostavení predstavitelia Európskej komisie a Európskej rady, priame rokovania s Ruskom zatiaľ nie sú potvrdené.
„Európska únia bude prítomná spolu s našimi partnermi,“ vyhlásila von der Leyenová po telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zdôraznila potrebu obnovenia a zachovania slobodnej plavby v Čiernom mori a podporila Zelenského návrh na prímerie, ktoré by zahŕňalo potravinovú a energetickú infraštruktúru.
Delegáciu EÚ povedú vedúci kabinetu predsedníčky Komisie Björn Seibert a hlavná zahraničnopolitická poradkyňa predsedu Európskej rady Antónia Costu Anna-Maria Boura. Na rokovaniach sa zúčastnia aj predstavitelia Francúzska, Nemecka a Británie, známi ako skupina E3.
Obe európske inštitúcie už skôr deklarovali pripravenosť rokovať priamo s ruskou delegáciou, k čomu v rámci doterajších mierových rokovaní nedošlo. Zatiaľ však nie je jasné, či sa takéto stretnutie uskutoční už v Abú Zabí.
Americký vyslanec Jared Kushner minulý týždeň uviedol, že širší mnohostranný formát rokovaní by sa mohol uskutočniť v prípade dosiahnutia pokroku.
Washington zároveň navrhuje nové usporiadanie európskej bezpečnosti po skončení vojny, čo vyvolalo výhrady európskych spojencov. Zelenskyj označil tieto úvahy za nebezpečné.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová medzitým v liste Costovi kritizovala nekoordinovaný postup EÚ a požiadala o vymenovanie osobitného európskeho vyslanca. Costa súhlasil, že otázku zaradí na program nadchádzajúceho neformálneho samitu v írskom Dubline, ktorý sa uskutoční po rokovaniach v Abú Zabí.
Podporu talianskemu návrhu vyjadril aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. „Posledné, čo chceme, je, aby západná Európa rokovala s Ruskom ponad hlavy východoeurópskych krajín,“ upozornil.
Rokovania v Abú Zabí budú prvými trojstrannými konzultáciami od februára, keď vojna s Iránom odsunula mierové úsilie Washingtonu o Ukrajinu do úzadia.
Ukrajinskú delegáciu povedie šéf zahraničnej spravodajskej služby Rustem Umerov. Jej členmi budú aj vedúci prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov, jeho zástupca Serhij Kyslycia a predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Sluha ľudu Davyd Arachamija.
Ruskú delegáciu povedie poradca prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij. Jej súčasťou budú aj námestníci ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov a Michail Galuzin. Spojené štáty budú zastupovať osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Zdroj: SITA.sk - Brusel vyšle na ukrajinsko-ruské mierové rokovania do Abú Zabí spoločný tím © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia (EK) a Európska rada vyšlú spoločnú delegáciu vysokopostavených predstaviteľov na mierové rokovania Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov, ktoré sa uskutočnia 10. a 11. novembra v Abú Zabí. Účasť európskych predstaviteľov v pondelok potvrdila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, informuje portál Euronews.
Nemecko, Francúzsko a Británia
Delegáciu EÚ povedú vedúci kabinetu predsedníčky Komisie Björn Seibert a hlavná zahraničnopolitická poradkyňa predsedu Európskej rady Antónia Costu Anna-Maria Boura. Na rokovaniach sa zúčastnia aj predstavitelia Francúzska, Nemecka a Británie, známi ako skupina E3.
Obe európske inštitúcie už skôr deklarovali pripravenosť rokovať priamo s ruskou delegáciou, k čomu v rámci doterajších mierových rokovaní nedošlo. Zatiaľ však nie je jasné, či sa takéto stretnutie uskutoční už v Abú Zabí.
Kushnerov formát
Americký vyslanec Jared Kushner minulý týždeň uviedol, že širší mnohostranný formát rokovaní by sa mohol uskutočniť v prípade dosiahnutia pokroku.
Washington zároveň navrhuje nové usporiadanie európskej bezpečnosti po skončení vojny, čo vyvolalo výhrady európskych spojencov. Zelenskyj označil tieto úvahy za nebezpečné.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová medzitým v liste Costovi kritizovala nekoordinovaný postup EÚ a požiadala o vymenovanie osobitného európskeho vyslanca. Costa súhlasil, že otázku zaradí na program nadchádzajúceho neformálneho samitu v írskom Dubline, ktorý sa uskutoční po rokovaniach v Abú Zabí.
Podporu talianskemu návrhu vyjadril aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. „Posledné, čo chceme, je, aby západná Európa rokovala s Ruskom ponad hlavy východoeurópskych krajín,“ upozornil.
Ruská druhá liga
Rokovania v Abú Zabí budú prvými trojstrannými konzultáciami od februára, keď vojna s Iránom odsunula mierové úsilie Washingtonu o Ukrajinu do úzadia.
Ukrajinskú delegáciu povedie šéf zahraničnej spravodajskej služby Rustem Umerov. Jej členmi budú aj vedúci prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov, jeho zástupca Serhij Kyslycia a predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Sluha ľudu Davyd Arachamija.
Ruskú delegáciu povedie poradca prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij. Jej súčasťou budú aj námestníci ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov a Michail Galuzin. Spojené štáty budú zastupovať osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
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Zdroj: SITA.sk - Brusel vyšle na ukrajinsko-ruské mierové rokovania do Abú Zabí spoločný tím © SITA Všetky práva vyhradené.
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