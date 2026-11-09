Tipsport upozorňuje na rizikové hranie hazardných hier pred dovŕšením plnoletosti, v dospelosti naň môžete doplatiť
Upozornila na to stávková spoločnosť Tipsport pri príležitosti Týždňa zodpovedného hrania. Hranie hazardných hier pred 18. rokom života vedie k násobnému riziku problémového hrania v dospelosti. ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Upozornila na to stávková spoločnosť Tipsport pri príležitosti Týždňa zodpovedného hrania.
Hranie hazardných hier pred 18. rokom života vedie k násobnému riziku problémového hrania v dospelosti. Upozornila na to stávková spoločnosť Tipsport pri príležitosti Týždňa zodpovedného hrania. Záštitu nad podujatím opäť prevzal Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH).
Táto tradičná iniciatíva povzbudzuje verejnosť k zodpovednému hraniu hazardných hier a nesie sa v duchu hesla „Prevencia začína vzdelávaním“. Spoločnosť Tipsport, ktorá je jedným z hlavných podporovateľov iniciatívy, upozorňuje, že hazard nemá byť tabu.
„Otvorená komunikácia, včasné rozpoznanie rizík a odborná edukácia sú dôležitými nástrojmi prevencie problémového hrania,“ zdôraznil Tipsport. Riaditeľ Tipsportu Martin Tabák podotkol, že zodpovedné hranie pre nich nie je len zákonnou povinnosťou, ale aj presvedčením.
„Včasné rozpoznanie rizík pomáha chrániť hráčov a zároveň posilňuje dôveryhodnosť celého segmentu. Spolupráca konkurenčných spoločností ukazuje, že ochrana hráčov má prednosť pred súperením,“ uviedol Tabák.
Tohtoročný Týždeň zodpovedného hrania sa zároveň zameriava aj na pedagógov s cieľom podporiť prevenciu rizikového správania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov škôl.
Tabák upozornil, že aktívne zapojenie sa do hazardných hier pred 18. rokom života vedie k násobnému riziku problémového hrania v dospelosti. V tejto súvislosti vyzdvihol, že členské spoločnosti IPRHH dôsledne dodržiavajú pravidlá overovania veku a totožnosti hráčov.
„Neustále prízvukujeme, že tipovanie má byť predovšetkým zábavou. V Tipsporte nechceme zarábať na zraniteľných skupinách – na mladistvých a ľuďoch s problémovým hraním. Tieto skupiny sa snažíme chrániť,“ dodal Tabák.
IPRHH zároveň spolupracuje aj s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore, ktorý prevádzkuje Linku pomoci pre problémy s hraním na čísle 0800 131 000. Tabák zdôraznil, že riziko nie je diagnóza.
Preto je cieľom včas rozpoznať varovné signály a ponúknuť ľuďom potrebnú pomoc. Je zároveň presvedčený, že otvorená komunikácia je účinnejšia než strašenie.
„Pomáha aj mladým ľuďom uvedomiť si, že tí, ktorí majú problémy s hraním, v tom nie sú sami, a že riešenia existujú,“ doplnil Tabák.
Tohtoročná kampaň preto nadväzuje na národný preventívny program a prostredníctvom vzdelávacích aktivít pripravuje pedagógov na rozhovory s mladými ľuďmi o rizikách hazardu. Súčasťou je aj spolupráca sa školskými psychológmi, adiktológmi a odborníkmi z centier poradenstva a prevencie.
Zdroj: SITA.sk - Tipsport upozorňuje na rizikové hranie hazardných hier pred dovŕšením plnoletosti, v dospelosti naň môžete doplatiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Hranie hazardných hier pred 18. rokom života vedie k násobnému riziku problémového hrania v dospelosti. Upozornila na to stávková spoločnosť Tipsport pri príležitosti Týždňa zodpovedného hrania. Záštitu nad podujatím opäť prevzal Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH).
Táto tradičná iniciatíva povzbudzuje verejnosť k zodpovednému hraniu hazardných hier a nesie sa v duchu hesla „Prevencia začína vzdelávaním“. Spoločnosť Tipsport, ktorá je jedným z hlavných podporovateľov iniciatívy, upozorňuje, že hazard nemá byť tabu.
Prevencia rizikového správania mladých
„Otvorená komunikácia, včasné rozpoznanie rizík a odborná edukácia sú dôležitými nástrojmi prevencie problémového hrania,“ zdôraznil Tipsport. Riaditeľ Tipsportu Martin Tabák podotkol, že zodpovedné hranie pre nich nie je len zákonnou povinnosťou, ale aj presvedčením.
„Včasné rozpoznanie rizík pomáha chrániť hráčov a zároveň posilňuje dôveryhodnosť celého segmentu. Spolupráca konkurenčných spoločností ukazuje, že ochrana hráčov má prednosť pred súperením,“ uviedol Tabák.
Tohtoročný Týždeň zodpovedného hrania sa zároveň zameriava aj na pedagógov s cieľom podporiť prevenciu rizikového správania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov škôl.
Pravidlá overovania veku a totožnosti
Tabák upozornil, že aktívne zapojenie sa do hazardných hier pred 18. rokom života vedie k násobnému riziku problémového hrania v dospelosti. V tejto súvislosti vyzdvihol, že členské spoločnosti IPRHH dôsledne dodržiavajú pravidlá overovania veku a totožnosti hráčov.
„Neustále prízvukujeme, že tipovanie má byť predovšetkým zábavou. V Tipsporte nechceme zarábať na zraniteľných skupinách – na mladistvých a ľuďoch s problémovým hraním. Tieto skupiny sa snažíme chrániť,“ dodal Tabák.
Účinnosť otvorenej komunikácia
IPRHH zároveň spolupracuje aj s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore, ktorý prevádzkuje Linku pomoci pre problémy s hraním na čísle 0800 131 000. Tabák zdôraznil, že riziko nie je diagnóza.
Preto je cieľom včas rozpoznať varovné signály a ponúknuť ľuďom potrebnú pomoc. Je zároveň presvedčený, že otvorená komunikácia je účinnejšia než strašenie.
„Pomáha aj mladým ľuďom uvedomiť si, že tí, ktorí majú problémy s hraním, v tom nie sú sami, a že riešenia existujú,“ doplnil Tabák.
Tohtoročná kampaň preto nadväzuje na národný preventívny program a prostredníctvom vzdelávacích aktivít pripravuje pedagógov na rozhovory s mladými ľuďmi o rizikách hazardu. Súčasťou je aj spolupráca sa školskými psychológmi, adiktológmi a odborníkmi z centier poradenstva a prevencie.
Zdroj: SITA.sk - Tipsport upozorňuje na rizikové hranie hazardných hier pred dovŕšením plnoletosti, v dospelosti naň môžete doplatiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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