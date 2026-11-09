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Český minister sa obul do ženských hráčok. Rusky nazval mužatkami, hokej je pre neho mužský šport – VIDEO

Petr Macinka odmietol, že by v Česku počas vojny na Ukrajine mala znieť ruská hymna. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka sa v relácii televízie CNN ...

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9.11.2026 (SITA.sk) - Petr Macinka odmietol, že by v Česku počas vojny na Ukrajine mala znieť ruská hymna.

Český minister zahraničných vecí Petr Macinka sa v relácii televízie CNN Prima NEWS ukázal nie v práve pozitívnom svetle pri reakcii na tému návratu ruských hokejistov na medzinárodnú scénu.

Konkrétne sa zameral na domáci svetový šampionát hráčok do 18 rokov, ktoré sa uskutočnia v januári 2027 v meste Ostrava. Macinka odmietol, že by v Česku počas vojny na Ukrajine mala znieť ruská hymna. Následne však debatu otočil zvrátenejším smerom.

Mužský šport


"Ľadový hokej skôr považujem za mužský šport, takže asi nepoteším naše skvelé feministky, keď poviem, že české MS budú musieť prežiť bez účasti tímu ruských mužatiek," vyhlásil v relácii.

"Chápem, že feministické tlaky na rovnosť vedú k tomu, že ženy hrajú ľadový hokej, ale ja to za ženský šport úplne nepovažujem," doplnil Macinka.


Množstvo reakcií


Moderátorka Terézia Tománková zasiahla a upozornila ho, že sa vyjadruje ofenzívne voči ženským športovkyniam v športe, ktorý má miesto aj na zimných olympijských hrách.

Mnoho osobností zo sveta politiky, ale aj športu sa vyjadrilo ku kontroverzným rečiam Macinku vrátane českých hokejistov v NHL.

"Wau, ako také niečo môže niekto povedať," uviedol útočník Colorada Avalanche Martin Nečas. "Už dosť tohto dementa, prosím," doplnil kolegu hráč Calgary Flames Adam Klapka.


Zdroj: SITA.sk - Český minister sa obul do ženských hráčok. Rusky nazval mužatkami, hokej je pre neho mužský šport – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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