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07. októbra 2026

Brusel žiada transparentné informácie o more v Rusku, Kremeľ zatĺka správy o druhom podozrivom úmrtí


Tagy: Kremeľ Laboratórium pľúcny mor Sibír

Hovorca Kremľa novinárom povedal, že väčšina informácií zverejňovaných médiami je nepravdivá. Európska únia (EÚ) v stredu vyzvala Rusko, aby poskytovalo včasné a ...



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gettyimages 525440759 scaled 1 676x435 7.10.2026 (SITA.sk) - Hovorca Kremľa novinárom povedal, že väčšina informácií zverejňovaných médiami je nepravdivá.


Európska únia (EÚ) v stredu vyzvala Rusko, aby poskytovalo včasné a transparentné informácie o prípade úmrtia laboratórnej pracovníčky na mor v Sibíri.

Domnievame sa, že je potrebné mať k dispozícii spoľahlivé epidemiologické a mikrobiologické zistenia,“ uviedla hovorkyňa Európskej komisie (EK) Eva Hrnciřová. Dodala, že EÚ situáciu „veľmi pozorne sleduje“.

Podobné výzvy na väčšiu transparentnosť už v uplynulých dňoch adresovali Moskve aj Spojené štáty a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Kremeľ v stredu odmietol správy o údajnom druhom podozrivom prípade moru na Sibíri. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že väčšina informácií zverejňovaných médiami o situácii je nepravdivá.

Médiá prinášajú množstvo správ a veľká väčšina toho, čo v súvislosti s touto situáciou uvádzajú, sú nepravdivé informácie,“ vyhlásil Peskov. Zároveň uviedol, že nemá informácie o americkej žiadosti, aby Rusko poskytlo viac údajov o hlásenom úmrtí laborantky na mor.


Zdroj: SITA.sk - Brusel žiada transparentné informácie o more v Rusku, Kremeľ zatĺka správy o druhom podozrivom úmrtí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kremeľ Laboratórium pľúcny mor Sibír
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