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07. októbra 2026
Brusel žiada transparentné informácie o more v Rusku, Kremeľ zatĺka správy o druhom podozrivom úmrtí
Tagy: Kremeľ Laboratórium pľúcny mor Sibír
Hovorca Kremľa novinárom povedal, že väčšina informácií zverejňovaných médiami je nepravdivá. Európska únia (EÚ) v stredu vyzvala Rusko, aby poskytovalo včasné a ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Hovorca Kremľa novinárom povedal, že väčšina informácií zverejňovaných médiami je nepravdivá.
Európska únia (EÚ) v stredu vyzvala Rusko, aby poskytovalo včasné a transparentné informácie o prípade úmrtia laboratórnej pracovníčky na mor v Sibíri.
„Domnievame sa, že je potrebné mať k dispozícii spoľahlivé epidemiologické a mikrobiologické zistenia,“ uviedla hovorkyňa Európskej komisie (EK) Eva Hrnciřová. Dodala, že EÚ situáciu „veľmi pozorne sleduje“.
Podobné výzvy na väčšiu transparentnosť už v uplynulých dňoch adresovali Moskve aj Spojené štáty a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Kremeľ v stredu odmietol správy o údajnom druhom podozrivom prípade moru na Sibíri. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že väčšina informácií zverejňovaných médiami o situácii je nepravdivá.
„Médiá prinášajú množstvo správ a veľká väčšina toho, čo v súvislosti s touto situáciou uvádzajú, sú nepravdivé informácie,“ vyhlásil Peskov. Zároveň uviedol, že nemá informácie o americkej žiadosti, aby Rusko poskytlo viac údajov o hlásenom úmrtí laborantky na mor.
Zdroj: SITA.sk - Brusel žiada transparentné informácie o more v Rusku, Kremeľ zatĺka správy o druhom podozrivom úmrtí © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v stredu vyzvala Rusko, aby poskytovalo včasné a transparentné informácie o prípade úmrtia laboratórnej pracovníčky na mor v Sibíri.
„Domnievame sa, že je potrebné mať k dispozícii spoľahlivé epidemiologické a mikrobiologické zistenia,“ uviedla hovorkyňa Európskej komisie (EK) Eva Hrnciřová. Dodala, že EÚ situáciu „veľmi pozorne sleduje“.
Podobné výzvy na väčšiu transparentnosť už v uplynulých dňoch adresovali Moskve aj Spojené štáty a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Kremeľ v stredu odmietol správy o údajnom druhom podozrivom prípade moru na Sibíri. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že väčšina informácií zverejňovaných médiami o situácii je nepravdivá.
„Médiá prinášajú množstvo správ a veľká väčšina toho, čo v súvislosti s touto situáciou uvádzajú, sú nepravdivé informácie,“ vyhlásil Peskov. Zároveň uviedol, že nemá informácie o americkej žiadosti, aby Rusko poskytlo viac údajov o hlásenom úmrtí laborantky na mor.
Zdroj: SITA.sk - Brusel žiada transparentné informácie o more v Rusku, Kremeľ zatĺka správy o druhom podozrivom úmrtí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kremeľ Laboratórium pľúcny mor Sibír
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