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07. októbra 2026
Štúdia: Nemecké firmy sú zúfalo nepripravené na kyberútoky s využitím AI, ohrozujú tým národnú bezpečnosť
Tagy: deepfake IT bezpečnosť Kyberbezpečnosť Kybernetická bezpečnosť Kybernetické útoky Kyberútoky Phishing Umelá inteligencia
Približne každá šiesta firma za posledných 12 mesiacov čelila kybernetickému útoku alebo pokusu o podvod, pri ktorom AI zohrávala alebo mohla zohrávať určitú úlohu. Nemecké firmy sú slabo ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Približne každá šiesta firma za posledných 12 mesiacov čelila kybernetickému útoku alebo pokusu o podvod, pri ktorom AI zohrávala alebo mohla zohrávať určitú úlohu.
Nemecké firmy sú slabo pripravené na rastúcu vlnu kybernetických útokov využívajúcich umelú inteligenciu, čo predstavuje pre krajinu bezpečnostné aj ekonomické riziko. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v stredu zverejnili Spolkový úrad pre bezpečnosť informačných technológií (BSI) a Združenie technických kontrolných organizácií (TÜV).
Len približne jedna z desiatich firiem má podľa prieskumu zavedené osobitné postupy na riešenie bezpečnostných incidentov súvisiacich s umelou inteligenciou. Štúdia, do ktorej sa zapojilo približne 500 spoločností s najmenej 20 zamestnancami, ukázala, že každá šiesta firma za posledných 12 mesiacov čelila kybernetickému útoku alebo pokusu o podvod, pri ktorom AI zohrávala alebo mohla zohrávať určitú úlohu.
Námestník šéfa BSI Thomas Caspers upozornil, že umelá inteligencia má „bezprostredné aj strategické dôsledky pre národnú bezpečnosť“.
Najčastejšou hrozbou sú podľa štúdie phishingové e-maily generované umelou inteligenciou, ktoré sú „mimoriadne presvedčivé a cielene prispôsobené konkrétnym osobám alebo firmám“. Nasledujú automatizované útočné skripty schopné samostatne vyhľadávať bezpečnostné slabiny a prispôsobovať sa ochranným opatreniam.
Rastúcim problémom sú aj takzvané deepfake technológie, teda manipulované zvukové a obrazové záznamy. Tie môžu napríklad napodobňovať hlas vrcholových manažérov a presvedčiť zamestnancov, aby uskutočnili finančné prevody.
Autori štúdie upozornili, že 43 percent spoločností sa stále „spolieha na svoje všeobecné procesy IT bezpečnosti bez zapracovanie smerníc špecificky zameraných na AI“.
Prieskum zároveň ukázal, že 71 percent oslovených firiem sa považuje za nedostatočne informovaných o povinnostiach vyplývajúcich z európskeho aktu o umelej inteligencii, ktorý Európska únia prijala v roku 2024 ako prvý komplexný rámec regulácie AI na svete.
Zdroj: SITA.sk - Štúdia: Nemecké firmy sú zúfalo nepripravené na kyberútoky s využitím AI, ohrozujú tým národnú bezpečnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecké firmy sú slabo pripravené na rastúcu vlnu kybernetických útokov využívajúcich umelú inteligenciu, čo predstavuje pre krajinu bezpečnostné aj ekonomické riziko. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v stredu zverejnili Spolkový úrad pre bezpečnosť informačných technológií (BSI) a Združenie technických kontrolných organizácií (TÜV).
Hrozba pre národnú bezpečnosť
Len približne jedna z desiatich firiem má podľa prieskumu zavedené osobitné postupy na riešenie bezpečnostných incidentov súvisiacich s umelou inteligenciou. Štúdia, do ktorej sa zapojilo približne 500 spoločností s najmenej 20 zamestnancami, ukázala, že každá šiesta firma za posledných 12 mesiacov čelila kybernetickému útoku alebo pokusu o podvod, pri ktorom AI zohrávala alebo mohla zohrávať určitú úlohu.
Námestník šéfa BSI Thomas Caspers upozornil, že umelá inteligencia má „bezprostredné aj strategické dôsledky pre národnú bezpečnosť“.
Phishing, skripty, deepfake
Najčastejšou hrozbou sú podľa štúdie phishingové e-maily generované umelou inteligenciou, ktoré sú „mimoriadne presvedčivé a cielene prispôsobené konkrétnym osobám alebo firmám“. Nasledujú automatizované útočné skripty schopné samostatne vyhľadávať bezpečnostné slabiny a prispôsobovať sa ochranným opatreniam.
Rastúcim problémom sú aj takzvané deepfake technológie, teda manipulované zvukové a obrazové záznamy. Tie môžu napríklad napodobňovať hlas vrcholových manažérov a presvedčiť zamestnancov, aby uskutočnili finančné prevody.
Nepoznajú svoje povinnosti
Autori štúdie upozornili, že 43 percent spoločností sa stále „spolieha na svoje všeobecné procesy IT bezpečnosti bez zapracovanie smerníc špecificky zameraných na AI“.
Prieskum zároveň ukázal, že 71 percent oslovených firiem sa považuje za nedostatočne informovaných o povinnostiach vyplývajúcich z európskeho aktu o umelej inteligencii, ktorý Európska únia prijala v roku 2024 ako prvý komplexný rámec regulácie AI na svete.
Zdroj: SITA.sk - Štúdia: Nemecké firmy sú zúfalo nepripravené na kyberútoky s využitím AI, ohrozujú tým národnú bezpečnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: deepfake IT bezpečnosť Kyberbezpečnosť Kybernetická bezpečnosť Kybernetické útoky Kyberútoky Phishing Umelá inteligencia
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