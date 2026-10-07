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07. októbra 2026
Rusko sa po francúzskom teste rakety sťažuje, že Európa sa militarizuje
Francúzsko odpálilo z ponorky novú verziu rakety M51 schopnú niesť jadrové hlavice, Macron označil skúšku za jasný a silný signál. Utorková skúška francúzskej
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7.10.2026 (SITA.sk) - Francúzsko odpálilo z ponorky novú verziu rakety M51 schopnú niesť jadrové hlavice, Macron označil skúšku za jasný a silný signál.
Francúzsko v utorok pri svojom západnom pobreží prvýkrát odpálilo z jadrovej ponorky novú verziu strategickej rakety M51.
Raketa neniesla jadrovú hlavicu a podľa francúzskeho ministerstva obrany dopadla do severného Atlantiku stovky kilometrov od akéhokoľvek pobrežia.
Prezident Emmanuel Macron označil test za úspešný a uviedol, že vyslal „silný a jasný“ signál.
„Európa je posadnutá myšlienkou militarizácie,“ reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku týkajúcu sa Macronových slov. „Na pozadí takýchto agresívnych krokov a plánov je Rusko v strehu. Toto všetko pozorne sledujeme,“ dodal.
Napätie medzi Ruskom a európskymi spojencami Ukrajiny vrátane Francúzska v súvislosti s vojnou na Ukrajine naďalej rastie.
NATO v poslednom období obviňuje Rusko z čoraz intenzívnejšej hybridnej vojny namierenej proti európskym krajinám podporujúcim Kyjev. Moskva tieto obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Rusko sa po francúzskom teste rakety sťažuje, že Európa sa militarizuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Utorková skúška francúzskej balistickej rakety schopnej niesť jadrové hlavice podľa Kremľa ukazuje pokračujúcu militarizáciu Európy. Moskva v stredu uviedla, že vývoj pozorne sleduje.
Francúzsko v utorok pri svojom západnom pobreží prvýkrát odpálilo z jadrovej ponorky novú verziu strategickej rakety M51.
Posadnutá Európa
Raketa neniesla jadrovú hlavicu a podľa francúzskeho ministerstva obrany dopadla do severného Atlantiku stovky kilometrov od akéhokoľvek pobrežia.
Prezident Emmanuel Macron označil test za úspešný a uviedol, že vyslal „silný a jasný“ signál.
„Európa je posadnutá myšlienkou militarizácie,“ reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku týkajúcu sa Macronových slov. „Na pozadí takýchto agresívnych krokov a plánov je Rusko v strehu. Toto všetko pozorne sledujeme,“ dodal.
Atmosféra hustne
Napätie medzi Ruskom a európskymi spojencami Ukrajiny vrátane Francúzska v súvislosti s vojnou na Ukrajine naďalej rastie.
NATO v poslednom období obviňuje Rusko z čoraz intenzívnejšej hybridnej vojny namierenej proti európskym krajinám podporujúcim Kyjev. Moskva tieto obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Rusko sa po francúzskom teste rakety sťažuje, že Európa sa militarizuje © SITA Všetky práva vyhradené.
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