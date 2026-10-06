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06. októbra 2026
Ovečkin oznámil koniec v NHL. V poslednej sezóne môže prekonať ešte jeden Gretzkého rekord
Tagy: NHL 2026/2027
Historicky najlepší strelec základnej časti NHL odohrá svoju 22. a poslednú sezónu vo Washingtone. Od prekonania Gretzkyho pri súčte gólov v základnej časti a play-off ho delí 11 zásahov. Ruský ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Historicky najlepší strelec základnej časti NHL odohrá svoju 22. a poslednú sezónu vo Washingtone. Od prekonania Gretzkyho pri súčte gólov v základnej časti a play-off ho delí 11 zásahov.
Ruský hokejista Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou v zámorskej NHL. Štyridsaťjedenročný kapitán Washingtonu Capitals sa rozhodol najskôr to oznámiť spoluhráčom v šatni.
„Toto bude môj posledný rok... Je veľmi dôležité, aby to chlapci vedeli ako prví. A áno, je to smutné, ale je to tak,“ povedal Ovečkin vo videu, ktoré v pondelok zverejnili Capitals.
Ovečkin následne vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie ukončiť po sezóne kariéru v NHL prijal spolu s rodinou už počas leta. „Túto hru veľmi milujem, ale v srdci viem, že je to správne rozhodnutie.“
„Bolo pre mňa dôležité oznámiť to pred naším prvým domácim zápasom, aby som mal príležitosť poďakovať sa všetkým ľuďom okolo hokeja, všetkým, ktorí boli pre mňa a moju rodinu takí dôležití a pomáhali mi v dobrých časoch, aj pri ťažkých prehrách,“ dodal.
Ruský útočník pôsobí vo Washingtone od príchodu do NHL v roku 2005 a v drese Capitals účinkuje už 22. sezónu. V roku 2018 priviedol mužstvo ako kapitán k prvému triumfu v Stanleyho pohári.
Ovečkin je s 929 gólmi historicky najlepším strelcom základnej časti NHL. Rekordných je aj jeho 141 víťazných gólov, ku ktorým pridal 759 asistencií.
V poslednej sezóne môže prekonať ešte jednu métu Wayna Gretzkého. Legendárny Kanaďan nastrieľal v základnej časti a play-off spolu 1 016 gólov. Ovečkin potrebuje na jeho prekonanie ešte 11 zásahov.
Ovečkin počas uplynulého leta vyvolal kontroverziu aj vystúpením v ruskom politickom videu na podporu prezidenta Vladimira Putina pred voľbami. Neskôr povedal, že s účasťou vo videu strany Jednotné Rusko neváhal. „Som Rus. Podporujem svoju krajinu,“ vyhlásil.
O svojej budúcnosti po skončení hokejovej kariéry povedal, že sa pravdepodobne vráti do Ruska. „Mojím domovom je Rusko a Washington je mojím druhým domovom,“ dodal Ovečkin.
Zdroj: SITA.sk - Ovečkin oznámil koniec v NHL. V poslednej sezóne môže prekonať ešte jeden Gretzkého rekord © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský hokejista Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou v zámorskej NHL. Štyridsaťjedenročný kapitán Washingtonu Capitals sa rozhodol najskôr to oznámiť spoluhráčom v šatni.
„Toto bude môj posledný rok... Je veľmi dôležité, aby to chlapci vedeli ako prví. A áno, je to smutné, ale je to tak,“ povedal Ovečkin vo videu, ktoré v pondelok zverejnili Capitals.
Ovečkin následne vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie ukončiť po sezóne kariéru v NHL prijal spolu s rodinou už počas leta. „Túto hru veľmi milujem, ale v srdci viem, že je to správne rozhodnutie.“
„Bolo pre mňa dôležité oznámiť to pred naším prvým domácim zápasom, aby som mal príležitosť poďakovať sa všetkým ľuďom okolo hokeja, všetkým, ktorí boli pre mňa a moju rodinu takí dôležití a pomáhali mi v dobrých časoch, aj pri ťažkých prehrách,“ dodal.
Ruský útočník pôsobí vo Washingtone od príchodu do NHL v roku 2005 a v drese Capitals účinkuje už 22. sezónu. V roku 2018 priviedol mužstvo ako kapitán k prvému triumfu v Stanleyho pohári.
Ovečkin je s 929 gólmi historicky najlepším strelcom základnej časti NHL. Rekordných je aj jeho 141 víťazných gólov, ku ktorým pridal 759 asistencií.
V poslednej sezóne môže prekonať ešte jednu métu Wayna Gretzkého. Legendárny Kanaďan nastrieľal v základnej časti a play-off spolu 1 016 gólov. Ovečkin potrebuje na jeho prekonanie ešte 11 zásahov.
Ovečkin počas uplynulého leta vyvolal kontroverziu aj vystúpením v ruskom politickom videu na podporu prezidenta Vladimira Putina pred voľbami. Neskôr povedal, že s účasťou vo videu strany Jednotné Rusko neváhal. „Som Rus. Podporujem svoju krajinu,“ vyhlásil.
O svojej budúcnosti po skončení hokejovej kariéry povedal, že sa pravdepodobne vráti do Ruska. „Mojím domovom je Rusko a Washington je mojím druhým domovom,“ dodal Ovečkin.
Zdroj: SITA.sk - Ovečkin oznámil koniec v NHL. V poslednej sezóne môže prekonať ešte jeden Gretzkého rekord © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
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