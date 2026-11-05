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Českú europoslankyňu Gregorovú zadržali na letisku v Pekingu, hovorí o možnom zastrašovaní

Čínske úrady ju zadržiavali približne hodinu a pol napriek diplomatickému pasu a oficiálnemu pozvaniu. Europoslankyňa žiada vysvetlenie a upozorňuje aj na rozsiahle sledovanie európskej ...

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5.11.2026 (SITA.sk) - Čínske úrady ju zadržiavali približne hodinu a pol napriek diplomatickému pasu a oficiálnemu pozvaniu. Europoslankyňa žiada vysvetlenie a upozorňuje aj na rozsiahle sledovanie európskej delegácie.

Českú europoslankyňu Markétu Gregorovú z frakcie Zelených zadržali čínske úrady po prílete na medzinárodné letisko v Pekingu. Napriek tomu, že cestovala s oficiálnou delegáciou Európskeho parlamentu, mala diplomatický pas a pozvanie od čínskej strany, musela približne 90 minút odpovedať na otázky pohraničných úradníkov. Informoval o tom český portál iDNES.cz s odvolaním sa na vyjadrenie političky a spravodajský server EUobserver.

„Hneď po prílete do Pekingu ma na letisku zadržala čínska polícia bez toho, aby mi ktokoľvek vysvetlil prečo. Hoci som cestovala s oficiálnou delegáciou Európskeho parlamentu, mala diplomatický pas aj pozvanie od čínskych úradov, zadržiavali ma približne hodinu a pol,“ uviedla Gregorová. Incident sa odohral 26. októbra a z pätnásťčlennej delegácie zadržali iba ju. Úradníci jej podľa jej slov odobrali cestovný pas a zakázali používať mobilný telefón. Počas kontroly pri nej zostal predseda delegácie pre vzťahy s Čínou, nemecký europoslanec Engin Eroglu.

Gregorová, ktorá patrí medzi kritikov čínskeho komunistického režimu, nevylučuje, že mohlo ísť o pokus o zastrašovanie. Načasovanie incidentu podľa nej mohlo súvisieť aj s prípadom čínskeho občana podozrivého zo špionáže v Česku. „Dodnes neviem, čo bolo dôvodom zadržania. Mohlo ísť o - veľmi nepravdepodobnú - administratívnu chybu alebo o zastrašovaciu taktiku,“ uviedla. O vysvetlenie požiadala diplomatické zastúpenia EÚ a Česka aj čínske ministerstvo zahraničných vecí. Obrátiť sa chce tiež na predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú.

Podľa českej europoslankyne bola delegácia počas celého pobytu v Číne vystavená intenzívnemu monitorovaniu. „Sledovanie prebiehalo neustále, od priznaných mikrofónov namontovaných priamo na stropoch v mikrobusoch až po pouličný kamerový systém roztrieštený medzi rôzne zložky režimu,“ opísala. Europoslanci preto používali špeciálne pripravené telefóny, komunikovali cez šifrovanú aplikáciu Signal a citlivé témy nerozoberali v hotelových izbách.

Gregorová navštívila Čínu ako podpredsedníčka delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s touto krajinou. Cesta bola zameraná predovšetkým na obchodné rokovania, ktoré nadviazali na nedávne stretnutia eurokomisára Maroša Šefčoviča s čínskymi predstaviteľmi. Peking podľa Gregorovej predstavil možnosti znižovania obchodného deficitu EÚ s Čínou, ktorý presahuje miliardu eur denne. Čínska strana navrhla okrem iného väčšie investície v Európe a zvýšenie dovozu európskeho tovaru.

Osobitný záujem prejavili čínski predstavitelia podľa Gregorovej o európske zdravotnícke technológie a zariadenia na výrobu najmodernejších polovodičových čipov. „Ďalej natvrdo spomenul, že ich zaujíma dovoz našich litografických zariadení,“ povedala o rokovaní s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom. Takéto technológie vyrába najmä holandská spoločnosť ASML a europoslankyňa je proti ich sprístupneniu Číne. Delegácia navštívila aj technologické podniky v meste Chang-čou vrátane robotickej spoločnosti Unitree.

Čínske veľvyslanectvo v Prahe na žiadosť portálu iDNES.cz o vyjadrenie k zadržaniu europoslankyne zatiaľ nereagovalo. Gregorová žiada, aby sa incident riešil na najvyššej diplomatickej úrovni vrátane kontaktovania čínskeho veľvyslanca pri Európskej únii.


Zdroj: SITA.sk - Českú europoslankyňu Gregorovú zadržali na letisku v Pekingu, hovorí o možnom zastrašovaní © SITA Všetky práva vyhradené.

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