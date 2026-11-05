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Rusi v noci útočili na kritickú infraštruktúru, Ukrajina údajne znovu zasiahla rafinériu v Riazani

Ukrajinské letectvo počas noci opakovane varovalo pred ruskými bezpilotnými lietadlami smerujúcimi na Dnipro a okolité oblasti. Ruské dronové útoky v noci zranili najmenej ...

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5.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské letectvo počas noci opakovane varovalo pred ruskými bezpilotnými lietadlami smerujúcimi na Dnipro a okolité oblasti.

Ruské dronové útoky v noci zranili najmenej štyroch ľudí v Dnipropetrovskej a Kyjevskej oblasti a spôsobili požiare v objektoch kritickej a logistickej infraštruktúry, zatiaľ čo ukrajinské drony údajne zasiahli rafinériu v Rusku, informoval vo štvrtok denník The Kyiv Independent.

Štyria zranení


Podľa ukrajinských úradov ruské sily zaútočili na mestá Dnipro a Samar v Dnipropetrovskej oblasti, kde utrpeli zranenia traja ľudia. V meste Dnipro požiar zasiahol strechu rodinného domu a niekoľko garáží. Horieť začali aj objekty kritickej infraštruktúry, na mieste zasahovali záchranné zložky.

Ukrajinské letectvo počas noci opakovane varovalo pred ruskými bezpilotnými lietadlami smerujúcimi na Dnipro a okolité oblasti. Ďalší človek utrpel zranenia pri útoku v Kyjevskej oblasti.

Rafinéria v Riazani


Súčasne sa objavili správy o rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku na ruskú Riazanskú oblasť. Na sociálnych sieťach kolovali videá zachytávajúce výbuchy a veľký požiar v blízkosti jednej z najväčších ruských rafinérií v Riazani.

Telegramový kanál Exilenova+ uviedol, že drony zasiahli priemyselnú zónu rafinérie. Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov potvrdil. „V Riazani horeli v priemyselné zariadenia,“ uviedol, nespresnil však, ktoré prevádzky boli zasiahnuté, ani nepotvrdil poškodenie samotnej rafinérie. Padajúce trosky dronov podľa neho poškodili elektrické vedenia, čo spôsobilo výpadky elektriny v častiach regiónu.

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Ruský portál Astra zároveň informoval, že terčom útoku sa stalo aj logistické centrum spoločnosti Wildberries, najväčšieho internetového predajcu v Rusku. Jeho zariadenia boli opakovane zasiahnuté ukrajinskými útokmi už počas leta.


Zdroj: SITA.sk - Rusi v noci útočili na kritickú infraštruktúru, Ukrajina údajne znovu zasiahla rafinériu v Riazani © SITA Všetky práva vyhradené.

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