Trnavský župan a primátorka zložia sľuby, krajské a mestské zastupiteľstvá čakajú prvé zasadnutia
Predsedom kraja bude už tretie volebné obdobie Jozef Viskupič, návrhy na mená podpredsedov zatiaľ nie sú známe. Zastupiteľstvo Trnavského ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Predsedom kraja bude už tretie volebné obdobie Jozef Viskupič, návrhy na mená podpredsedov zatiaľ nie sú známe.
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja sa na ustanovujúcom zasadnutí v novom volebnom období zíde v stredu 11. novembra o 10:00 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Slávnostná časť bude patriť informácii o výsledkoch krajských volieb, zloženiu sľubu novozvoleného trnavského župana a župných poslancov.
V pracovnej časti sa poslanci budú venovať najmä zriadeniu a voľbe členov komisií a voľbe podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja. Predsedom kraja bude už tretie volebné obdobie Jozef Viskupič, návrhy na mená podpredsedov zatiaľ nie sú známe. Krajské zastupiteľstvo má v ďalšom volebnom období 2026 – 2030 o dvoch poslancov viac ako doteraz (42 poslancov).
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava má určený termín na štvrtok 19. novembra o 13:00 v zasadačke na radnici. Na tomto zasadnutí zloží predpísaný sľub novozvolená primátorka Eva Nemčovská a zvolení poslanci. Po zložení sľubu bude už pracovnú časť zasadnutia riadiť primátorka Nemčovská. Mestské zastupiteľstvo v Trnave má v nadchádzajúcom volebnom období 27 poslancov.
Podľa zákona o obecnom zriadení sa ustanovujúce zasadnutie obecného alebo mestského zastupiteľstva musí konať do 30 dní od vykonania volieb, rovnaký termín platí aj v prípade samosprávnych krajov.
Zdroj: SITA.sk - Trnavský župan a primátorka zložia sľuby, krajské a mestské zastupiteľstvá čakajú prvé zasadnutia © SITA Všetky práva vyhradené.
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja sa na ustanovujúcom zasadnutí v novom volebnom období zíde v stredu 11. novembra o 10:00 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Slávnostná časť bude patriť informácii o výsledkoch krajských volieb, zloženiu sľubu novozvoleného trnavského župana a župných poslancov.
V pracovnej časti sa poslanci budú venovať najmä zriadeniu a voľbe členov komisií a voľbe podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja. Predsedom kraja bude už tretie volebné obdobie Jozef Viskupič, návrhy na mená podpredsedov zatiaľ nie sú známe. Krajské zastupiteľstvo má v ďalšom volebnom období 2026 – 2030 o dvoch poslancov viac ako doteraz (42 poslancov).
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava má určený termín na štvrtok 19. novembra o 13:00 v zasadačke na radnici. Na tomto zasadnutí zloží predpísaný sľub novozvolená primátorka Eva Nemčovská a zvolení poslanci. Po zložení sľubu bude už pracovnú časť zasadnutia riadiť primátorka Nemčovská. Mestské zastupiteľstvo v Trnave má v nadchádzajúcom volebnom období 27 poslancov.
Podľa zákona o obecnom zriadení sa ustanovujúce zasadnutie obecného alebo mestského zastupiteľstva musí konať do 30 dní od vykonania volieb, rovnaký termín platí aj v prípade samosprávnych krajov.
Zdroj: SITA.sk - Trnavský župan a primátorka zložia sľuby, krajské a mestské zastupiteľstvá čakajú prvé zasadnutia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Patti Smith sa po osemnástich rokoch vracia na Pohodu. Vystúpi so svojím kvartetom
- Najväčší výpadok elektriny a záhadné úmrtia. Bernard Minier a jeho geopolitický triler Praskliny
- 50 rokov Mariky Gombitovej na scéne zachytáva unikátny vinylový box
- Trumpova porážka vo voľbách vyvolala v Európe nádeje na zrušenie ciel a tvrdší postup proti Rusku
- Pellegrini v prvý deň samitu V4 privítal prezidentov a generálneho tajomníka OECD na slávnostnom koncerte – FOTO