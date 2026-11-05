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Trnavský župan a primátorka zložia sľuby, krajské a mestské zastupiteľstvá čakajú prvé zasadnutia

Predsedom kraja bude už tretie volebné obdobie Jozef Viskupič, návrhy na mená podpredsedov zatiaľ nie sú známe. Zastupiteľstvo Trnavského ...

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5.11.2026 (SITA.sk) - Predsedom kraja bude už tretie volebné obdobie Jozef Viskupič, návrhy na mená podpredsedov zatiaľ nie sú známe.

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja sa na ustanovujúcom zasadnutí v novom volebnom období zíde v stredu 11. novembra o 10:00 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Slávnostná časť bude patriť informácii o výsledkoch krajských volieb, zloženiu sľubu novozvoleného trnavského župana a župných poslancov.

V pracovnej časti sa poslanci budú venovať najmä zriadeniu a voľbe členov komisií a voľbe podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja. Predsedom kraja bude už tretie volebné obdobie Jozef Viskupič, návrhy na mená podpredsedov zatiaľ nie sú známe. Krajské zastupiteľstvo má v ďalšom volebnom období 2026 – 2030 o dvoch poslancov viac ako doteraz (42 poslancov).

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava má určený termín na štvrtok 19. novembra o 13:00 v zasadačke na radnici. Na tomto zasadnutí zloží predpísaný sľub novozvolená primátorka Eva Nemčovská a zvolení poslanci. Po zložení sľubu bude už pracovnú časť zasadnutia riadiť primátorka Nemčovská. Mestské zastupiteľstvo v Trnave má v nadchádzajúcom volebnom období 27 poslancov.

Podľa zákona o obecnom zriadení sa ustanovujúce zasadnutie obecného alebo mestského zastupiteľstva musí konať do 30 dní od vykonania volieb, rovnaký termín platí aj v prípade samosprávnych krajov.


Zdroj: SITA.sk - Trnavský župan a primátorka zložia sľuby, krajské a mestské zastupiteľstvá čakajú prvé zasadnutia © SITA Všetky práva vyhradené.

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