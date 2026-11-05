Lietadlo na linke Dublin – Rím muselo núdzovo pristáť vo Francúzsku, bombové hrozby ovplyvnili dva ďalšie talianske lety
Úrady zatiaľ neposkytli bližšie informácie o povahe hrozby ani o výsledkoch bezpečnostných kontrol. Lietadlo smerujúce z Dublinu do Ríma muselo vo štvrtok po nahlásení ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Úrady zatiaľ neposkytli bližšie informácie o povahe hrozby ani o výsledkoch bezpečnostných kontrol.
Lietadlo smerujúce z Dublinu do Ríma muselo vo štvrtok po nahlásení podozrenia na bombu na palube zmeniť trasu a pristáť vo Francúzsku so sprievodom vojenských lietadiel.
Podľa francúzskych úradov išlo o stroj patriaci írskym aerolíniám Aer Lingus. Incident nadväzuje na sériu bombových hrozieb z tohto týždňa, keď sa v utorok terčom výstrah stalo približne desať letov po celej Európe. Bezpečnostné opatrenia vtedy viedli napríklad k dočasnému uzavretiu letiska vo Varšave a nasadeniu vojenských lietadiel v Taliansku.
Francúzske letectvo uviedlo, že svoje lietadlá vyslalo okamžite po prijatí informácie o hrozbe. „Lietadlo bolo odklonené a eskortované na letisko Évreux západne od Paríža,“ oznámilo.
Úrady zatiaľ neposkytli bližšie informácie o povahe hrozby ani o výsledkoch bezpečnostných kontrol. Lietadlo však podľa dostupných údajov pristávalo preventívne a pod dohľadom francúzskych ozbrojených síl.
Ďalšie bombové hrozby vo štvrtok ovplyvnili aj let spoločnosti Finnair z Helsínk do Ríma a lietadlo spoločnosti Wizz Air letiace z Milána do Varšavy. Stroj Wizz Airu museli odkloniť do Viedne, informovala talianska agentúra ANSA.
Lietadlo Finnairu smerujúce do Ríma sprevádzali po vstupe do talianskeho vzdušného priestoru stíhacie lietadlá. Po pristátí ho prehľadali pyrotechnici. Informáciu potvrdil agentúre AFP hovorca letiska.
Portál Flightradar24 zároveň uviedol, že z rímskeho letiska Fiumicino dočasne neodlietavali žiadne lietadlá. Príčina narušenia prevádzky nebola podľa portálu bezprostredne známa.
Portál Euronews medzitým informoval o ďalších štyroch bombových hrozbách, ktoré vo štvrtok nahlásili na palubách lietadiel smerujúcich do Prahy. Česká polícia uviedla, že letiskové úrady prijali bezpečnostné opatrenia a pripravovali sa na ich pristátie.
Bulharské úrady informovali o bombových hrozbách týkajúcich sa troch lietadiel spoločnosti Ryanair smerujúcich do Sofie. Dva lety z Kodane a Madridu pristáli v bulharskej metropole, zatiaľ čo tretí stroj z Londýna odklonili do Plovdivu.
Zdroj: SITA.sk - Lietadlo na linke Dublin – Rím muselo núdzovo pristáť vo Francúzsku, bombové hrozby ovplyvnili dva ďalšie talianske lety © SITA Všetky práva vyhradené.
Lietadlo smerujúce z Dublinu do Ríma muselo vo štvrtok po nahlásení podozrenia na bombu na palube zmeniť trasu a pristáť vo Francúzsku so sprievodom vojenských lietadiel.
Paríž vyslal stíhačky
Podľa francúzskych úradov išlo o stroj patriaci írskym aerolíniám Aer Lingus. Incident nadväzuje na sériu bombových hrozieb z tohto týždňa, keď sa v utorok terčom výstrah stalo približne desať letov po celej Európe. Bezpečnostné opatrenia vtedy viedli napríklad k dočasnému uzavretiu letiska vo Varšave a nasadeniu vojenských lietadiel v Taliansku.
Francúzske letectvo uviedlo, že svoje lietadlá vyslalo okamžite po prijatí informácie o hrozbe. „Lietadlo bolo odklonené a eskortované na letisko Évreux západne od Paríža,“ oznámilo.
Úrady zatiaľ neposkytli bližšie informácie o povahe hrozby ani o výsledkoch bezpečnostných kontrol. Lietadlo však podľa dostupných údajov pristávalo preventívne a pod dohľadom francúzskych ozbrojených síl.
Ďalšie dva talianske lety
Ďalšie bombové hrozby vo štvrtok ovplyvnili aj let spoločnosti Finnair z Helsínk do Ríma a lietadlo spoločnosti Wizz Air letiace z Milána do Varšavy. Stroj Wizz Airu museli odkloniť do Viedne, informovala talianska agentúra ANSA.
Lietadlo Finnairu smerujúce do Ríma sprevádzali po vstupe do talianskeho vzdušného priestoru stíhacie lietadlá. Po pristátí ho prehľadali pyrotechnici. Informáciu potvrdil agentúre AFP hovorca letiska.
Portál Flightradar24 zároveň uviedol, že z rímskeho letiska Fiumicino dočasne neodlietavali žiadne lietadlá. Príčina narušenia prevádzky nebola podľa portálu bezprostredne známa.
Poplach hlásili aj Praha a Sofia
Portál Euronews medzitým informoval o ďalších štyroch bombových hrozbách, ktoré vo štvrtok nahlásili na palubách lietadiel smerujúcich do Prahy. Česká polícia uviedla, že letiskové úrady prijali bezpečnostné opatrenia a pripravovali sa na ich pristátie.
Bulharské úrady informovali o bombových hrozbách týkajúcich sa troch lietadiel spoločnosti Ryanair smerujúcich do Sofie. Dva lety z Kodane a Madridu pristáli v bulharskej metropole, zatiaľ čo tretí stroj z Londýna odklonili do Plovdivu.
Zdroj: SITA.sk - Lietadlo na linke Dublin – Rím muselo núdzovo pristáť vo Francúzsku, bombové hrozby ovplyvnili dva ďalšie talianske lety © SITA Všetky práva vyhradené.
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