Český europoslanec Niedermayer: Trump rozvrátil svetový obchodný poriadok, Európa však zostáva exportnou veľmocou
Napriek otrasom vo svetovom obchode európske podniky zostávajú konkurencieschopné a Únia má príležitosť posilniť svoje postavenie prostredníctvom nových obchodných partnerstiev a prehĺbenia jednotného ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Napriek otrasom vo svetovom obchode európske podniky zostávajú konkurencieschopné a Únia má príležitosť posilniť svoje postavenie prostredníctvom nových obchodných partnerstiev a prehĺbenia jednotného trhu.
Svet je dnes oveľa nebezpečnejším a ekonomicky komplikovanejším miestom, než sa predpokladalo pri predstavení Draghiho správy o konkurencieschopnosti Európskej únie v roku 2024. Napriek otrasom vo svetovom obchode však európske podniky zostávajú konkurencieschopné a Únia má príležitosť posilniť svoje postavenie prostredníctvom nových obchodných partnerstiev a prehĺbenia jednotného trhu. Počas piatkovej diskusie o Draghiho správe v Dome EÚ v Bratislave to uviedol český europoslanec Luděk Niedermayer.
„Svet je horším miestom, než sme očakávali. Sčasti to spôsobil Donald Trump, a to do veľkej miery, sčasti aj iní aktéri,“ povedal Niedermayer. Podľa neho sa zhoršila bezpečnostná situácia a americký prezident výrazne oslabil systém medzinárodnej spolupráce. „Trumpovi sa podarilo skutočne vo veľkej miere zaútočiť na globalizáciu a zlikvidovať inštitúcie, ktoré vytvárali aký-taký kooperatívny svetový systém. To je jednoducho veľký problém,“ zdôraznil.
Za ďalšie riziko označil Čínu, ktorá podľa neho síce posilňuje svoju ekonomickú moc, no zároveň sa dostáva do čoraz hlbších hospodárskych problémov. „A v šialenej situácii ľudia niekedy robia šialené veci,“ upozornil.
Napriek týmto negatívnym okolnostiam vidí europoslanec aj dôvody na optimizmus. Európa podľa neho zostáva významnou exportnou veľmocou, hoci svetový obchod prešiel obrovským otrasom. Pripomenul, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová často upozorňuje na obchodný deficit s Čínou, odkiaľ EÚ denne dováža o miliardu eur viac tovaru, než tam vyváža.
„Mali by sme však dodať, že do zvyšku sveta denne vyvezieme tovar v hodnote o 1,3 miliardy eur vyššej, než odtiaľ dovezieme,“ uviedol Niedermayer. Ak by sa navyše z európskej obchodnej bilancie odpočítal dovoz fosílnych palív v hodnote približne jednej miliardy eur denne, podľa neho by Únia vykazovala obrovský obchodný prebytok. „Naše firmy sú aj v tomto veľmi komplikovanom svete konkurencieschopné vo vývoze,“ konštatoval.
Trumpova obchodná politika môže podľa Niedermayera paradoxne priniesť Európskej únii aj nové príležitosti. „Trumpova politika, ktorá nerozlišuje medzi priateľmi, nepriateľmi a spojencami, vedie k tomu, že je veľký záujem byť spojencom a partnerom Európskej únie,“ vysvetlil. Uzatváranie obchodných dohôd a prehlbovanie spolupráce s ďalšími krajinami je preto podľa neho pre EÚ jednoduchšie než kedykoľvek predtým.
Za najväčšiu príležitosť na posilnenie európskej ekonomiky však nepovažuje samotnú Draghiho správu, ale odporúčania bývalého talianskeho premiéra Enrica Lettu, ktoré sa zameriavajú na prehĺbenie jednotného európskeho trhu. „Už od začiatku som bol presvedčený, že Lettova správa je dôležitejšia a realistickejšia. Pretože prehĺbenie spoločného trhu je to najväčšie aktívum, ktoré máme na dosah ruky,“ povedal. Zdôraznil, že ide o oblasť, v ktorej môže Európa konať samostatne. „Na to nepotrebujeme súhlas Bieleho domu ani brať ohľad na to, čo si o tom myslia Číňania,“ dodal.
Niedermayer preto privítal iniciatívu Európskej komisie s názvom „One Europe, One Market“, ktorej cieľom je podľa neho uskutočniť čo najviac z odporúčaní Lettovej správy. „Teraz môžem po prvýkrát povedať, že Európska komisia v tom ide naozaj do hĺbky. A to je podľa mňa skvelé,“ vyhlásil. Prehĺbenie jednotného trhu podľa neho predstavuje jednu z najdôležitejších ciest k dlhodobej stabilite a prosperite Európy.
Zároveň však upozornil na zásadný rozpor medzi politickými vyhláseniami a skutočnými rozhodnutiami členských štátov. Pripomenul, že pred dvoma týždňami sa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej pýtal na napĺňanie Draghiho agendy.
„Keď sa rozprávam s lídrami krajín, všetci do jedného hovoria, že podporujú Draghiho agendu, že ju plne podporujú,“ opísal. Podľa neho však skutočnosť vyzerá inak. „A teraz prichádza tá zlá správa. Realita je niekde úplne inde. Keď sa pozriete na situáciu okolo rozpočtu, ide to presne opačným smerom, než hovorí Draghi,“ uzavrel český europoslanec.
Zdroj: SITA.sk - Český europoslanec Niedermayer: Trump rozvrátil svetový obchodný poriadok, Európa však zostáva exportnou veľmocou © SITA Všetky práva vyhradené.
Svet je dnes oveľa nebezpečnejším a ekonomicky komplikovanejším miestom, než sa predpokladalo pri predstavení Draghiho správy o konkurencieschopnosti Európskej únie v roku 2024. Napriek otrasom vo svetovom obchode však európske podniky zostávajú konkurencieschopné a Únia má príležitosť posilniť svoje postavenie prostredníctvom nových obchodných partnerstiev a prehĺbenia jednotného trhu. Počas piatkovej diskusie o Draghiho správe v Dome EÚ v Bratislave to uviedol český europoslanec Luděk Niedermayer.
Oslabený systém medzinárodnej spolupráce
„Svet je horším miestom, než sme očakávali. Sčasti to spôsobil Donald Trump, a to do veľkej miery, sčasti aj iní aktéri,“ povedal Niedermayer. Podľa neho sa zhoršila bezpečnostná situácia a americký prezident výrazne oslabil systém medzinárodnej spolupráce. „Trumpovi sa podarilo skutočne vo veľkej miere zaútočiť na globalizáciu a zlikvidovať inštitúcie, ktoré vytvárali aký-taký kooperatívny svetový systém. To je jednoducho veľký problém,“ zdôraznil.
Za ďalšie riziko označil Čínu, ktorá podľa neho síce posilňuje svoju ekonomickú moc, no zároveň sa dostáva do čoraz hlbších hospodárskych problémov. „A v šialenej situácii ľudia niekedy robia šialené veci,“ upozornil.
Napriek týmto negatívnym okolnostiam vidí europoslanec aj dôvody na optimizmus. Európa podľa neho zostáva významnou exportnou veľmocou, hoci svetový obchod prešiel obrovským otrasom. Pripomenul, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová často upozorňuje na obchodný deficit s Čínou, odkiaľ EÚ denne dováža o miliardu eur viac tovaru, než tam vyváža.
Európska obchodná bilancia
„Mali by sme však dodať, že do zvyšku sveta denne vyvezieme tovar v hodnote o 1,3 miliardy eur vyššej, než odtiaľ dovezieme,“ uviedol Niedermayer. Ak by sa navyše z európskej obchodnej bilancie odpočítal dovoz fosílnych palív v hodnote približne jednej miliardy eur denne, podľa neho by Únia vykazovala obrovský obchodný prebytok. „Naše firmy sú aj v tomto veľmi komplikovanom svete konkurencieschopné vo vývoze,“ konštatoval.
Trumpova obchodná politika môže podľa Niedermayera paradoxne priniesť Európskej únii aj nové príležitosti. „Trumpova politika, ktorá nerozlišuje medzi priateľmi, nepriateľmi a spojencami, vedie k tomu, že je veľký záujem byť spojencom a partnerom Európskej únie,“ vysvetlil. Uzatváranie obchodných dohôd a prehlbovanie spolupráce s ďalšími krajinami je preto podľa neho pre EÚ jednoduchšie než kedykoľvek predtým.
Za najväčšiu príležitosť na posilnenie európskej ekonomiky však nepovažuje samotnú Draghiho správu, ale odporúčania bývalého talianskeho premiéra Enrica Lettu, ktoré sa zameriavajú na prehĺbenie jednotného európskeho trhu. „Už od začiatku som bol presvedčený, že Lettova správa je dôležitejšia a realistickejšia. Pretože prehĺbenie spoločného trhu je to najväčšie aktívum, ktoré máme na dosah ruky,“ povedal. Zdôraznil, že ide o oblasť, v ktorej môže Európa konať samostatne. „Na to nepotrebujeme súhlas Bieleho domu ani brať ohľad na to, čo si o tom myslia Číňania,“ dodal.
Jednotný trh
Niedermayer preto privítal iniciatívu Európskej komisie s názvom „One Europe, One Market“, ktorej cieľom je podľa neho uskutočniť čo najviac z odporúčaní Lettovej správy. „Teraz môžem po prvýkrát povedať, že Európska komisia v tom ide naozaj do hĺbky. A to je podľa mňa skvelé,“ vyhlásil. Prehĺbenie jednotného trhu podľa neho predstavuje jednu z najdôležitejších ciest k dlhodobej stabilite a prosperite Európy.
Zároveň však upozornil na zásadný rozpor medzi politickými vyhláseniami a skutočnými rozhodnutiami členských štátov. Pripomenul, že pred dvoma týždňami sa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej pýtal na napĺňanie Draghiho agendy.
„Keď sa rozprávam s lídrami krajín, všetci do jedného hovoria, že podporujú Draghiho agendu, že ju plne podporujú,“ opísal. Podľa neho však skutočnosť vyzerá inak. „A teraz prichádza tá zlá správa. Realita je niekde úplne inde. Keď sa pozriete na situáciu okolo rozpočtu, ide to presne opačným smerom, než hovorí Draghi,“ uzavrel český europoslanec.
Zdroj: SITA.sk - Český europoslanec Niedermayer: Trump rozvrátil svetový obchodný poriadok, Európa však zostáva exportnou veľmocou © SITA Všetky práva vyhradené.
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