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Polícia obvinila v rámci akcie Obchodník 2 ďalšieho muža, v rukách zločineckých skupín skončilo viac ako 800 zbraní

Aktuálne obvinený muž mal za úlohu financovať nákupy, určovať požadované množstvo zbraní a koordinovať ich odovzdávanie ďalším osobám. V rukách zločineckých skupín skončili stovky zbraní. ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Aktuálne obvinený muž mal za úlohu financovať nákupy, určovať požadované množstvo zbraní a koordinovať ich odovzdávanie ďalším osobám.

V rukách zločineckých skupín skončili stovky zbraní. Policajti úspešne zasiahli 4. a 5. novembra v rámci akcie s krycím názvom Obchodník 2, ktorá nadväzovala na augustovú akciu Obchodník, pri ktorej obvinili dve fyzické a jednu právnickú osobu.

Zločin nedovoleného ozbrojovania


Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v spolupráci s oddelením nelegálneho obchodovania so zbraňami počas aktuálnej akcie zadržala ďalšieho muža, ktorého obvinili zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Podľa doterajších informácií polície mal obvinený muž od mája 2024 pôsobiť v organizovanej skupine spolu s ďalšími dvoma mužmi, ktorých v minulosti obvinili.

„Prostredníctvom obchodných spoločností a ich zbrojných licencií mali zabezpečovať nákup strelných zbraní na Slovensku, ktoré následne smerovali do nelegálneho obehu,“ priblížila polícia.

Zbrane pre zločinecké skupiny v zahraničí


Aktuálne obvinený muž mal za úlohu financovať nákupy, určovať požadované množstvo zbraní a koordinovať ich odovzdávanie ďalším osobám. Predmetom vyšetrovania je nákup 835 strelných zbraní, streliva a príslušenstva.

Tieto zbrane pritom mali byť určené pre osoby, ktoré pôsobia v organizovaných zločineckých skupinách v zahraničí. To, že tento prípad má medzinárodný rozmer, podľa polícia potvrdzuje skutočnosť, že časť zbraní identifikovali v kriminálnom prostredí v Španielsku, Poľsku a Spojenom kráľovstve.

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Vykonané domové prehliadky


Ďalšie zbrane zistili aj vo Francúzsku v rámci odhaľovanie nelegálnej výroby pištolí. ÚBOK v rámci akcie vykonal dve domové prehliadky a štyri prehliadky iných priestorov.

„Vyšetrovanie naďalej pokračuje a v súčasnosti vykonávame ďalšie procesné úkony,“ doplnila polícia, ktorá vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie neposkytuje bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila v rámci akcie Obchodník 2 ďalšieho muža, v rukách zločineckých skupín skončilo viac ako 800 zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.

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