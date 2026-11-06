Milujem Slovensko spojí známe tváre hudobnej scény, v tímoch Adely a Sajfu sa predstavia Mirgová aj Kuly
O víťazstvo zabojujú aj Majself, Schindlerová, Dubasová a Lasky, relácia sa začína v piatok o 20:40 na JOJ. V obľúbenej šou Milujem Slovensko si zmerajú sily ...
6.11.2026 (SITA.sk) - O víťazstvo zabojujú aj Majself, Schindlerová, Dubasová a Lasky, relácia sa začína v piatok o 20:40 na JOJ.
V obľúbenej šou Milujem Slovensko si zmerajú sily osobnosti slovenskej hudobnej scény. Moderátor Martin Nikodým už v piatok o 20:40 privíta v štúdiu šesť osobností, ktoré pod vedením kapitánov Adely Vinczeovej a Mateja „Sajfu“ Cifru zabojujú o víťazstvo. TV JOJ sľubuje skvelú atmosféru, vtipné momenty aj hudobné prekvapenia.
Adela Vinczeová privíta vo svojom tíme speváčku Dominiku Mirgovú, rapera Majselfa a speváka skupiny Desmod Kulyho. Proti nim nastúpi tím Mateja „Sajfu“ Cifru, ktorý posilnia speváčky Martina Schindlerová a Beáta Dubasová spolu s frontmanom skupiny Para Laskym. Umelci, ktorý sú zvyknutí vystupovať pred publikom, majú teraz pred sebou celkom iné výzvy. V jednotlivých disciplínach si overia svoje vedomosti o Slovensku a schopnosť hrať tímovo. Keďže sa v oboch tímoch stretnú hudobníci, núdza nebude ani o spev a spontánne hudobné momenty.
Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko spojí známe tváre hudobnej scény, v tímoch Adely a Sajfu sa predstavia Mirgová aj Kuly © SITA Všetky práva vyhradené.
V obľúbenej šou Milujem Slovensko si zmerajú sily osobnosti slovenskej hudobnej scény. Moderátor Martin Nikodým už v piatok o 20:40 privíta v štúdiu šesť osobností, ktoré pod vedením kapitánov Adely Vinczeovej a Mateja „Sajfu“ Cifru zabojujú o víťazstvo. TV JOJ sľubuje skvelú atmosféru, vtipné momenty aj hudobné prekvapenia.
Adela Vinczeová privíta vo svojom tíme speváčku Dominiku Mirgovú, rapera Majselfa a speváka skupiny Desmod Kulyho. Proti nim nastúpi tím Mateja „Sajfu“ Cifru, ktorý posilnia speváčky Martina Schindlerová a Beáta Dubasová spolu s frontmanom skupiny Para Laskym. Umelci, ktorý sú zvyknutí vystupovať pred publikom, majú teraz pred sebou celkom iné výzvy. V jednotlivých disciplínach si overia svoje vedomosti o Slovensku a schopnosť hrať tímovo. Keďže sa v oboch tímoch stretnú hudobníci, núdza nebude ani o spev a spontánne hudobné momenty.
Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko spojí známe tváre hudobnej scény, v tímoch Adely a Sajfu sa predstavia Mirgová aj Kuly © SITA Všetky práva vyhradené.
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