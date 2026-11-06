Slovensko posiela Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Zásielka má hodnotu takmer 82-tisíc eur
Logistickú koordináciu humanitárnej operácie zabezpečovala sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Slovensko posiela na Ukrajinu ďalšiu zásielku humanitárnej pomoci.
6.11.2026 (SITA.sk) - Logistickú koordináciu humanitárnej operácie zabezpečovala sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra.
Slovensko posiela na Ukrajinu ďalšiu zásielku humanitárnej pomoci. Ministerstvo vnútra v spolupráci s rezortom diplomacie vypravili 5. novembra tonu humanitárnej pomoci, ktorá obsahuje zdravotnícke vybavenie aj materiálny balík, ktorý pomôže ľuďom na Ukrajine zvládnuť zimné mesiace. Celková hodnota humanitárnej pomoci je takmer 82-tisíc eur. Pomoc ministerstvá zrealizovali v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a jej prepravu spolufinancovala Európska únia.
„Slovensko touto zásielkou pokračuje v dlhodobej humanitárnej pomoci Ukrajine a reaguje na potreby jej obyvateľov pred príchodom zimy,“ uviedlo ministerstvo vnútra a informovalo, že o ďalšej pomoci Ukrajine rokovali aj na spoločnom štvrtkovom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády vo Ľvove. Za obdobie od začiatku vojny na Ukrajine išlo o štvrté spoločné rokovanie vlád.
Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann priblížil, že spojili pomoc pre dvoch príjemcov do jednej zásielky, aby čo najefektívnejšie využili nákladný priestor. Logistickú koordináciu humanitárnej operácie zabezpečovala sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Súčasťou zásielky sú aj tri pľúcne ventilátory. Poskytla ich Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, a to po rokovaní a dohode s ministerstvom zdravotníctva.
Pľúcne ventilátory si prevezme Centrum verejného zdravia Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny. „Štátnej pohotovostnej službe Ukrajiny posielame materiálnu pomoc, ktorá obsahuje 90 diek a 72 spacích vakov. Jej súčasťou je aj 21 batériových úložísk s príslušenstvom,“ doplnilo ministerstvo vnútra s tým, že túto časť zásielky zabezpečilo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Slovensko posiela Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Zásielka má hodnotu takmer 82-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko posiela na Ukrajinu ďalšiu zásielku humanitárnej pomoci. Ministerstvo vnútra v spolupráci s rezortom diplomacie vypravili 5. novembra tonu humanitárnej pomoci, ktorá obsahuje zdravotnícke vybavenie aj materiálny balík, ktorý pomôže ľuďom na Ukrajine zvládnuť zimné mesiace. Celková hodnota humanitárnej pomoci je takmer 82-tisíc eur. Pomoc ministerstvá zrealizovali v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a jej prepravu spolufinancovala Európska únia.
„Slovensko touto zásielkou pokračuje v dlhodobej humanitárnej pomoci Ukrajine a reaguje na potreby jej obyvateľov pred príchodom zimy,“ uviedlo ministerstvo vnútra a informovalo, že o ďalšej pomoci Ukrajine rokovali aj na spoločnom štvrtkovom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády vo Ľvove. Za obdobie od začiatku vojny na Ukrajine išlo o štvrté spoločné rokovanie vlád.
Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann priblížil, že spojili pomoc pre dvoch príjemcov do jednej zásielky, aby čo najefektívnejšie využili nákladný priestor. Logistickú koordináciu humanitárnej operácie zabezpečovala sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Súčasťou zásielky sú aj tri pľúcne ventilátory. Poskytla ich Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, a to po rokovaní a dohode s ministerstvom zdravotníctva.
Pľúcne ventilátory si prevezme Centrum verejného zdravia Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny. „Štátnej pohotovostnej službe Ukrajiny posielame materiálnu pomoc, ktorá obsahuje 90 diek a 72 spacích vakov. Jej súčasťou je aj 21 batériových úložísk s príslušenstvom,“ doplnilo ministerstvo vnútra s tým, že túto časť zásielky zabezpečilo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Slovensko posiela Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Zásielka má hodnotu takmer 82-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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